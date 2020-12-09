Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони
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Міністерство оборони виплатило приблизно пів мільярда гривень премії військовим від початку перемир'я в зоні ООС. Премію бійці одержали за дотримання перемир'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання.
Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентовано наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.
Згідно з ним, премії воїнам виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців. Зокрема, винагороду передбачено за безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки.
За такі дії передбачена премія в розмірі 17 тисяч гривень. Нагорода збільшується, якщо завдання військовими було успішно виконано в складі підрозділу.
Премії за захоплену (знищену) техніку противника також виплачуються окремо. Наприклад, за захоплення корабля ворога дають до 243 600 гривень, літака - 121 800, танка - 48 720 гривень, безпілотника - 36 540 гривень.
Крім того, передбачені премії за збереження життя і здоров'я бійців у зоні ООС. Командувач Об'єднаних сил за такі дії може отримати додатково 18 тисяч гривень на місяць, а, наприклад, командир взводу - 7 тисяч гривень.
Однак ця винагорода для командирів істотно знижується, якщо встановлені випадки порушень з боку їхніх підлеглих. До таких порушень, крім суїцидів і недотримання гігієни, належить відкриття вогню військовими без наказу командира і без військової необхідності.
Військовослужбовцям, які допустили такі порушення, винагорода не виплачується взагалі.
Міноборони у відповідь на запит агентства відмовилося повідомити, скільки військових були оштрафовані за відкриття вогню та інші проступки.
"Узагальнення інформації про кількість порушень, які стали підставою для зменшення цієї винагороди військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО (забезпечення нацбезпеки і оборони, - ред.), не передбачене", - йдеться у відповіді за підписом т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака.
Ганущак також повідомляє, що всього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за "правильні" дії виплачено винагороди на суму 510,9 млн гривень.
Кому саме і за які конкретно дії виплачено винагороду, Міноборони не вказало.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що Міноборони наказало штрафувати солдатів ЗСУ за вогонь у відповідь по російських військах.
Будь ласка, зачекайте...
Вадим Кар
Премія за порушення Конституції України.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців
по дурному наших воїнів-захісників за іх святе діло. Вони нас захищають!
Дякуючи їм ми маємо можливість щось шкробати тут. Слава нашим
синам- захісникам !!!
Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3235848
Быть мишенью для снайперов за деньги..
Точно цирк на дроти воочию..
а за зах.ват Броненосителя орбитальных войск скока?
Я вот зах.ватил три Барселоны и один крейсер.
Берсеркер, чо
ТАМ ТЕЖ ПРИМІЮВАЛИ ЗРАДНИКА !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ !!!!!!!!!!!!!
...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
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Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
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А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСВІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
ти же це скопіював?(звідки?)
А ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СФОРМУЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ, МАЮ ДЕЯКУ ОСВІТНЮ БАЗУ.
- ВИЩУ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ
- ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ
-ВИЩУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ.
ЩОПРАВДА З УКРАЇНСЬКОЮ БУВАЮТЬ НЄЖДАНЧІКІ.
БО ВИВЧАТИ СОЛОВ'ЇНУ ПОЧАВ ТІЛЬКИ НАВЕСНІ 2014 ПРЯМО В ОКОПАХ.
ше кажуть шо шифр = "манівцями побіля кавунів, градус на три керунки попереду, роздавай!"
і це працювало - ворог не міг второпати "а шо там ети хахли гаварят то", ой!(ватні самки вже кредит погасили))))
Источник: https://censor.net/ru/n3235848
Так вот почему даже ОБСЕ выглядит более зрячим, чем штабисты ООС.
Уявіть, воїнам платять, щоб вони не вбивали ворогів.
Це АБСУРД !!!!
Зелю треба судити негайно.
на войне премии за то, что бы не воевали.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....