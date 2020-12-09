Укравтодор у 2020-му побудував і відремонтував більше доріг, ніж у будь-який інший рік за період незалежності, - Шуляк про "Велике будівництво"

2020 рік став справжнім проривом для української дорожньої галузі.

Укравтодор побудував і відремонтував більше доріг, ніж в будь-який інший рік за період незалежності. Депутатка Олена Шуляк на галузевому форумі "МЕРЕЖА" розповіла про дорожню частину програми "Велике будівництво", пише РБК-Україна.

За цей рік Укравтодору вже вдалося відремонтувати 3926,3 км автомобільних трас, витративши на це 81 млрд гривень. За 2019 рік було відремонтовано 846,97 км доріг за 25,1 млрд гривень. Таким чином, у поточному році Укравтодор не просто більше ремонтував, але ще й економив на кожному кілометрі по 4,5 млн гривень.

"Ми вважаємо, що це суттєва різниця у вартості ремонтів доріг. Такого результату, зокрема, вдалося досягти завдяки значному зниженню кількості неконкурентних торгів, які проводяться Укравтодором. У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як в попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% в 2019 році", - повідомила депутат, яка очолює в парламенті МФО "За Велике Будівництво".

Також вона підкреслила, що в 2020 році дороги ремонтували по всій країні, а не тільки в пріоритетних для влади регіонах.

"Мене дуже вразила статистика щодо ремонтів доріг у регіонах у минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8 км, тобто приблизно 100 км щорічно. Ми цей показник навіть поліпшили і відновили в 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області", - розповіла Шуляк.

Водночас у Луганській області за 2019 рік відремонтували лише 19 км, а на Закарпатті - 45 км.

"У 2020 році ми змінили підходи і дійсно зшиваємо Україну. В Луганській області, зокрема і в регіонах, прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автодоріг. Зараз в роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні. Я щаслива, що можу бути причетна до "Великого будівництва".

Але найбільш, за словами Шуляк, радує підтримка українців. Як показало опитування КМІС, 89,9% жителів країни виступають за інфраструктурну програму.

Як повідомлялося, за оцінкою незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, завдяки інфраструктурної програмі "Велике будівництво" вдалося знизити падіння ВВП України цього року.