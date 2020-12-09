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У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології

Прокуратура Данії висунула обвинувачення в шпигунстві громадянинові РФ, який живе в цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.

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Зазначена особа підозрюється в передачі російській розвідці інформації, зокрема про данські енергетичні технології. Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.

Приводом для арешту, який відбувся в липні, стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Обвинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

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Як очікується, справа росіянина буде вестися за зачиненими дверима.

Автор: Наталя Джума
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Кацапи завжди були злодіями.
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09.12.2020 12:29 Відповісти
И вюрюгами.. самI нIчого не можуть.
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09.12.2020 14:45 Відповісти
********* априори необходимо чипироватьпри пересечени. Границы с Европой . И все перемещения , вплоть до унитаза , только при полном наблюдении и контроле
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09.12.2020 12:37 Відповісти
Дания одна из самых успешных стран по внедрению зелёных технологий, объём их энергетики от ВИЭ достигает 50%.Кацапы проверяют не фейк ли это, бо верится с трудом и спать ночами невозможно.
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09.12.2020 13:26 Відповісти
не этот ли "Штирлиц" насвистел Путину о данских ветряках, от которых дождевые черви из земли выпрыгивают ? У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології - Цензор.НЕТ 6107
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09.12.2020 14:00 Відповісти
интересно, зачем самой большой в нашей галактике энергетической державе данные о зеленой энергетике Дании?
видать чуют кремлины конец не только каменноугольного, но и черножижного перида У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології - Цензор.НЕТ 7439
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09.12.2020 14:02 Відповісти
 
 