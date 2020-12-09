Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства

Учора Офіс Президента випустив пресреліз про нараду під головуванням Олега Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі будемо прикривати Татарова?" Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов'язковою.

Про це повідомив колишній глава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський та весь його офіс зараз уважно дивляться, якою буде наша реакція на збереження на посаді Олега Татарова. Кожен посадовець, який би він не був, ЗАВЖДИ ретельно вивчає, як реагують на його дії чи бездіяльність люди. "Жодних протестів? Значить нікого це по-справжньому не обходить, робимо як домовлялися. Люди вийшли на вулицю? Скільки їх? Можна продовжувати, ще просто зробити пару заяв? Головне, щоб в цей час не сталося нових викриттів, наберу цього. Людей більше? А що кажуть силовики? Може, цим пожертвувати?"

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Виклик нашої юної демократії - більшість громадян досі не усвідомлює, яка сила в їхніх руках. Тобто проявляти її на виборах більшість вже вчиться. А ось вихід з демонстрацією власної позиції на вулицю далі розглядається як крайній засіб. В результаті вже не перший Президент помилково сприймає це як зелене світло для оборудок.

Вже тиждень як заступника голови офісу Президента Олега Татарова оберігають від оголошення підозри у сприянні розкраданню квартир Національної гвардії вартістю більш як 81 мільйон гривень. Призначена Зеленським Генпрокурорка Ірина Венедіктова всупереч закону розформувала групу антикорупційних прокурорів, які вели розслідування. Зеленський всі дні відмовчується. Вчора його офісом був випущений пресреліз про нараду під головуванням Татарова - "щодо реформування кримінальної юстиції". Такий пресреліз - класичне тестування реакції. "А що ви зробите, якщо ми далі прикриватимемо Татарова"? Татарова, який топтався по Кримінальному кодексу ще під час побиття, викрадень та вбивств людей на Майдані. Ось чому я сьогодні піду з протестом під офіс Президента. У такі моменти реакція громадян є обов’язковою", - закликав Соболєв.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"



