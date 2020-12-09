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Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони

Міністерство оборони виплатило приблизно пів мільярда гривень премії військовим від початку перемир'я в зоні ООС. Премію бійці одержали за дотримання перемир'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання.

Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентовано наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.

Згідно з ним, премії воїнам виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців. Зокрема, винагороду передбачено за безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки.

За такі дії передбачена премія в розмірі 17 тисяч гривень. Нагорода збільшується, якщо завдання військовими було успішно виконано в складі підрозділу.

Премії за захоплену (знищену) техніку противника також виплачуються окремо. Наприклад, за захоплення корабля ворога дають до 243 600 гривень, літака - 121 800, танка - 48 720 гривень, безпілотника - 36 540 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лауреатів премії "Євромайдан SOS" нагородили онлайн

Крім того, передбачені премії за збереження життя і здоров'я бійців у зоні ООС. Командувач Об'єднаних сил за такі дії може отримати додатково 18 тисяч гривень на місяць, а, наприклад, командир взводу - 7 тисяч гривень.

Однак ця винагорода для командирів істотно знижується, якщо встановлені випадки порушень з боку їхніх підлеглих. До таких порушень, крім суїцидів і недотримання гігієни, належить відкриття вогню військовими без наказу командира і без військової необхідності.

Військовослужбовцям, які допустили такі порушення, винагорода не виплачується взагалі.

Міноборони у відповідь на запит агентства відмовилося повідомити, скільки військових були оштрафовані за відкриття вогню та інші проступки.

"Узагальнення інформації про кількість порушень, які стали підставою для зменшення цієї винагороди військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО (забезпечення нацбезпеки і оборони, - ред.), не передбачене", - йдеться у відповіді за підписом т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака.

Ганущак також повідомляє, що всього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за "правильні" дії виплачено винагороди на суму 510,9 млн гривень.

Кому саме і за які конкретно дії виплачено винагороду, Міноборони не вказало.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що Міноборони наказало штрафувати солдатів ЗСУ за вогонь у відповідь по російських військах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Охренеть....
Быть мишенью для снайперов за деньги..
Точно цирк на дроти воочию..
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09.12.2020 11:05
+30
Зустрів знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців
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09.12.2020 11:14
+17
мне одному кажется, что эти премии выдаёт минобороны расеи?
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09.12.2020 11:09
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не ну че, если захватить сто танков, то будешь ездить на маршруткух иногда бесплатно)
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09.12.2020 11:08 Відповісти
Меня уже забанили, так что вот им конституция...
Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1659 Вадим Кар

