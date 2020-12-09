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Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", але ця спроба була підтримана лише однією делегацією - самою Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.
"Росія зазнала нищівної поразки в Раді Європи: спроба звинуватити Україну в "неонацизмі" була підтримана ... однією делегацією - самою Росією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021 року, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після окупації Криму.
Топ коментарі
+34 wake up-UA
показати весь коментар09.12.2020 12:20
+17 Taras Klunyk
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+12 Alex Ziland
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в чистом виде..
"Русские марши", "особая миссия русского народа", "русский мир" и тд - это все элементы нацизма.
Что они понимают под "неонацизмом"? Национализм?
Например в Польше или Франции,не говоря об Австрии это в разы просто более выражено
https://youtu.be/gXwqoUS9s7E
Используют тактику тупых дебилов - обосрать, а вы оправдывайтесь, доказывание, оправдывайтесь и объясняете)
Национализм ставит во главу угла нацию, причем нация может быть как нацией крови, так и нацией гражданской (как, например, американская нация). Национализм совместим с принципами рыночной экономики и свободной конкуренции, а также с демократическим правлением. В отличие от фашизма и нацизма, оперирующих утопистскими концептами интегралистского общества и Религии Крови, национализм строго привязан к реальности и предпочитает рассматривать уже существующие нации и их взаимоотношения, стремясь в первую очередь защитить интересы выбранной нации, а не воплотить социально-политическую утопию.Не Украина орет о вЯличии.Об этом орет рассея. Так где нацизм ...