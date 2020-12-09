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Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в історичній будівлі в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

"У поліцію міста Полтави 9 грудня близько 4 ранку, від працівників Державної служби надзвичайних ситуацій надійшла інформація про пожежу в історичній будівлі, розташованій по вулиці Соборності, 31", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави і патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху та організують об'їзд місця пожежі.

Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження 01

Зазначається, що під час гасіння пожежі в приміщенні було виявлено тіло людини. Поліція встановлює особу і обставини загибелі.

За цим фактом слідчим Полтавського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило матеріальну шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження 02

Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Анастасія Потіха
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09.12.2020 12:34 Відповісти
Хтось щось уже вкрав і багато
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09.12.2020 12:34 Відповісти
вот теперь его кто-то купит за дешево, а шо? - там только стены!
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09.12.2020 12:50 Відповісти
самое козырное место в Полтаве!
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09.12.2020 12:51 Відповісти
место ходовое как раз под супермаркет.
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09.12.2020 12:51 Відповісти
Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 2388
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09.12.2020 13:03 Відповісти
К руинам Кадетского корпуса, добавится бывшее Дворянское Собрание. И это в самом центре города.
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09.12.2020 16:24 Відповісти
 
 