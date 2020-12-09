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"Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державний концерн "Укроборонпром" завершує виконання своїх контрактів у межах Державного оборонного замовлення на 2020 рік. На цей момент виконано 99% контрактів.

Про це повідомив директор з активів концерну Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Попри затримку у фінансуванні на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - написав Найєм.

Він повідомив, що до кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.

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Найєм також зазначив, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 01
Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 02
Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 03

Також дивіться: Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром". ФОТО

Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Мустафа Внайом готовил этот лживый слайд за 270 000 грн в месяц..
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09.12.2020 12:40
+9
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Хіба, що помиту і покрашену техніку вони врахували, як відремонтовану.
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09.12.2020 12:42
+8
Вільхи зробили 80 штук і кажуть досить,
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
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09.12.2020 13:21
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https://ukroboronprom.com.ua/uk/fin-reports отчёты, пустая страничка. "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам - Цензор.НЕТ 8844
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09.12.2020 12:08 Відповісти
Звертає на себе увагу неймовірно велика кількість ремонтів двигунів -1300 ремонтів, це неймовірно багато, враховуючи що армія зараз не воює і вся техніка стоїть і їздить тільки на навчання! А під час активної фази АТО ремонти двигунів йшли на десятки тисяч! Цей показник говорить нам що потрібно переходити на нову техніку з більшим моторесурсом, а стару техніку списувати!
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09.12.2020 14:01 Відповісти
Замена свечей - тоже ремонт "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 9146
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09.12.2020 14:44 Відповісти
Так ремонти двигунів відбуваються частіше ніж заміна свічок.
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09.12.2020 15:20 Відповісти
А замену ремней генератора --- кто учитывать будет??? "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 5354
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09.12.2020 19:03 Відповісти
Укроборонпром виконує тільки капітальні ремонти, все решта робиться силами ремрот і рембатів ЗСУ. Тобто це тільки заводські ремонти - 1300 штук за рік.
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09.12.2020 19:22 Відповісти
Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕОГосудрственный оборонный заказ на 2020-й год не выполнен на половину.Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов, передает Цензор.НЕТ.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
Ви всьо врьоті! Я вам нівєрю!!!"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам - Цензор.НЕТ 8454
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09.12.2020 12:12 Відповісти
А вот я верю, судя по табличке, куплено 12 новых самолетов и 35 отремонтировано!
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09.12.2020 14:09 Відповісти
Специ говорят о 45% - в это верится больше.А если 99% - то зачем со следущего года его распродавать то? Хороша структура почти на 100% все выполняет - премию им всем, а тут распускать будут и ГРАБИТЬ с 2021 года...Вот зачем всех держать за ИДИОТОВ?....
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09.12.2020 12:29 Відповісти
стратегия такая же с тестированием на коронавирус. Уменьшают начальный план и подгоняют под нужный им результат.
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09.12.2020 14:24 Відповісти
причем план не только уменьшают но и половину этого уменьшенного плана заказывают у Зе-частников, вместо укроборонпрома.
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09.12.2020 18:37 Відповісти
обратите внимание на 54% зе-частников, присосавшихся к оборонзаказам. После ликвидации укроборонпрома их станет 100%
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09.12.2020 18:40 Відповісти
Мустафа Внайом готовил этот лживый слайд за 270 000 грн в месяц..
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09.12.2020 12:40 Відповісти
Думаешь сам готовил? "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 3635 Фрилансеру за 500 грн. заказал "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 1940
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09.12.2020 14:49 Відповісти
