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Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в

У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", але ця спроба була підтримана лише однією делегацією - самою Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

"Росія зазнала нищівної поразки в Раді Європи: спроба звинуватити Україну в "неонацизмі" була підтримана ... однією делегацією - самою Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021 року, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після окупації Криму.

Також читайте: У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 259
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09.12.2020 12:20
+17
Неонацисты это скорее русские, чем украинцы. Это же они рассказывают что украинской нации не существует, что нас придумал Ленин, и тому подобный бред
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09.12.2020 12:24
+12
Нееее, жиденько обосралась. Беги к своему хозяину Куйлу, постираешь его обосранные портки, на флакон стекломоя заработаешь. Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792
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09.12.2020 12:30
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Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 259
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09.12.2020 12:20 Відповісти
это отношение населения нарасии ко всем другим народам и друг к другу..
в чистом виде..
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09.12.2020 13:09 Відповісти
Нацизм - возвеличивание своей нации над другими.

"Русские марши", "особая миссия русского народа", "русский мир" и тд - это все элементы нацизма.
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09.12.2020 13:11 Відповісти
Строго говоря, это - шовинизм, а шовинизм - компонента "нацизма", что классического немецкого, что нынешней ее чекистско-фашистской версии.
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09.12.2020 13:41 Відповісти
Кацапи - самі собі друзі і це добре Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 9200
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09.12.2020 12:21 Відповісти
Интересно было бы послушать: в чем неонацизм выражается?
Что они понимают под "неонацизмом"? Национализм?
Например в Польше или Франции,не говоря об Австрии это в разы просто более выражено
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09.12.2020 12:22 Відповісти
Неонацисты это скорее русские, чем украинцы. Это же они рассказывают что украинской нации не существует, что нас придумал Ленин, и тому подобный бред
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09.12.2020 12:24 Відповісти
Кацапы вообще 300 лет пытаются затоптать историю Великой Украины

https://youtu.be/gXwqoUS9s7E
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09.12.2020 12:51 Відповісти
"Великая Украина" - это уже плод влияния запоребриковых идеологических штампов шовинистического свойства на вас. Не уподобляйтесь. Лучше попытайтесь осознать, почему народ на лучших землях тысячелетиями живет убого по меркам лучших мировых стандартов своего времени, и постоянно под гнётом внешних сил, то хазар, то варягов, то степняков, то орды, то совдепа, то нынешней наднациональной олигархии...
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09.12.2020 13:55 Відповісти
Да все они прекрасно понимают.
Используют тактику тупых дебилов - обосрать, а вы оправдывайтесь, доказывание, оправдывайтесь и объясняете)
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09.12.2020 13:29 Відповісти
ну...не при дамах будет сказано (пардон)... короче говоря...самоудовлетворилась...))))
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09.12.2020 12:23 Відповісти
"Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы" - раша уже сдалась?
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09.12.2020 12:24 Відповісти
Нееее, жиденько обосралась. Беги к своему хозяину Куйлу, постираешь его обосранные портки, на флакон стекломоя заработаешь. Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792
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09.12.2020 12:30 Відповісти
я же в очереди стою стою, за тобой занял мокша вонючая
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Це типу як Гітлер звинуватив би пана Бенеша в тому що він порушив права німців в Чехословатчині. А ЄС включив дурочку як Мюнхенська і московська орда Сталіна і ніби не розуміє, що Путін (шаломов) це, ще гірше створіння за Гітлера, яке йде слід в слід його стопами. У орди є така вада кричати злодій коли в них шапка горить. Не даремно засновник Московії Іван Калита був барига і розтовщик який заробив на відкатах і розкраданні коштів Золотої орди. Мерзотність у крові влади РФ!
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09.12.2020 12:56 Відповісти
Нацизм имплементирует в себя большинство концептов фашизма (включая тотальное неприятие рыночной экономики), добавляя к ним расовую теорию. Важно заметить, что нацизм различает множество рас и рассматривает традиционные нации как культурные конструкты, включающие в себе множество биологических рас. Целью нацизма является восстановление иерархии рас, причем эта иерархия базируется на частично научных, частично мистических теориях, из-за чего нацизм можно рассматривать как особую форму религии.
Национализм ставит во главу угла нацию, причем нация может быть как нацией крови, так и нацией гражданской (как, например, американская нация). Национализм совместим с принципами рыночной экономики и свободной конкуренции, а также с демократическим правлением. В отличие от фашизма и нацизма, оперирующих утопистскими концептами интегралистского общества и Религии Крови, национализм строго привязан к реальности и предпочитает рассматривать уже существующие нации и их взаимоотношения, стремясь в первую очередь защитить интересы выбранной нации, а не воплотить социально-политическую утопию.Не Украина орет о вЯличии.Об этом орет рассея. Так где нацизм ...
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09.12.2020 13:37 Відповісти
Когда столько кричат об нацизме в Украине,хочется ,чтобы его было больше....
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09.12.2020 13:46 Відповісти
маскаляку на гиляку - это не нацизм, а гигиена. Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 154
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09.12.2020 14:12 Відповісти
Фашизм-это порождение правого крыла европейской социал-демократии.Основал движение бывший глав.редактор рупора социалистов (газета Аванти).Муссолини. Ленин не зря называл его лучшим из итальянцев.Он отказался вступать в "ленинский интернационал " и назвал причины: 1) Итальянский народ не поддержит разгром религии. 2) ...... не поддержит отказ от частной собственности 3)......не примет основной целью -мировую революцию! (Кстати, в высшем фашистском совете было 11 евреев.) Национал Социалистическая Рабочая партия Германии (наци) включала основные положения фашизма,но и имела отличия:- Воинственный шовинизм ,расизм и борьбу за мировое господство. Общим было : Тоталитаризм,культ вождя ,отсутствие демократических свобод ,террор против оппозиции ,милитаризация экономики
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09.12.2020 15:20 Відповісти
 
 