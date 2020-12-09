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Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков не бачить перспектив для зустрічі

Ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу важка, що не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є, безумовно, розуміння глав держав, що треба рухатися вперед. Глави держав усвідомлюють, що є причиною для такого простою. Причиною є, як ми всі знаємо, невиконання тих Паризьких домовленостей (які були прийняті за підсумками попередньої зустрічі глав країн "нормандського формату". - Ред.)", - сказав Пєсков журналістам у середу про перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки".

Він зазначив, що "зустріч заради зустрічі не потрібна нікому". За словами прессекретаря, будь-яка зустріч глав держав повинна бути добре підготовлена.

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"Власне, цим займаються помічники. Їм все-таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися. А тут у нас немає субстанції. Субстанцією може бути тільки виконання паризьких домовленостей. У цьому плані ситуація важка", - сказав Пєсков.

За його словами, саме тому в ході недавньої телефонної розмови президент РФ Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель "вирішили активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників, щоб намацувати якісь шляхи для знаходження розв'язки з цієї ситуації".

Пєсков не відповів на питання про перспективи зустрічі помічників глав країн "нормандського формату".

"Помічники самі узгодять свої дати", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
У Піськова одна субстанція - йухло.
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09.12.2020 12:35
+9
Ти зранку сходив цією "субстанциею".
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09.12.2020 12:35
+6
ЗСУ мають йти у наступ! Буде вам субстанція за яку ви зачепитесь - лайно в ваших штанях!
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09.12.2020 12:36
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У Піськова одна субстанція - йухло.
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09.12.2020 12:35 Відповісти
а анализы кала подойдут для субстанции убогий ты Песков ты бы прочитал обозначение этого термина....
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09.12.2020 12:46 Відповісти
А то нашого "янелоха" як лоха кацапи розводять, чи то як віслюка водять. Кому як подобається

Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 9865
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09.12.2020 16:47 Відповісти
Письков споткнулся об усы, но зацепился пуйлом за нормандский формат. На следующий день пуйло опух. Всемирная история: письков опять наврал.
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09.12.2020 13:50 Відповісти
нет субстанции, за которую можно зацепиться - ЗЕльоная жижа она склизкая, это мы знаем
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 4112
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09.12.2020 13:56 Відповісти
Ти зранку сходив цією "субстанциею".
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09.12.2020 12:35 Відповісти
ЗСУ мають йти у наступ! Буде вам субстанція за яку ви зачепитесь - лайно в ваших штанях!
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09.12.2020 12:36 Відповісти
А Хомчак говорит нельзя потери будут. Кто прав Игорек?
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09.12.2020 12:37 Відповісти
хомчак позорний трусяка, ледар та зрадник.
а ще гордовита нікчема.
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09.12.2020 12:39 Відповісти
Да это понятно, мне мнение "эксперта" интересно, который утверждает что сейчас идет рекордная по средствам и масштабам реформа ВСУ
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09.12.2020 12:45 Відповісти
Почекай, мудрий та зубожілий нарід єщьо нєдостаточно отдохнул. Та й Порошенка ще не посадили... Ну, може як дознімають 23й сезон сватів, тоді вже хай!
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09.12.2020 12:40 Відповісти
он уже строчит, что согласен, чтоб хоть Филатова зекретин посадил -по совету кили...
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09.12.2020 12:46 Відповісти
Да вы че, нам Люська Арестович сказала, что Нормандский формат актуален и работает, ну нельзя же так, мужику опять фейки выдумывать.
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09.12.2020 12:36 Відповісти
Арєстовічь - професійний балобол та магістр словесної еквілібристикм. Проте часто від нього чути досить логічні і змістовні претензії до правління парАшенкі та блазня. У Арєстовічя чітко виражний симптом флюгера залежно від напрямку політичного вітру, але він проводить нерогану освітню кампанію по роз'ясненню поточної геополітичної ситуації простому люду. І як би не завивали холуї соєвого миздобула чи зєлєбоби, його тези потрібно та корисно аналізувати.
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09.12.2020 13:21 Відповісти
Украина должна отказаться от переговоров с русскими террористами. Нужно требовать признать РФ - страной спонсором мирового терроризма! Это приведет к отключению SWIFT, и перекроет продажу России ее ресурсов на экспорт и денег русские террористы не получат ни гроша. А кто будет покупать у РФ что то, те будут признаны пособниками террористов и с ними тоже не будут торговать!
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09.12.2020 12:38 Відповісти
Після років правління мЫролюбного соєвого олігарха та дурня, який хоче розгледіти мир в очах путлєра, пізно приймати рішучі, радикальні рішення. Надто далеко все зайшло, особливо Україна загрузла в Мінських договорняках імені тричі проклятого Свиночолого Недогетьмана. Вікно можливостей зі звільнення окупованого Лугандона військовим шляхом закрилось, а "Мінськ" - це нежиттєздатний мутант - імпотент, на базі котрого у нас на десятиліття сформувалась дурна ситуація "ні миру, ні війни". На зразок Придністров'я.
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09.12.2020 13:29 Відповісти
А воно було,те вiкно?
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09.12.2020 16:10 Відповісти
папрашу уточнить !!!! кого это он обозвал субстанцией? своё ***** или нашефсё? ))))
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09.12.2020 12:38 Відповісти
Да не придирайтесь, и так ясно, что без разницы.
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09.12.2020 17:08 Відповісти
а действительно...)))
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09.12.2020 17:10 Відповісти
За лайно хапайся, обома руцями...
Ну нічого. Почекаємо Байдена.
Може він якесь рішення запропонує.
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09.12.2020 12:38 Відповісти
🤦🙄💩
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09.12.2020 12:38 Відповісти
за коричневую субстанцию хватайтесь
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09.12.2020 12:38 Відповісти
Там исключительно субстанции с обеих сторон.разной жидкости гуано.
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09.12.2020 12:44 Відповісти
Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки"/ Он давно сказал: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.Но Зеленский верит: Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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09.12.2020 12:52 Відповісти
Туалетний ершик - редкостная субстанция
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09.12.2020 12:56 Відповісти
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 1275
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09.12.2020 12:56 Відповісти
"...нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться." Цепляйся, её в параше полно:

Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 3517
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09.12.2020 12:58 Відповісти
Вот она!!! та субстанция!!! извлеченная из котелков пескова, котелка пуйла и всех кремлевских передастов, за нее разве нельзя зацепиться???
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09.12.2020 13:52 Відповісти
Так и нечего с ними встречаться!
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09.12.2020 13:07 Відповісти
Терпеть не могу этого "унитазного ершика", но, как не странно он прав. Зачем эти "встречи ради встречи"?
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09.12.2020 13:14 Відповісти
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 1187
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09.12.2020 13:16 Відповісти
Рассейская субстанция может зацепится только за решетки...на очистных сооружениях. Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 8905 А не зацепится...проплывет мимо мировой политики.
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09.12.2020 13:31 Відповісти
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 3561
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09.12.2020 13:43 Відповісти
за член путина зацепись димон! нам надо выходить из этих никчемных соглашений (так же как в 2014 рашка вышла из будапештского меморандцма) и заканчивать тратить деньги на бесполезные встречи и смотрение в глаза куйла . с лугандоном все отношения заморозить - т.н. стена и ров с крокодилами. сосредоточится на эконмике и подолании короны. неужели наш зеленый кормчий этого никак не поймёт? это будет стоить ему парафии...
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09.12.2020 13:51 Відповісти
зацепись за усы. Или за хозяйские бейцы. Может хозяин-то и попустит...
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09.12.2020 14:05 Відповісти
Типаж и образ этого чела сидячего прусака в хлебнице держа сухарик в лапках, пока эти Орки не сдохнут толку доверия не будет ни когда . Думайте решайте вычисляйте думайте....
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09.12.2020 14:05 Відповісти
"нет субстанции"

є зелена субстанція чим вас не задовільняє?
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09.12.2020 16:01 Відповісти
значит надо больше санкций! пора отключать платежную систему свифт,не поможет-ввести эмбарго на нефть и газ!
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09.12.2020 16:25 Відповісти
"СУБСТАНЦІЯ - незмінна основа всього існуючого, протилежна мінливому і випадковому". Незмінна основа Росії - брехня і лицемірство, приправлене обнуленим боягузливим лідером.

"СУБСТАНЦИЯ - неизменная основа всего существующего, противоположная меняющемуся и случайному" . Неизменная основа России - враньё и лицемерие, приправленное обнулённым трусливым лидером.
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09.12.2020 17:15 Відповісти
Песков новое применение придумал для субстанции.До этого из нее лепили,строили.Якутский скульптор лепил свои шедевры,на россии строили из нее ракетную отрасль.
Будет правильней не "держаться за нее",а "держаться ее".
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09.12.2020 20:26 Відповісти
пурга
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09.12.2020 21:58 Відповісти
 
 