СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню. ІНФОГРАФІКА

За період поширення в Україні коронавірусної інфекції COVID-19 за матеріалами Служби безпеки зареєстровано 99 кримінальних проваджень щодо злочинів і зловживань, пов'язаних з пандемією.

Про це повідомила в середу пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках розслідування оголошено 23 повідомлення про підозру. Найбільше кримінальних проваджень розпочато щодо забезпечення та закупівель засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Всього таких проваджень налічується 19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у СБУ, 13 кримінальних проваджень розпочато через порушення при будівництві та ремонті приймальних відділень опорних лікарень.

"Здійснюється документування фактів привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту приймальних відділень за значно завищеними цінами на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ще 11 кримінальних проваджень стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів штучної вентиляції легень. У тому числі 4 фігурантам із них повідомлено про підозру щодо зловживань під час закупівлі ШВЛ", - повідомили в СБУ.

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Повідомляється, що в період пандемії СБУ активно протидіє поширенню фейків про COVID-19.

"Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували відповідний контент і дестабілізували ситуацію в країні. 40 з них координували з РФ, тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109, 110 Кримінального кодексу України. Пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів", - зазначили у відомстві.

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