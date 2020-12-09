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Успіх оборонної реформи підсилює позиції України в переговорах з врегулювання на Донбасі, - глава Міноборони Таран

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Успіх оборонної реформи підсилює позиції України в переговорах з врегулювання на Донбасі, - глава Міноборони Таран

Реформа і розвиток Збройних сил України за стандартами НАТО є пріоритетом і запорукою перемоги в протистоянні з ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"Успіх оборонної реформи у партнерстві з державами-членами НАТО сьогодні для нас є особливо важливим. За час після Паризького саміту у грудні 2019 року Україна встигла отримати "спеціальнийˮ статус і стала особливим партнером НАТО з розширеними можливостями. Все це робить нас більш спроможними у протистоянні російській агресії і посилює наші переговорні позиції на міжнародному рівні, у тому числі і у "нормандському форматі"", - заявив Таран.

При цьому він підкреслив, що президент України послідовно шукає дипломатичні рішення для мирного врегулювання на Донбасі, тому "нормандський формат" повинен залишатися частиною загальної стратегії відновлення територіальної цілісності України.

Глава Міноборони нагадав, що українські військові п'ятий місяць поспіль дотримуються режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.

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"Мирний процес, за визначенням, має починатися з тривалого і всеосяжного припинення вогню. У Парижі, як ми пам’ятаємо, саме це стало одним з ключових підсумків Нормандського саміту. Не з вини України реалізувати домовленість про перемир’я вдалося лише 22 липня 2020 року після зустрічі Тристоронньої контактної групи. Міністерство оборони, Збройні Сили України забезпечили і наразі дотримуються п’ятий місяць поспіль режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення. У даний час режим припинення вогню загалом зберігається, хоча фіксуються і його порушення, у тому числі, з трагічними, на жаль, для нас наслідками", - зазначив Таран.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А Таран кроме общих фраз типа: Я прожил эту жизнь и сделал один важный вывод. что вино нужно пить с этой стороны стакана, еще что то может сказать
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09.12.2020 11:04
+6
Таран и оборонная реформа - слова не совместимые (
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09.12.2020 11:05
+4
Капитан Очевидность
Только страны с сильной армией начинают уважать и считаться с их мнением. Это аксиома.
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09.12.2020 10:56
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Бутусова будешь брать в замы?
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09.12.2020 10:55 Відповісти
Рассмешил
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09.12.2020 11:06 Відповісти
Капитан Очевидность
Только страны с сильной армией начинают уважать и считаться с их мнением. Это аксиома.
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09.12.2020 10:56 Відповісти
в переговорах по урегулированию на Донбассе/ Даже Кравчук понял: переговоры это шорох орехов. Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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09.12.2020 10:58 Відповісти
А Таран кроме общих фраз типа: Я прожил эту жизнь и сделал один важный вывод. что вино нужно пить с этой стороны стакана, еще что то может сказать
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09.12.2020 11:04 Відповісти
Таран и оборонная реформа - слова не совместимые (
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09.12.2020 11:05 Відповісти
Генпрокурор, яка кришує корупціонерів і звітує про подолання корупції.
Голова Міноборони, який знищує, розкрадає армію і звітує про здобутки.
Це у ВАЗеленського і його шобли така "фішка". Брехати відверто, цинічно і безсоромно, прямо в очі, незважаючи на факти. А шо? Зате в 2019 наржались.
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09.12.2020 11:13 Відповісти
...Реформа и развитие Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом... Сказал Таран и закупил для ВСУ старые чешские Даны под 152 й. совковый калибр...
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09.12.2020 11:17 Відповісти
Який успіх в обороні ? Коли ЖОДНОЇ програми озброєнь НЕ ВИКОНАНО за 2020 рік, коли заплатили ЗСУ 510 млн за пацифізм. Тут не до успіху, а потрібний трибунал, суд і стінка як вища міра соціального захисту країни від топказнокрадів і пустомель колаборантів.
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09.12.2020 11:38 Відповісти
Какая оборонная реформа- отводить войска от линии прикосновения? Или соблюдать односмтороннние перемирия ?
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09.12.2020 11:38 Відповісти
Кощунство, импотент и саботажник реформ, вякает о реформах.
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09.12.2020 12:31 Відповісти
 
 