Премія за порушення Конституції України.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....
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09.12.2020 11:51 Відповісти
як бачимо Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3360
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09.12.2020 12:19 Відповісти
Зустрів знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців
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09.12.2020 11:14 Відповісти
Сказочки свои на митингах "зрадофилов" рассказывай. Наши там работают как надо. Если ты не понимаешь для кого и для чего нужны все эти "перемирия", то не надо фантазировать и хайпиться на этой теме.
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09.12.2020 11:27 Відповісти
Так расскажи, кто там сейчас на войне зарабатывает?
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09.12.2020 11:33 Відповісти
Ты о чем вообще? При чем тут "зарабатывает"? Ты читать умеешь? "Зрадофил" чешет что наши там сидят прижав уши, а ты о "заработке". Клавишный зуд?
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09.12.2020 11:42 Відповісти
И много территории освободили, за что премии?
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09.12.2020 11:45 Відповісти
Читай внимательно топик - там есть ответы на твой вопрос. Хочешь "освобождение территории"?. Ответь на вопрос: Украина к войне готова?
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09.12.2020 12:03 Відповісти
Трус никогда не готов к войне, это факт. Армия забывшая свою присягу, и получающая премии за перемирие с врагом нужна только сборищу дебилов готовых за это платить.
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09.12.2020 17:54 Відповісти
Не надо съезжать с темы и уходить в банальные лозунги. Вопрос был конкретный: С твоей т.з., Украина к войне готова?
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10.12.2020 10:10 Відповісти
ЗСУ должны находиться в постоянной боевой готовности, и на удар агрессора отвечать ударом. Наших сил вполне хватит диктовать повестку дня в конфликте на донбассе, а не послушно блеять на все кремлевские забоганки. Проводить операции по выравниванию лини фронта, обходу населенных пунктов упершись в которые мы стоим годами, занятию выгодных позиций и отбросу противника из городов в степи под границу с парашей. И одновременно ставить вопросы по политическому урегулированию на своих условиях. Но для этого нужна воля, которой у нынешнего руководства страны нет. Назарова судят за сбитый ИЛ 76, а вагнеровцев которые это сделали и которых ГРУшники заманили в беларусь, по звонку из ОП отправили обратно в мацкву, о чем говорить с предателями?
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10.12.2020 10:35 Відповісти
Сергей, ты сам себе противоречишь. С одной стороны ты говоришь, что "у руля" стоят предатели и предлагаешь начать активные боевые действия? Ничего тебя не смущает в твоей "логике"?
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10.12.2020 11:09 Відповісти
Я себе не противоречу, при этой власти ничего путного не будет, только унижения и позор. И другого плана у них нет, уже заявили, будут и дальше путину в глаза заглядывать.
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10.12.2020 11:15 Відповісти
Согласен полностью. Это власть импотентов! Ну и о какой войне в таких условиях ты говоришь? Если авто "дохлая", то сначала ремонтируют, а потом в дальнюю поездку отправляются. Очень не хотелось бы повторения Иловайска, Дебальцево и т.п.
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10.12.2020 11:23 Відповісти
Ну и как там наши работают? Или ты работаешь? Как там... чайку попил? От тепловизера глазик не болит? Ты чмошник хитрожопый будеш тут терминами лавировать, пошол в сраку приблуда кацапская.
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09.12.2020 11:52 Відповісти
Без помощи Запада нынешней Украине Донбасс не вернуть. Украине надо показывать 110% своей миролюбности для Запада. Приходится платить за крепость нервов наших ребят, чтоббы не было так обидно, что ответку не отправили.
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09.12.2020 11:26 Відповісти
Все под кремлевскую копирку. Без помощи запада Молдове Приднестровье не вернуть, Грузии Осетию и Абхазию не вернуть, Азербайджану свои территории не вернуть, и т.д. и т. п. И как после этого жить, какой ужоссс...
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09.12.2020 11:30 Відповісти
Раша не очень то впрягалась из-за Пашиняна, который смотрел в сторону Европы. Пока раша не сдохнит, не будет Донбасса с Крымом. А вам, воякам, никто не мешает там партизанить.
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09.12.2020 11:36 Відповісти
Воякам партизанить, что ты мелешь лапотное? У ЗСУ есть почетная обязанность, закрепленная Конституцией Украины и воинской присягой, это защита территориальной целостности страны. Вот и пусть выполняют, и выполнили бы, если бы этих клоунов позорных не было во власти, но они временно...
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09.12.2020 11:42 Відповісти
Скажу тільки одне. АРМІЯ НАШЕ ВСЕ !!! Давайте не будемо судити
по дурному наших воїнів-захісників за іх святе діло. Вони нас захищають!
Дякуючи їм ми маємо можливість щось шкробати тут. Слава нашим
синам- захісникам !!!
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09.12.2020 12:21 Відповісти
никогда не думал шо суицид это нарушение дисциплины Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 135
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09.12.2020 12:07 Відповісти
Приписки? Чим підтвердять ось такі дії?

Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3235848
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09.12.2020 11:03 Відповісти
Охренеть....
Быть мишенью для снайперов за деньги..
Точно цирк на дроти воочию..
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09.12.2020 11:05 Відповісти
что-то подсказывает что именно мишени, как Вы их назвали и не получат эту премию или получат крохи.... (премию получат паркетные и второй эшелон...тыловой)
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09.12.2020 11:13 Відповісти
К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, Источник: https://censor.net/ru/n3235848\\\\\\\\\\\\\\\

Воины в зоне ООС получили премию в 510 млн грн за соблюдение перемирия на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2436 а за зах.ват Броненосителя орбитальных войск скока?
Я вот зах.ватил три Барселоны и один крейсер.

Берсеркер, чо Воины в зоне ООС получили премию в 510 млн грн за соблюдение перемирия на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3565
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09.12.2020 11:06 Відповісти
Стыд позор.
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09.12.2020 11:07 Відповісти
ВІДРАЗУ ЗГАДАВ МУЛЬТИК ПРО МАЛЬЧІША-КІБАЛЬЧІША.
ТАМ ТЕЖ ПРИМІЮВАЛИ ЗРАДНИКА !!!

ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ !!!!!!!!!!!!!
...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
...
А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
..
Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
...
А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСВІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
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09.12.2020 11:07 Відповісти
ЦІЛІСТНІСТЬ \\\\

ти же це скопіював?(звідки?)
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09.12.2020 11:09 Відповісти
Це дослівна цитата з Конституції.
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09.12.2020 11:14 Відповісти
Я НЕ КОПІЮВАВ, А ЦИТУВАВ !!!!
А ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СФОРМУЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ, МАЮ ДЕЯКУ ОСВІТНЮ БАЗУ.
- ВИЩУ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ
- ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ
-ВИЩУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ.
ЩОПРАВДА З УКРАЇНСЬКОЮ БУВАЮТЬ НЄЖДАНЧІКІ.
БО ВИВЧАТИ СОЛОВ'ЇНУ ПОЧАВ ТІЛЬКИ НАВЕСНІ 2014 ПРЯМО В ОКОПАХ.
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09.12.2020 11:20 Відповісти
а, ОК, ОК.
ше кажуть шо шифр = "манівцями побіля кавунів, градус на три керунки попереду, роздавай!"
і це працювало - ворог не міг второпати "а шо там ети хахли гаварят то", ой!(ватні самки вже кредит погасили))))
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10.12.2020 10:47 Відповісти
Рано или поздно этот приказ-признают преступным и концов не найдешь,кто его отдал.Будет как со"сдачей"Крыма. Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 366
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09.12.2020 11:13 Відповісти
ще рогатки в них позабирайте , а то в око сепарам поцілять ! чим ці злочині накази відрізняються від законів 16 січня ?
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09.12.2020 11:08 Відповісти
мне одному кажется, что эти премии выдаёт минобороны расеи?
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09.12.2020 11:09 Відповісти
Выдают из нашего бюджета, а выписывают да, в МО РФ...
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09.12.2020 11:14 Відповісти
при чем в наш генштаб (или охфис преЗЕдента)
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09.12.2020 11:14 Відповісти
Пока вас шесть, но я думаю, что за все платит Шмаркля, как и полагается лоху.
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09.12.2020 11:27 Відповісти
Для Пинчука 510 млн грн -не деньги.Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР".
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09.12.2020 11:09 Відповісти
"Кроме того, предусмотрены премии за сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС. Командующий Объединенных сил за такие действия может получить дополнительно 18 тысяч гривен в месяц, а, например, командир взвода - 7 тысяч гривен."

