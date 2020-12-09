Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства
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Учора Офіс Президента випустив пресреліз про нараду під головуванням Олега Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі будемо прикривати Татарова?" Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов'язковою.
Про це повідомив колишній глава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський та весь його офіс зараз уважно дивляться, якою буде наша реакція на збереження на посаді Олега Татарова. Кожен посадовець, який би він не був, ЗАВЖДИ ретельно вивчає, як реагують на його дії чи бездіяльність люди. "Жодних протестів? Значить нікого це по-справжньому не обходить, робимо як домовлялися. Люди вийшли на вулицю? Скільки їх? Можна продовжувати, ще просто зробити пару заяв? Головне, щоб в цей час не сталося нових викриттів, наберу цього. Людей більше? А що кажуть силовики? Може, цим пожертвувати?"
Виклик нашої юної демократії - більшість громадян досі не усвідомлює, яка сила в їхніх руках. Тобто проявляти її на виборах більшість вже вчиться. А ось вихід з демонстрацією власної позиції на вулицю далі розглядається як крайній засіб. В результаті вже не перший Президент помилково сприймає це як зелене світло для оборудок.
Вже тиждень як заступника голови офісу Президента Олега Татарова оберігають від оголошення підозри у сприянні розкраданню квартир Національної гвардії вартістю більш як 81 мільйон гривень. Призначена Зеленським Генпрокурорка Ірина Венедіктова всупереч закону розформувала групу антикорупційних прокурорів, які вели розслідування. Зеленський всі дні відмовчується. Вчора його офісом був випущений пресреліз про нараду під головуванням Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі прикриватимемо Татарова"? Татарова, який топтався по Кримінальному кодексу ще під час побиття, викрадень та вбивств людей на Майдані. Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов’язковою", - закликав Соболєв.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"
Будь ласка, зачекайте...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
і зелю-гівнюка туди ж..
Митинг "за" Соболева или "против" Татарова....
Ну і що? Я був не правий? А кацапсинка, очевидно, ти, так як із аргументів тільки мат.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
Муравьёв докладывает Ленину в 1918 году:
"Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен. Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления - остатки Рады пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии, Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность… Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем…Мы идем огнём и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям… бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты… Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными! Мятеж и гибель"
Такое возможно будет и более 100 лет спустя.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
Родился в Краснодаре (РФ). В 1993 году поступил на исторический факультет Южносахалинского государственного педагогического института. В 1995-м бросил учебу на третьем курсе и переехал к бабушке в Украину.
Карьера. В 1995 году работал сначала рекламным агентом, а затем корреспондентом газеты Фемида-пресс в Донецке.
В 1995-1996 гг. - ведущий программы Экономическая неделя на донецком телеканале 7х7.
Мати, Олена Григорівна (1956, Магадан), викладач англійської, та (названий) батько, Віктор Семенович (1953, Чувашія), виконроб, живуть в Анапі.
Брат Дмитро (1986, Донецьк), працює в Москві системним адміністратором.
18 апреля 2019, 10:45
Фигурирует фамилия Соболев Е.В. Может это полный однофамилец работал на Расеюшку?
https://nv.ua/ukraine/politics/vzlomannaya-perepiska-lyudi-surkova-finansirovali-shtab-zelenskogo-the-insider-50017215.html