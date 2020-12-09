Успіх оборонної реформи підсилює позиції України в переговорах з врегулювання на Донбасі, - глава Міноборони Таран

Реформа і розвиток Збройних сил України за стандартами НАТО є пріоритетом і запорукою перемоги в протистоянні з ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"Успіх оборонної реформи у партнерстві з державами-членами НАТО сьогодні для нас є особливо важливим. За час після Паризького саміту у грудні 2019 року Україна встигла отримати "спеціальнийˮ статус і стала особливим партнером НАТО з розширеними можливостями. Все це робить нас більш спроможними у протистоянні російській агресії і посилює наші переговорні позиції на міжнародному рівні, у тому числі і у "нормандському форматі"", - заявив Таран.

При цьому він підкреслив, що президент України послідовно шукає дипломатичні рішення для мирного врегулювання на Донбасі, тому "нормандський формат" повинен залишатися частиною загальної стратегії відновлення територіальної цілісності України.

Глава Міноборони нагадав, що українські військові п'ятий місяць поспіль дотримуються режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.

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"Мирний процес, за визначенням, має починатися з тривалого і всеосяжного припинення вогню. У Парижі, як ми пам’ятаємо, саме це стало одним з ключових підсумків Нормандського саміту. Не з вини України реалізувати домовленість про перемир’я вдалося лише 22 липня 2020 року після зустрічі Тристоронньої контактної групи. Міністерство оборони, Збройні Сили України забезпечили і наразі дотримуються п’ятий місяць поспіль режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення. У даний час режим припинення вогню загалом зберігається, хоча фіксуються і його порушення, у тому числі, з трагічними, на жаль, для нас наслідками", - зазначив Таран.