Источник: https://censor.net/ru/n3235848

Так вот почему даже ОБСЕ выглядит более зрячим, чем штабисты ООС.
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09.12.2020 11:10 Відповісти
Певно, не воїни, а генерали.
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09.12.2020 11:11 Відповісти
А може краще було б преміювати за звільнення окупованих територій?
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09.12.2020 11:12 Відповісти
Все оттого,что за Крым НИКТО-не ответил... Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9992
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09.12.2020 11:15 Відповісти
НЕ ЗНАЮ ЗА ЗДАЧУ ******* ЯКА ПРЕМІЯ, А ОТ ЗА ЗДАЧУ ЛЕТОВИЩА І ПОХОДЕНЬКИ ПІД ГІМН УКРАЇНИ ДАЮТЬ ГЕРОЯ УКРАЇНИ І МІСЦЕ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ.
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09.12.2020 11:25 Відповісти
Подставляют военных.Потом их "носом будут тыкать" в Конституцию,Устав,Присягу...
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09.12.2020 11:16 Відповісти
Це просто БРИДКО.
Уявіть, воїнам платять, щоб вони не вбивали ворогів.
Це АБСУРД !!!!
Зелю треба судити негайно.
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09.12.2020 11:17 Відповісти
Наверное самое тяжелое время для вооруженных сил Украины. Самодурство, салдофонство начальствующих амбициозных приспособленцев, которые даже не скрывают что они карлики духа, зато премии, карьера, и.т.п. Что мешает освободить захваченные росисрашкой территории Украины и реформировать армию? Мешает совецкая отрыжка в мозгах от солдата до генерала. Офицеры презирают солдат, солдаты ненавидят офицеров.
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09.12.2020 11:17 Відповісти
Позор, только при предателе Зеленском солдат могут премировать за невозврат территорий, за работу мишенью. Скоро начнут выписывать премии за отступление.
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09.12.2020 11:21 Відповісти
Скоро Украинская армия превратиться в советскую УКкраинскую армию. Московской Орде **** больше подходит.
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09.12.2020 11:29 Відповісти
Скоро орден учредят "За поддержание одностороннего перемирия".
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09.12.2020 11:31 Відповісти
ЗСУ перетворюють із бойовго шершня в зелену гнійну муху без жала, яка в підтанцьовці у окупантів. Взагалі воїнам дають премії за покращення бойової підготовки, за знищення ворогів, за визволення території, за зачистку ворожих ДРГ, снайперів, шпигунів, за захват у ворогів трофеїв і озброєння, за розвідку, за рейди по тилам окупантів, а не сидіння зеленими мішенями для окупантів в окопах.
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09.12.2020 11:31 Відповісти
А за сдачу территории и позиций военным премии ещё не выплачивают?🙄
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09.12.2020 11:33 Відповісти
Это сюр. Дурдом. Ни одна страна мира наверное не додумалась своей армии платить за то, чтобы она не стреляла во врага. Шмаркля позорит Украину на весь мир и этот позор еще долго придется смывать. Если я с 2014 по 2019 год гордился перед иностранцами, что я украинец, то уже полтора года, как стыдно в этом признаться. Вот, что значит говнокомандующий шут.
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09.12.2020 11:33 Відповісти
Что за чушь ты несешь? Выше я говорил у другом, а не о том, что ты пытаешься навязать.
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09.12.2020 12:29 Відповісти
Министерство обороны выплатило около полумиллиарда гривен премии военным с начала перемирия в зоне ООС. Источник: https://censor.net/ru/n3235848 Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8529 надеюсь ,,правительство"никого не ,,обидело"и вовремя разослало ,,юбилейные медали" предателям за ,,сдачу крыма" ,,луганска"и ,,донецка"(с подкреплённой материальной помощью) (не удивлюсь если пипл и это схавает что следующее именно это прочтём)какой то СЮР!!(в нормальной стране только за такое оглавление а не статью народ бы уже снёс такую ,,власть всеобщего благоденствия") Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 122 Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4925
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09.12.2020 11:36 Відповісти
Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2040Стік термін "ультиматуму" Зеленського Путіну: що запропонувала Україна ...мабудь знову подивляця у очi кремлiвського Хфюрера
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09.12.2020 11:41 Відповісти
Верх дебилизма:
на войне премии за то, что бы не воевали.
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09.12.2020 11:44 Відповісти
Когда за предательство Украины премировать начнут?
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09.12.2020 11:46 Відповісти
вообще-то военным должны платить деньги за другое. они как раз для этого и обучены. сюрр какой-то.
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09.12.2020 11:47 Відповісти
Премія за порушення Конституції України.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....
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09.12.2020 11:47 Відповісти
Премия за захват корабля противника? А кто у нас противник, МО может объяснить? У сепаров кораблей нет, а захватишь российский, скажут, что мы не воюем с Россией. Очередной сюрр от МО.
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09.12.2020 11:50 Відповісти
Наверное Путин все оплачивает
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09.12.2020 11:54 Відповісти
*****, не укладывается в голове , платят солдату за то чтобы он не стрелял на войне. Я худею с говнокомандующего. Злости не хватает. Зебилы все из за вас уродов
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09.12.2020 12:07 Відповісти
Не прошло и суток с момента приглашения автора ресурса на должность в МО.........
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09.12.2020 12:19 Відповісти
Тут просто нет слов. Это просто п.здец. Эта власть совсем сошла с ума.
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Я от думаю, невже і криворізьким батькам свого недолугого синка спокійно спиться вночі. А як вдень дивляться в очі людям? Хоча... Ми ж знаємо куди падає яблучко з яблуні. Ганьба батькам за такого сина.
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09.12.2020 12:36 Відповісти
Вилупка...,від вишкребків!!!
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09.12.2020 16:27 Відповісти
"Уставшие от войны" задоволені)
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09.12.2020 12:37 Відповісти
А зачем армия вообще нужна государству? Правильно - чтобы не стрелять по врагу и за это получать премии. Стрелять только на полигоне чтобы потешить старческие сердца отцов-командиров.
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09.12.2020 13:22 Відповісти
Надіюсь прийде час і всі ці гниди. зрадникі і шахраї одержать термін увязнення. Такого приниження ще ні одна армія світу не мала.
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09.12.2020 15:06 Відповісти
Загратувати таке Мін'оборони' Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5414
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09.12.2020 16:25 Відповісти
 
 