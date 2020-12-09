Укравтодор у 2020-му побудував і відремонтував більше доріг, ніж у будь-який інший рік за період незалежності, - Шуляк про "Велике будівництво"
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2020 рік став справжнім проривом для української дорожньої галузі.
Укравтодор побудував і відремонтував більше доріг, ніж в будь-який інший рік за період незалежності. Депутатка Олена Шуляк на галузевому форумі "МЕРЕЖА" розповіла про дорожню частину програми "Велике будівництво", пише РБК-Україна.
За цей рік Укравтодору вже вдалося відремонтувати 3926,3 км автомобільних трас, витративши на це 81 млрд гривень. За 2019 рік було відремонтовано 846,97 км доріг за 25,1 млрд гривень. Таким чином, у поточному році Укравтодор не просто більше ремонтував, але ще й економив на кожному кілометрі по 4,5 млн гривень.
"Ми вважаємо, що це суттєва різниця у вартості ремонтів доріг. Такого результату, зокрема, вдалося досягти завдяки значному зниженню кількості неконкурентних торгів, які проводяться Укравтодором. У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як в попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% в 2019 році", - повідомила депутат, яка очолює в парламенті МФО "За Велике Будівництво".
Також вона підкреслила, що в 2020 році дороги ремонтували по всій країні, а не тільки в пріоритетних для влади регіонах.
"Мене дуже вразила статистика щодо ремонтів доріг у регіонах у минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8 км, тобто приблизно 100 км щорічно. Ми цей показник навіть поліпшили і відновили в 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області", - розповіла Шуляк.
Водночас у Луганській області за 2019 рік відремонтували лише 19 км, а на Закарпатті - 45 км.
"У 2020 році ми змінили підходи і дійсно зшиваємо Україну. В Луганській області, зокрема і в регіонах, прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автодоріг. Зараз в роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні. Я щаслива, що можу бути причетна до "Великого будівництва".
Але найбільш, за словами Шуляк, радує підтримка українців. Як показало опитування КМІС, 89,9% жителів країни виступають за інфраструктурну програму.
Як повідомлялося, за оцінкою незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, завдяки інфраструктурної програмі "Велике будівництво" вдалося знизити падіння ВВП України цього року.
Будь ласка, зачекайте...
- Краще, чим коли?
- Краще, чим в наступному році...
Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
По вопросам ее реализации было принято постановление №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства".
Скандал и обстоятельства принятия этого решения мы упоминали в Хронике "02.03. 20020 г. и 11.02.2020 г.
Непосредственной структурой отвечающей за реализацию этой программы в Украине является "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ" (Укравтодор).
Руководителем этого агентства еще в ноябре 2019 года был назначен депутат от партии "Слуга народа", специалист по IT-техноогиям и менеджменту Александр Николаеви Кубраков. ( решение КМ от 15.11.2019 р. № 1046-р).
Упоминание о его бурной деятельности есть в Хронике.
29.11.2020 г. о невыполнении Укравтодором договорных обязательств
26.11.2020 г. Реакция Зеленского на проверки Укравтодора и о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ
20.11.2020 г. пиар-компания Укравтодора
02.11.2020 г. Блокирование проверок Укравтодора НАПК
28.10.2020 г. Получение льготного кредита Укравтодором и его испоьзование.
19.10.2020 г. Участие структур Укравтодора в "опросе Зеленского"
08.10.2020 г. позиция **** по аудиту деятельности Укравтодора.
17.09.2020 г. задолженность Мозырскому НПЗ (Беларусь) за битум
05.09.2020 г. Требование Минина отозвать деньги от Укравтоора.
19.08.2020 г. Намерение **** провести антикоррупционный аудит деятельности "Укравтодора" перед подписанием меморандума
10.04.2020 г. Выпуск Укравтодором процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен.
И вот это сообщение января мы приводим полностью
"18.01.2020 г. Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии."
Конечно можно задать вопрос - может мы все это время были не правы и современные дороги уже опутали всю Украину, мчащуюся к светлому будущему по новых автобанах ?
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
В "Додатоку 3 до Програми постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36 четко определены объемы и наименования проводимых работ
"1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років
Так о каких мифических "показателях" и "успехах" отчитывался Александр Николаевич Кубраков?
Таблица выполнения номенклатуры работ согласно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36
План
выполнено
Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
59,62 км
17.4 км
Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
59,83 км
37,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
282,69
106,22
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
1 086,7
795,12 км
Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років (ремонт поддержания)
1 488,84 км"
1983, 22 км
33% перевыполнения плана по ремонту поддержания означает лишь одно - деньги просто разворовали.
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.
Судя по развитию процесса, Украине остается только помет и расходы на содержание этой "курицы" ...
* Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть вторая https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html
** https://ukravtodor.gov.ua/press/news/ukravtodor_vidzvituvav_shchodo_vtilennia_planiv_velykoho_budivnytstva.html
3800 км - 35 млрл
3926 км - 81 млрд, к томуже еще тех что в том числе международные партнеры выделили на борьбу с Ковид.
Нормальный попил да Зебизянки?)))
сравним количество выживших....метров и людей (простите за цинизм)
з-е-****** схавают, им пох что эти объекты были начаты раньше и их так планировали закончить в этом году.
тем кто выживет, достанутся хорошие дороги
Бобиренко :
"За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
І це при тому, що мені по секрету сказали, що подешевшав бітум відсотків на 30ть..
Як можна потратити більше і зробити менше при здешевшанні основних затрат?
Крадуть?
Ні, не чули. бо Володимир Олександрович же ж заявили, що корупції у вищих ешелонах влади вже немає.
Крадуть десь на рівні сільрад."
и вдоль дороги, и поперек