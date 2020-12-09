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Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Події

Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі

В Одесі чоловік погрожував підірвати будинок, увімкнувши газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Вчора, близько 21:00, екіпаж отримав виклик про запах газу і сімейний конфлікт. Заявниця пояснила, що її співмешканець закрився на кухні, включив газ і погрожує всіх підірвати. Подія сталася в одному з будинків Малиновського району міста.

Прибувши на місце, патрульні відчули сильний запах газу і відразу викликали необхідну службу. Після довгих умовлянь чоловік вийшов з приміщення. На ньому сліди крові і порізи на руках і обличчі. Жінка розповіла, що він намагався накласти на себе руки, перерізавши склом вени.

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Громадянин поводився неадекватно, погрожував оточуючим фізичною розправою шляхом спалення і вбивством. З огляду на неадекватний і збуджений стан чоловіка, інспектори поліції були змушені застосувати до нього наручники, щоб він не завдав шкоди собі та оточенню.

На місці працювали служба газу і ДСНС. Чоловіка передали лікарям.

Автор: Анастасія Потіха
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пусть в больничке ему расскажут как правильно резать вены... ушлёпок! артист херов!
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09.12.2020 11:57 Відповісти
Я понимаю, что в стране пипец и представить клоуна членограя президентом это тяжело для души и сердца, но руки то зачем на себя на кладывать?
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09.12.2020 11:58 Відповісти
Типичный сторонник Порошенко в минуты скорбных переживаний за судьбу Родины.
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09.12.2020 12:13 Відповісти
Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі - Цензор.НЕТ 7299
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09.12.2020 12:41 Відповісти
О,какие смекалистые инспекторы полиции,догадались одеть наручники,епрст...
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09.12.2020 12:05 Відповісти
Наверно жена допилила слабую мужскую психику Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі - Цензор.НЕТ 1208
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09.12.2020 12:06 Відповісти
 
 