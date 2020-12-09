У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології

Прокуратура Данії висунула обвинувачення в шпигунстві громадянинові РФ, який живе в цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.

Також читайте: Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення

Зазначена особа підозрюється в передачі російській розвідці інформації, зокрема про данські енергетичні технології. Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.

Приводом для арешту, який відбувся в липні, стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Обвинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів

Як очікується, справа росіянина буде вестися за зачиненими дверима.