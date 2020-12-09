За добу від коронавірусу померли 34 жителі столиці, одужали - 636, виявили 1 728 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На сьогодні в Києві виявили 84 538 випадків коронавірусної інфекції.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу виявили ще 1 728 інфікованих. 34 людини померли. Всього за період пандемії в столиці 1 498 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 84 538", - сказав Кличко.
Серед захворілих: 983 жінки віком від 18 до 90 років і 71 дівчинка від двох до 17 років. А також 611 чоловіків віком від 18 до 88 років і 63 хлопчики від двох місяців до 17 років. Захворів в тому числі і 71 медик.
У лікарні столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу - 636 осіб. Всього коронавірус побороли 26 403 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 300, Деснянському - 260, Дніпровському районі - 245 випадків.
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Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директорка (головна лікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, зазначивши, що пацієнтів навіть не можна порівнювати.
"Тепер захворювання протікає набагато важче і віковий графік теж трохи змінився. Якщо раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні достатньо молодих. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно", - підкреслила вона.
За словами медикині, лікарня зараз працює над збільшенням реанімаційних ліжок, у повному обсязі задіяні 20 місць.
"Спочатку ми їх збільшили з 6 до 9, а потім вже з 9 до 18 ліжок. І це не остаточна цифра, ми готуємося збільшити реанімаційні ліжка до 30. Тому що якщо влітку реанімації були заповнені, але не були перевантажені, то вже протягом останніх місяців реанімації працюють у нелюдському режимі - дуже перевантажені", - уточнила Мостепан.
Вона додала, що в реанімації перебувають вкрай важкі хворі, в лікарні діє централізована подача кисню - таких точок 92, усього ж в медустанові 197 кисневих точок.
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