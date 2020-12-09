Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує встановити термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, документ підготувала Державна служба статистики.

Проєкт розпорядження уряду винесено на засідання 9 грудня.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, у 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

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Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний та якісний склад населення.

Водночас Генеральна Асамблея ООН у 2015 році прийняла резолюцію щодо проведення чергового всесвітнього раунду переписів населення та житлового фонду у 2015-2024 роках. За встановленою практикою й згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.

Як повідомлялося, Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2020 році, однак його знову відклали.

Нагадаємо, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що підготовку для перепису населення потрібно починати щонайменше за півтора року.