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Хіба, що помиту і покрашену техніку вони врахували, як відремонтовану.
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09.12.2020 12:42 Відповісти
"Я щиро вибачаюсь", но это все до одного места. Этот хлам который ремонтируют на бумаге никакой пользы не имеет. Купите 2 новых самолета вместо 12 отремонтированных. Купите 50 новых танков вместо 300-от отремонтированных. И так за пяток лет будем иметь армию с новейшим вооружением. Воевать советским старьем невозможно которое отремонтировано и модернизировано на бумаге, а на деле ломается сразу же после выхода "в поля". Это все распил бюджета который начался со времен независимости и продолжается до сих пор.
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09.12.2020 12:47 Відповісти
2 новых самолета будут стоить как 30-40 отремонтированных. А к ним нужно еще десятки видов боеприпасов и сотни видов 3ИПов. Не говоря о тренажерах и обучении пилотов. Новых танков предложить сейчас некому. Только модернизации, которые будут разрабатывать 1-5 лет. А новые возможны лет через 20.
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09.12.2020 15:31 Відповісти
Сідниця - це 99,9 мізки зеленої влади. Так треба розуміти цей месидж від клоунів.
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09.12.2020 12:59 Відповісти
Міністерство оборони.
Нацгвардія.
Прикордонна служба.
Розвідка.
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться"
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09.12.2020 13:01 Відповісти
Найему платят пол лимона в месяц что бы он для нас рисовал такие красочные картинки?
Ну прям *********.
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09.12.2020 13:06 Відповісти
Вільхи зробили 80 штук і кажуть досить,
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
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09.12.2020 13:21 Відповісти
А хтось більше 80 Вільх замовляв? Може ти? скільки недодали?
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09.12.2020 18:32 Відповісти
Уточнення:
Зобов"язання за державними контрактами з оборонного замовлення виконали підприємства - учасники концерну "Укроборонпром", а концерн, згідно статуту, не несе відповідальності за зобов"язаннями підприємств - учасників і не є суб"єктом державного оборонного замовлення та стороною державного контракту.
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09.12.2020 13:28 Відповісти
Как в ссср.....!!!!! Браво, пятилетку за три года !!!!!
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09.12.2020 14:01 Відповісти
54% зе-частников подсобили.
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09.12.2020 18:35 Відповісти
Кому и граблЯ - техника. Потому и вышло 99%.
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09.12.2020 14:02 Відповісти
На 13 млрд. заказов? Слабаки! Учитесь у Укравтодора. 70 млрд. !!! (и это не окончательная цифра). Вот нападет на нас мордер, а мы его по морде дорогами. Кстати, если кто не знал, то дороги прекрасно освобождают оккупированные территории. Говорят даже, что дорогами можно и аннексированные территории вернуть. Да что там, увидев наши "автобаны" враг просто побоится с нами воевать.
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09.12.2020 14:30 Відповісти
Ну так пишет же человек, что доля УОПа в ГОЗе - 36%, даже если не спистел, то это 0,36 х 0,99 * 100% = 35,6% от общего ГОЗа. А по закупкам у частных производителей он и провален. А это минометы и легкая бронетехника, и боеприпасы и БПЛА, и ремонт техники и автотехника/спецтехника и т.д. и т.п.
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09.12.2020 15:36 Відповісти
РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА
ЗСУ мабуть новго нічого не отримали - все латана перелатана радянська техніка окрім поліцейських броньовичків
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09.12.2020 16:06 Відповісти
Для украiнцiв свiдомих
Подан звiт ОБОРОНПРОМУ.
Тих, хто цифрами нехтуе-
Аристович арештуе.
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09.12.2020 17:53 Відповісти
А как же тогда с этим: "Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов"?
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09.12.2020 18:07 Відповісти
А они "оборонзаказ", как и кислород в больницах на бумаге выполняют - рисуя танки и самолеты , если бы была новая техника была уже показать давно пора.
Зато зарплаты по миллиону правление во главе с Абромяучесом , который без году неделя получил гражданство по 1, 5 миллиона плучают, вопрос за что?, за развал оборонки?-это же у власти страна оказались или воры и вредители или дебилы, наверное и то и другое.
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09.12.2020 18:24 Відповісти
так потому его и легче выполнить, потому что он меньше становится.
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09.12.2020 18:33 Відповісти
 
 