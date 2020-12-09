УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13220 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 692 98
Зеленський (17531) протест (2247) Соболєв Єгор (250) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358)

Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства

Учора Офіс Президента випустив пресреліз про нараду під головуванням Олега Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі будемо прикривати Татарова?" Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов'язковою.

Про це повідомив колишній глава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський та весь його офіс зараз уважно дивляться, якою буде наша реакція на збереження на посаді Олега Татарова. Кожен посадовець, який би він не був, ЗАВЖДИ ретельно вивчає, як реагують на його дії чи бездіяльність люди. "Жодних протестів? Значить нікого це по-справжньому не обходить, робимо як домовлялися. Люди вийшли на вулицю? Скільки їх? Можна продовжувати, ще просто зробити пару заяв? Головне, щоб в цей час не сталося нових викриттів, наберу цього. Людей більше? А що кажуть силовики? Може, цим пожертвувати?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова"

Виклик нашої юної демократії - більшість громадян досі не усвідомлює, яка сила в їхніх руках. Тобто проявляти її на виборах більшість вже вчиться. А ось вихід з демонстрацією власної позиції на вулицю далі розглядається як крайній засіб. В результаті вже не перший Президент помилково сприймає це як зелене світло для оборудок.

Вже тиждень як заступника голови офісу Президента Олега Татарова оберігають від оголошення підозри у сприянні розкраданню квартир Національної гвардії вартістю більш як 81 мільйон гривень. Призначена Зеленським Генпрокурорка Ірина Венедіктова всупереч закону розформувала групу антикорупційних прокурорів, які вели розслідування. Зеленський всі дні відмовчується. Вчора його офісом був випущений пресреліз про нараду під головуванням Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі прикриватимемо Татарова"? Татарова, який топтався по Кримінальному кодексу ще під час побиття, викрадень та вбивств людей на Майдані. Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов’язковою", - закликав Соболєв.

Також читайте: Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"

Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства 01
Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Егорка, сам то где был полтора года, в запое? А помнишь как ты вищал, ...только не Порох!!!...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
показати весь коментар
09.12.2020 10:51
+19
Надо же, ягорка возбудился, год спал до этого...ягорка, это все Порошенко виноват))
показати весь коментар
09.12.2020 10:54
+14
Мокшанин Егорка сам помог привести потерпевшего к власти. Так что, поздно пить Боржоми, когда почки отлетели! Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества - Цензор.НЕТ 5658
показати весь коментар
09.12.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Егорка, сам то где был полтора года, в запое? А помнишь как ты вищал, ...только не Порох!!!...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
показати весь коментар
09.12.2020 10:51 Відповісти
Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 3964
показати весь коментар
09.12.2020 11:02 Відповісти
Все проще, чем можно было себе представить...
показати весь коментар
09.12.2020 11:11 Відповісти
Татаров да еще в ермолке проводил совещание по борьбе с преступлениями будучи сам паханом... ай да маладцы! хотя бубочка также такой себе паханенок мелковатый но также из той же малины..там все в офисе кандидаты на парашу...
показати весь коментар
09.12.2020 11:17 Відповісти
Отож Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 8870
показати весь коментар
09.12.2020 11:46 Відповісти
- Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка.(с)
показати весь коментар
09.12.2020 11:10 Відповісти
А ты, очевидно, и до сих пор из запоя не вышел.
показати весь коментар
09.12.2020 12:51 Відповісти
петю-мародера на смітник,
і зелю-гівнюка туди ж..
показати весь коментар
09.12.2020 13:31 Відповісти
Егорку на цаство!
показати весь коментар
09.12.2020 14:02 Відповісти
раз двести спрашивал у быдла-что украли, где, сколько? никто ни разу не ответил. может ты?
показати весь коментар
09.12.2020 15:17 Відповісти
Єгорка і тоді був правий і зараз. Все це одна корумпована олігархічна банда, яку, на жаль, раз за разом, народ приводить до влади.
показати весь коментар
09.12.2020 17:01 Відповісти
Надо же, ягорка возбудился, год спал до этого...ягорка, это все Порошенко виноват))
показати весь коментар
09.12.2020 10:54 Відповісти
Мокшанин Егорка сам помог привести потерпевшего к власти. Так что, поздно пить Боржоми, когда почки отлетели! Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества - Цензор.НЕТ 5658
показати весь коментар
09.12.2020 10:55 Відповісти
Он проедал свои 30 серебренников.
показати весь коментар
09.12.2020 10:56 Відповісти
Полезный иллюзионист.
показати весь коментар
09.12.2020 11:00 Відповісти
Полезный манкурт Зимин. Очередная консерва.
показати весь коментар
09.12.2020 11:49 Відповісти
Правильно. Но петикантропы выйдут только по сигналу своего ворждя ради него, а не Украины.
показати весь коментар
09.12.2020 11:02 Відповісти
...а "іґоковичи" лише за гроші коломИйського Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 5272
показати весь коментар
09.12.2020 11:05 Відповісти
А ты, зебуинчик, пойдешь??? Или ты только по бениной команде взлаивать начинаешь?
показати весь коментар
09.12.2020 11:23 Відповісти
Правильно Єгорка , молодець Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 5454 . . За собою треба прибирати . Збирай своїх дружків ,і йдіть вигрібати те лайно ,яке ви занесли на Банкову , півтора роки тому . .
показати весь коментар
09.12.2020 11:29 Відповісти
егорка че там лубянка дала команду кошмарить галабародька ?
показати весь коментар
09.12.2020 11:38 Відповісти
а, что так все возбудились..!? речь не о соболеве, а о татарове и о том, что должна быть жёсткая реакция общества на зебильский беспредел. М.б. кто то из диванных стратегов возглавит митинг..!?!? Или звиздеть на цензоре намного уютнее..!?
показати весь коментар
09.12.2020 11:43 Відповісти
Только Соболева не устраивает Зеля. Для всех остальных это самое то.
показати весь коментар
09.12.2020 11:44 Відповісти
Зимин и сделал все для прихода Зели. Все, что мог и даже больше. Просто Зимину теперь дали новую команду.
показати весь коментар
09.12.2020 11:52 Відповісти
Марічка Падалко ще працює на плюсах ? Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 1595
показати весь коментар
09.12.2020 11:50 Відповісти
вместе с мужем) на одного хозяина впахивают)
показати весь коментар
09.12.2020 11:53 Відповісти
Куда она от такого корыта денется, Падлака?
показати весь коментар
09.12.2020 11:54 Відповісти
Працюе. Падлюкою.
показати весь коментар
09.12.2020 12:15 Відповісти
А что об этом думает Миша Карлсон?
показати весь коментар
09.12.2020 11:53 Відповісти
Как вопрос поставить!
Митинг "за" Соболева или "против" Татарова....
показати весь коментар
09.12.2020 12:00 Відповісти
Егорка - чистой воды ФСБшник и негодяй. Пять лет топил против Пороха за кремлевские бабки. С весны 2019 финансирование закончено, бо заткнулся. Теперь, видно, бабки снова появились
показати весь коментар
09.12.2020 12:08 Відповісти
Провокатор и дешевый балабол. Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 6670
показати весь коментар
09.12.2020 12:11 Відповісти
Егорка-Говнюк...
показати весь коментар
09.12.2020 12:14 Відповісти
Тот факт,что Зеленский оказался подлецом,никак не оправдывает Пороха,так что порохоботы узбагойтесь. Соболев прав на 100%.Поддерживаю Соболева и Шабунина полностью. То,что они делают, не нравилось прежнней власти и не нравится нынешней,потому, что у тех и у этих личное обогащение стоит на первом месте.
показати весь коментар
