Воїни в зоні ООС одержали премію в 510 млн грн за дотримання перемир'я на Донбасі, - Міноборони

Міністерство оборони виплатило приблизно пів мільярда гривень премії військовим від початку перемир'я в зоні ООС. Премію бійці одержали за дотримання перемир'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання.

Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентовано наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.

Згідно з ним, премії воїнам виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців. Зокрема, винагороду передбачено за безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки.

За такі дії передбачена премія в розмірі 17 тисяч гривень. Нагорода збільшується, якщо завдання військовими було успішно виконано в складі підрозділу.

Премії за захоплену (знищену) техніку противника також виплачуються окремо. Наприклад, за захоплення корабля ворога дають до 243 600 гривень, літака - 121 800, танка - 48 720 гривень, безпілотника - 36 540 гривень.

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Крім того, передбачені премії за збереження життя і здоров'я бійців у зоні ООС. Командувач Об'єднаних сил за такі дії може отримати додатково 18 тисяч гривень на місяць, а, наприклад, командир взводу - 7 тисяч гривень.

Однак ця винагорода для командирів істотно знижується, якщо встановлені випадки порушень з боку їхніх підлеглих. До таких порушень, крім суїцидів і недотримання гігієни, належить відкриття вогню військовими без наказу командира і без військової необхідності.

Військовослужбовцям, які допустили такі порушення, винагорода не виплачується взагалі.

Міноборони у відповідь на запит агентства відмовилося повідомити, скільки військових були оштрафовані за відкриття вогню та інші проступки.

"Узагальнення інформації про кількість порушень, які стали підставою для зменшення цієї винагороди військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО (забезпечення нацбезпеки і оборони, - ред.), не передбачене", - йдеться у відповіді за підписом т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака.

Ганущак також повідомляє, що всього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за "правильні" дії виплачено винагороди на суму 510,9 млн гривень.

Кому саме і за які конкретно дії виплачено винагороду, Міноборони не вказало.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що Міноборони наказало штрафувати солдатів ЗСУ за вогонь у відповідь по російських військах.

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