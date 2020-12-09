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Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує встановити термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, документ підготувала Державна служба статистики.

Проєкт розпорядження уряду винесено на засідання 9 грудня.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, у 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Читайте також: Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов

Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний та якісний склад населення.

Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн 01

Водночас Генеральна Асамблея ООН у 2015 році прийняла резолюцію щодо проведення чергового всесвітнього раунду переписів населення та житлового фонду у 2015-2024 роках. За встановленою практикою й згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.

Як повідомлялося, Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2020 році, однак його знову відклали.

Нагадаємо, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що підготовку для перепису населення потрібно починати щонайменше за півтора року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А перепись дубилета всё? Зебилы...***
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09.12.2020 12:03
+5
Вау! Таки вирішили що й на цьому можна гроші вкрасти... Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 359
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09.12.2020 11:49
+4
А какое шоу можно устроить! Всякие опросы от Президента, видосы...
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09.12.2020 11:54
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Будем жить ожиданием этого великого события, как и выхода новых серий "сватов"...
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09.12.2020 11:48 Відповісти
2023. Звучит почти как 2012. Только к тому моменту это будет не 7млрд, а много больше
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09.12.2020 11:49 Відповісти
Вау! Таки вирішили що й на цьому можна гроші вкрасти... Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 359
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09.12.2020 11:49 Відповісти
А какое шоу можно устроить! Всякие опросы от Президента, видосы...
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09.12.2020 11:54 Відповісти
Прямо непаханое поле.
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09.12.2020 13:33 Відповісти
Ох, как хочеться украсть еще на переписи населения...
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09.12.2020 12:01 Відповісти
Вже вкрали, просто не знають як крадене списати.
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09.12.2020 12:06 Відповісти
А перепись дубилета всё? Зебилы...***
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09.12.2020 12:03 Відповісти
Зовсім "слуги" попухли: хочуть за 7,2млрд грн перемножити дані попереднього перепису на коефіцієнт 0,88.
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09.12.2020 12:04 Відповісти
Деньги, выброшенные на ветер. Точной информации не будет. Какой экономический эффект ожидается от использования результатов переписи? Какие социальные программы будут предложены?
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09.12.2020 12:05 Відповісти
500 грн за одного посчитанного? Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 8376
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09.12.2020 12:06 Відповісти
Судя по всему мы одна из самых богатых стран если можем себе такое позволить.
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09.12.2020 12:08 Відповісти
Если учесть, что главные тезисы этой власти-

Учащимся - самообучиться,
Безработным - самообеспечиться,
Голодным - самонаесться,
Больным - самоизлечиться,
Умершим - самозакопаться,
Недовольным - самозаткнуться,то эти деньги можно сэкономить, и самим "самопереписаться"..))
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09.12.2020 12:14 Відповісти
Так як так? Дубілєт же вам вже рахував в 2019! Що вже всі це забули?
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09.12.2020 12:17 Відповісти
краще б по 200 грн роздали кожному громадянину
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09.12.2020 12:28 Відповісти
Двісті гривень - це ні про що. Краще вже по 2000.
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09.12.2020 13:41 Відповісти
хліба купити хватить, а так сім лярдів коту під хвіст
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09.12.2020 13:46 Відповісти
Доки олігархат не переправить всіх жителів (зубожінням, вигнанням із країни, скороченням соціальних виплат на медицину тощо) в Небесний Єрусалим, тобто в світ тонких енергій, і не захапає для чужинців всю територію, землі, ресурси України - перепису не буде! Нагадаю, що останій перепис був 20 років назад 2001 році. Тепер знищення населення пояснять пандемією ковидли . Ось так, обіцяла зелена макака провести перепис населення і тупо сходила по великому на свої обіцянки, мабуть після відвидин збіговиська його кураторів - олігархів.
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09.12.2020 12:29 Відповісти
судя по тому, что в ВОЗ подают сведения о том, что население Украины - 43,6 млн, а Дубилет посчитал 35 млн - разница значительная
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09.12.2020 12:35 Відповісти
7.2 ярда это прелесно но в 2023 году курс доллара другой будет и от угля только в 2070 году откажемся
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09.12.2020 12:39 Відповісти
Скільки вже можна переносии перепис? останій проводився в 2001 році, аж 7,2 мільярда гривень потрібно та тільки за остані три роки олігархами і корупціонерами було виведено в офшори 23 мільярда доларів, це висновки рахункової палати .
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09.12.2020 13:13 Відповісти
С учетом большого количество граждан пребывающим за рубежом ( постоянно, сезонно или кратковременно), с учетом того что много граждан находится на оккупированных территориях в ОРДЛО и Крыму ( из тех кто сохранил украинское гражданство и не принял Рашистское или ДНРо ЛНРовские ( потому что тогда какие они граждане Украины.), кроме этого "пенсионные и прочие туристы" с оккупированных территорий которые фиктивно зарегистрированы на территории свободной Украины. Кроме этого большие перемещения людей по стране, постоянная движуха.. И это если с пандемией будет покончено и новой не появится. В общем даже не понятно как будет в этих условиях проводить перепись, даже в 2023 году. Но возможно я чего то не знаю, возможно есть какая то метода.
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09.12.2020 13:30 Відповісти
А чё это вдруг приспичило? Перепись сейчас для Украины жизненно необходима? Она как-то положительно повлияет на победу Украины в войне с кацапстаном?
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09.12.2020 13:32 Відповісти
Павел Северин bc9b18a5 А как можно что-то планировать, в стране, в экономике, в социальной, пусть и конченной, сфере, в мобилизационных мероприятиях, не зная количество населения? И надо знать состав населения и пр.
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09.12.2020 16:41 Відповісти
Можно посчитать, используя статистику родившихся/умерших.

В любом случае это дело точно не стоит миллиарды.
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12.12.2020 10:03 Відповісти
 
 