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СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню. ІНФОГРАФІКА

За період поширення в Україні коронавірусної інфекції COVID-19 за матеріалами Служби безпеки зареєстровано 99 кримінальних проваджень щодо злочинів і зловживань, пов'язаних з пандемією.

Про це повідомила в середу пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках розслідування оголошено 23 повідомлення про підозру. Найбільше кримінальних проваджень розпочато щодо забезпечення та закупівель засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Всього таких проваджень налічується 19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у СБУ, 13 кримінальних проваджень розпочато через порушення при будівництві та ремонті приймальних відділень опорних лікарень.

"Здійснюється документування фактів привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту приймальних відділень за значно завищеними цінами на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ще 11 кримінальних проваджень стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів штучної вентиляції легень. У тому числі 4 фігурантам із них повідомлено про підозру щодо зловживань під час закупівлі ШВЛ", - повідомили в СБУ.

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СБУ розслідує 99 злочинів, повязаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню 01

Повідомляється, що в період пандемії СБУ активно протидіє поширенню фейків про COVID-19.

"Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували відповідний контент і дестабілізували ситуацію в країні. 40 з них координували з РФ, тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109, 110 Кримінального кодексу України. Пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів", - зазначили у відомстві.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Какое строительство больниц?? Где??
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09.12.2020 11:42
+2
у сбу одни расследования... результат всех расследований ноль! Я что то не видел статьи о том что расследование было заверешено с положительным результатом - наказание лет на 50, конфискацией у всех членов семьи .... бессмысленная организация... (по крайней мере в направлении расследования подобных дел)
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09.12.2020 11:45
+2
а не начать ли с Олимпа ?
* маски, проданные в пандемию
* не целевое использование средств ковидного фонда (асфальт, копчики.....)
* не одного аппарата ИВЛ (за полгода, только в октябре, по-моему что-то там..ну хотели точно!)
* жлобская экономия на средствах защиты медперсонала...
* непродуманная (почти диверсия) политика с кислородом (когда заводы предлагали свои услуги а их отказывались сертифицировать, т.е. придирались по пустякам... когда даже теперь просто не выделяют транспорт чтоб доставить баллоны с уже готовым кислородом по больницам и те на своих "скорых" возят по несколько штук, несколько раз в день...это что? как не саботаж и диверсии!!!)
* оплата труда медперсонала и больничных им же, заразившимися
* тестирование и доступ к мед обслуживанию больных (умирающих и...рожающих под больницами)
и это только на вскидку...
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09.12.2020 11:55
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Воруют Зельоные ,наверное,они же в Феофании в палатах люкс отлежаться,а 73% и без кислорода обойдутся,Лишь бы Бубочка видосики пилял
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09.12.2020 11:41 Відповісти
СБУ не має займатись майновими злочинами та корупцією в медицині, це питання поліції та ДБР, НАБУ та САП. СБУ має займатись забезпеченням національної безпеки та оборони, але схоже що керівники СБУ не розуміють що їм потрібно робити! Де кримінальні провадження СБУ по провалу операції з вагнерівцями? СБУ потрібно ліквідувати, така беззуба і нікчемна секретна служба нікому не потрібна!
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09.12.2020 12:34 Відповісти
Главное с дорогами все ок.
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09.12.2020 11:42 Відповісти
Какое строительство больниц?? Где??
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09.12.2020 11:42 Відповісти
В Караганде!!))) СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 11:46 Відповісти
Україна,це на 100% корумповане болото!!!)))
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09.12.2020 11:43 Відповісти
1
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09.12.2020 11:43 Відповісти
Змістовно!!)))) СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню - Цензор.НЕТ 5003
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09.12.2020 11:45 Відповісти
у сбу одни расследования... результат всех расследований ноль! Я что то не видел статьи о том что расследование было заверешено с положительным результатом - наказание лет на 50, конфискацией у всех членов семьи .... бессмысленная организация... (по крайней мере в направлении расследования подобных дел)
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09.12.2020 11:45 Відповісти
В Україні щоденно ,без вихідних та святкових днів ,мают пакувати 100 корумпованих потвор !!! То тоді десь через рік ми відчуємо результат !!!))
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09.12.2020 11:48 Відповісти
Увы, эти личности у нас неприкосновенны... они с разряда подозреваемых в итоге переходят в разряд пострадавших... Судам тоже можно сказать за это "спасибо..."
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09.12.2020 11:51 Відповісти
То отож!!))
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09.12.2020 11:55 Відповісти
СБУ расследует 99 преступлений-почему не 100 чтобы ровное число было? Мертвечука не нашел в вашем списке главное зло Украины остальное ширма
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09.12.2020 11:53 Відповісти
а не начать ли с Олимпа ?
* маски, проданные в пандемию
* не целевое использование средств ковидного фонда (асфальт, копчики.....)
* не одного аппарата ИВЛ (за полгода, только в октябре, по-моему что-то там..ну хотели точно!)
* жлобская экономия на средствах защиты медперсонала...
* непродуманная (почти диверсия) политика с кислородом (когда заводы предлагали свои услуги а их отказывались сертифицировать, т.е. придирались по пустякам... когда даже теперь просто не выделяют транспорт чтоб доставить баллоны с уже готовым кислородом по больницам и те на своих "скорых" возят по несколько штук, несколько раз в день...это что? как не саботаж и диверсии!!!)
* оплата труда медперсонала и больничных им же, заразившимися
* тестирование и доступ к мед обслуживанию больных (умирающих и...рожающих под больницами)
и это только на вскидку...
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09.12.2020 11:55 Відповісти
СБУ скоро будет проверять правильность установки прокладок у женщин, бо шпийонов всех уже переловили, и больше заняться нечем
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09.12.2020 13:02 Відповісти
А бубенчик будет вместе со своим окружением? Рабуыким шмыгалем та другими???
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09.12.2020 14:20 Відповісти
 
 