09.12.2020 12:30 Відповісти
то чого дома сидиш? Йди під ОП - підтримуй своїх кумирів
показати весь коментар
09.12.2020 12:51 Відповісти
А в чём Порох оказался виноват?,вы сразу так...,оправдывает,судья блин...
показати весь коментар
09.12.2020 12:53 Відповісти
А ясно...,очередной кацапюра неумытый лапоть,в спам...свинособака...
показати весь коментар
09.12.2020 12:55 Відповісти
Порохоботы сильно уж возбудились. Именно Порох виноват, что к власти пришла эта зеленая мразь так как он так достал всех своей ложью и воровством, что многие недалекие дебилы готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы убрать этого шоколадного урода. В результате получили этого клоуна и врага страны, во главе которой он оказался благодаря идиотам и случаю.
показати весь коментар
09.12.2020 13:00 Відповісти
Какое же ты убогое. Иди проснись, идиот.
показати весь коментар
09.12.2020 13:23 Відповісти
Проспись
показати весь коментар
09.12.2020 13:24 Відповісти
"благодаря идиотам" - це ти добре сказав, дуже самокритично!
показати весь коментар
09.12.2020 13:53 Відповісти
Зразу видно--чи без мізгів, чи з команди маланця.
показати весь коментар
09.12.2020 14:39 Відповісти
Ти чому так збудився? Всі робили помилки навіть Йуля. Треба шукати спільний знаменник, якщо не хочемо щоб нас не перебили по одинці.
показати весь коментар
09.12.2020 17:34 Відповісти
Тот факт, что в стране 73 процента идиотов ни как не оправдывает того, что они выбрали президентом клоуна. Даже у идиотов должен быть инстинкт самосохранения.
показати весь коментар
09.12.2020 15:33 Відповісти
СмЄтун прокинувся.
показати весь коментар
09.12.2020 12:31 Відповісти
игорка, иди в жопу
показати весь коментар
09.12.2020 13:23 Відповісти
Судя по всему, он уже там, раз вылезло.
показати весь коментар
09.12.2020 13:30 Відповісти
С Соболевым, приведших Татарова, Портнова, Коломойского к власти, порядочные люди на одном гектаре не сядут. Если Соболев желает честности-должен публично заявить, что это он, Поросюк, Гришин, Серлещ, Дубинский подрывали страну. А то кто сейчас поверит провокатору, что Егорка в очередной раз не взял денег и не работает на Медведчука, например..
показати весь коментар
09.12.2020 13:32 Відповісти
Так-так. Ті, що були на Майдані, захищали країну від сепаратистів і агресора, ті що виступали проти крадіїв і корупціонерів - ті підривали країну. А ті порохоботи, що строчать з дивану - то явні "патріоти" з їхнім сивочолим очільником- олігархом, таким же самим, як і Ахметов з Коломойським. Щось не віриться, що серед коментаторів багато недалеких "порохоботів". В основному, пишуть за гроші. Совість зовсім втратили.
показати весь коментар
09.12.2020 17:10 Відповісти
Тролль, не суетись. Пока Коломойский дергает за ниточку Наполеончика, который дергает за ниточку Подоляка, который дергает за причинное место вас, троллей. И то, что ты тролль Коломойского, защищаешь провокатора Соболева, лишний раз доказывает, что касса на получение вознаграждений у вас одна.
показати весь коментар
09.12.2020 18:47 Відповісти
ти не права. Татарова, портнова і др. привів Зеленський. Соболєв робив помилки, але і Порошенко робив помилки і немало.
показати весь коментар
09.12.2020 17:29 Відповісти
За бабки Коломойского, Соболев, с удовольствием "делал и делает ошибки". Кто б сомневался.
показати весь коментар
09.12.2020 18:48 Відповісти
--- Споглядаючи на оцю ГРИЗОТУ: як українець довбе українця /хто праведніший.../--- постають кадри з к/ф " Дата Туташхія". як у діжі щури---пожерають один одного. а хто вцілів той і Є ЩУРОЇД !!! " Та схаменіться...Будьте ж -люди ! "Та беріть приклад із сусідів--Поляків ... В часи загроз державності---єднаються і перемагають!!! Під Берестечком розбили нашого Хмеля . а в 1920р. --- перешматували шаблюками і армію тухачевського і легендарну й непереможну кіноту будьонного під Замостьєм... Врешті-- решт. коли ж ми позбудемося отієї бидлячості---саможерства?!?!?!Сьогодні . як ніколи.---є загроза існування нашої України ...Так в чому ж провина Єгора ??? Чи не втому . що в такій .тотально--корумпованій країні. яу Україна--- бридко жити .а -він кличе нас .до змін ???
показати весь коментар
09.12.2020 13:36 Відповісти
Куди-куди він кличе? А хто кличе? А якщо тебе хтось в кущі покличе, теж підеш? Піп Гапон теж кудись кликав, тай на сході були такі "єгорки", покличуть - а самі в кущі, і поку ви там розгрібаєте, самі з раною в дупі вже в Києві.
показати весь коментар
09.12.2020 14:00 Відповісти
іди на сайт вазеленського
показати весь коментар
09.12.2020 17:27 Відповісти
А є такий сайт?
показати весь коментар
09.12.2020 18:21 Відповісти
Кличе дати підсрачника зєльній мерзоті. А тобі страшно? То йди сховайся за мамину спідницю.
показати весь коментар
09.12.2020 17:38 Відповісти
Не бреши. Дати підсрачника блазню, Зімін, як раз, не закликає. Він закликає прийти і випустити пар в свисток, і то після того, як останнє зелене лайно покине приміщення ОПи, щоб не дай не доведи не знервувати "поважних" людей. А страшно від чого? що виблюю дивлячись на Зіміна?
показати весь коментар
09.12.2020 18:20 Відповісти
Іди на куй, москалику.
показати весь коментар
09.12.2020 21:12 Відповісти
В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Дезинфекция". Организаторы в Международный день борьбы с коррупцией требуют от президента Зеленского "продезинфицировать свой офис": уволить подозреваемого НАБУ в коррупции замглавы ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и обратиться в Верховную Раду с представлением об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, "которая прикрывает уже не первого коррупционера".Источник: https://censor.net/ru/n3235990

