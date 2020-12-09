"Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам. ІНФОГРАФІКА
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Державний концерн "Укроборонпром" завершує виконання своїх контрактів у межах Державного оборонного замовлення на 2020 рік. На цей момент виконано 99% контрактів.
Про це повідомив директор з активів концерну Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Попри затримку у фінансуванні на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - написав Найєм.
Він повідомив, що до кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.
Найєм також зазначив, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.
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Нацгвардія.
Прикордонна служба.
Розвідка.
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться"
Ну прям *********.
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
Зобов"язання за державними контрактами з оборонного замовлення виконали підприємства - учасники концерну "Укроборонпром", а концерн, згідно статуту, не несе відповідальності за зобов"язаннями підприємств - учасників і не є суб"єктом державного оборонного замовлення та стороною державного контракту.
ЗСУ мабуть новго нічого не отримали - все латана перелатана радянська техніка окрім поліцейських броньовичків
Подан звiт ОБОРОНПРОМУ.
Тих, хто цифрами нехтуе-
Аристович арештуе.
Зато зарплаты по миллиону правление во главе с Абромяучесом , который без году неделя получил гражданство по 1, 5 миллиона плучают, вопрос за что?, за развал оборонки?-это же у власти страна оказались или воры и вредители или дебилы, наверное и то и другое.