Ну і що? Я був не правий? А кацапсинка, очевидно, ти, так як із аргументів тільки мат.
показати весь коментар
09.12.2020 22:22 Відповісти
Дурнику, ти навіть не в змозі зрозуміти написаного? Хоча так, там же написано не матом.
показати весь коментар
11.12.2020 16:29 Відповісти
Марічка Падалко (Марія Володимирівна Падалко[1], 26 лютого 1976, Київ) - українська телеведуча, ведуча ТСН на каналі 1+1. У шлюбі з Єгор Соболєв
показати весь коментар
09.12.2020 13:56 Відповісти
Все що треба знати про цього борця з корупцією. Інші борцуни теж шавки олігархів.
показати весь коментар
09.12.2020 13:58 Відповісти
Іди на кухню, борщ закипів.
показати весь коментар
09.12.2020 17:25 Відповісти
Від того, що єгорка ТОДІ чи то лоханувся, чи то вімкнув дурня....татаров краще не став. А як був смердючою продажною пр-івською шльондрою, так і залишився, хіба що, трохи позеленів. І в порівнянні з ним єгорша був, є і залишиться ангелом "во плоті".
показати весь коментар
09.12.2020 14:08 Відповісти
В Зеленського паніка.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
показати весь коментар
09.12.2020 14:48 Відповісти
Налетели троли на Егора. Судя по тому что они пишут, получается Егор во всем виноват. Не олигархи, ни Татаров, они у них святые.
показати весь коментар
09.12.2020 15:06 Відповісти
нет конечно. виноваты 73% быдла, потому, что поверили таким как он, и прочим наемам, и лещенкам, которые теперь сопли жуют, и призывают прийти то туда, то сюда...
показати весь коментар
09.12.2020 15:19 Відповісти
Искать крайнего это не то, что сейчас нужно Украине. Это проблема Украины на протяжении столетий. Вспомните армию Муравьёва и другие позорнейшие поражения Украины. Вместо того чтобы объединиться и нанести сокрушительное поражение общему врагу, начинается мышиная возня которая не к месту и времени.
Муравьёв докладывает Ленину в 1918 году:
"Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен. Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления - остатки Рады пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии, Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность… Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем…Мы идем огнём и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям… бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты… Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными!Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 122 Мятеж и гибель"
Такое возможно будет и более 100 лет спустя.
показати весь коментар
09.12.2020 15:28 Відповісти
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения этих стран. Нам необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 9333
показати весь коментар
09.12.2020 18:28 Відповісти
Може в когось погана пам'ять, але Соболєв на посту голови антикорупційного комітету в Верховній Раді нічим себе на заплямував. Навпаки, він перешкоджав корупційним діям, за що його і звільнили в єдиному пориві порошенківці з регіоналами - https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/7/7164710/
показати весь коментар
09.12.2020 17:18 Відповісти
ничем конеШНА! кроме того, что кинул Украину в хаос, вместе с другими ушлепками.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
показати весь коментар
09.12.2020 18:32 Відповісти
Егорова дружина працює на каналі Коломойського.
показати весь коментар
09.12.2020 16:33 Відповісти
А ви на кого працюєте?
показати весь коментар
09.12.2020 16:56 Відповісти
Надо зарабатывать, чтоб прокормить кроме совместных детей Ягорки и всех его предыдущих, которых он настрогал в Расее
показати весь коментар
09.12.2020 17:49 Відповісти
Згадується " а його дружина - американка".
показати весь коментар
09.12.2020 18:04 Відповісти
Таке враження, що стоїть глобальна мета- замарати всіх лідерів Майдану, і минулого, і майбутнього. Перетворити народ в натовп без руля і без вітрил. Так уже зроблено в РФ- хтось в бігах, хтось убитий чи просто сидить
показати весь коментар
09.12.2020 17:18 Відповісти
Егорка Зімін - лідер Майдану? Тобі цю хохму в 95-ом кварталі розповіли?
показати весь коментар
09.12.2020 19:18 Відповісти
Може він не лідер з першої п'ятірки, але він був помітною фігурою.
показати весь коментар
09.12.2020 20:00 Відповісти
Ти точно не був на Майдані. Там лідерів не було, якось самі самоорганізовувалися.
показати весь коментар
09.12.2020 22:19 Відповісти
а усі поважні та досвідчені коментатори не думали про те, що спеціально виставили думку Єгора для того, щоб відвернути людей від участі в акції протесту? Хоча, якщо відкинути усім зрозумілі тези про роль Соболева у виборах, його розмірковування про засобі впливу на владу в умовах громадянського суспільства мають рацію.
показати весь коментар
09.12.2020 15:42 Відповісти
От і правільно, відробляй свої косяки, ходи на майдан
показати весь коментар
09.12.2020 16:18 Відповісти
Тут зібралося дивне товариство коментаторів: всі політики не такі, а тільки ці коментатори в білих пальтах. У Єгора не було великих зашкварів, те що він не підтримав Пороха - не смертельний гріх. Зараз він говорить правильні речі і закликає до правильних дій. В атомізації протестів зацікавлені тільки вороги України. Не розуміють цього тільки тупі ідіоти. ОПЗЖ вже на порозі, а вони розбираються між собою, хто із них більше ненавидить не таких патріотичних патріотів як вони.
показати весь коментар
09.12.2020 17:13 Відповісти
Вони не патріоти, вони просто відробляють гроші Порошенка.
показати весь коментар
09.12.2020 17:19 Відповісти
а ти що відробляєш? невже ти таке дурне? у рашистів - ОПЗЖ, у ватного болота - слуги народа, хто у українців? на сьогодні не бачу реального нікого, крім Пороха. Тільки ж чи об'єднається всі решта проукраїнські сили, коли для деяких з них Порох більший ворог за )(уйла. Це вже було 100 років тому
показати весь коментар
09.12.2020 18:00 Відповісти
Не було великих зашкварів? Як називати людину що ретранслює фейки кремля? Дурень? Чи все ж таки агент впливу?
показати весь коментар
09.12.2020 19:22 Відповісти
які і коли конкретно він ретранслював фейки ? я таких не знаю
показати весь коментар
09.12.2020 19:59 Відповісти
А ти не слухав його виступів коли він з грішіним та карлсоном редути на Банковій будували?
показати весь коментар
09.12.2020 22:17 Відповісти
Егор Соболев
Родился в Краснодаре (РФ). В 1993 году поступил на исторический факультет Южносахалинского государственного педагогического института. В 1995-м бросил учебу на третьем курсе и переехал к бабушке в Украину.
Карьера. В 1995 году работал сначала рекламным агентом, а затем корреспондентом газеты Фемида-пресс в Донецке.
В 1995-1996 гг. - ведущий программы Экономическая неделя на донецком телеканале 7х7.
Мати, Олена Григорівна (1956, Магадан), викладач англійської, та (названий) батько, Віктор Семенович (1953, Чувашія), виконроб, живуть в Анапі.
Брат Дмитро (1986, Донецьк), працює в Москві системним адміністратором.
показати весь коментар
09.12.2020 17:39 Відповісти
Дед, ну не греет уже такая инфа, не впечатляет. После родословной невестки Пороха, на минуточку Президента, главнокомандующего... а не обычного журналистишки. И только не нужно рассказывать, что женушка Лёсика Порошенко отказалась от своей российской родни и заговорила с тернопольским акцентом Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 9403
показати весь коментар
09.12.2020 17:50 Відповісти
Взломанная переписка: люди Суркова финансировали штаб Зеленского - The Insider
18 апреля 2019, 10:45
Фигурирует фамилия Соболев Е.В. Может это полный однофамилец работал на Расеюшку?
https://nv.ua/ukraine/politics/vzlomannaya-perepiska-lyudi-surkova-finansirovali-shtab-zelenskogo-the-insider-50017215.html
показати весь коментар
09.12.2020 18:07 Відповісти
 
 