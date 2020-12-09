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Київ (13837) Кличко (2816) тестування (300) тест (274) COVID-19 (18055)

Кличко про масове тестування: Зробити ПЛР-дослідження відразу мільйонам людей майже нереально, у нас навіть немає такої кількості тестів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Кличко про масове тестування: Зробити ПЛР-дослідження відразу мільйонам людей майже нереально, у нас навіть немає такої кількості тестів

Зробити ПЛР-тести відразу мільйонам людей в Україні сьогодні - майже нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Як нещодавно заявив прем’єр-міністр, уряд готує проєкт масового тестування. Його нібито хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25-30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз - майже нереально. По-перше: у нас немає такої кількості тестів. По-друге: потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що в них працюватимуть. І, на жаль, таких можливостей у держави я на сьогодні не бачу", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України – понад 400 на 100 тис. населення.

Мер столиці також відповів на запитання щодо можливого масового тестування на коронавірус у Львові. І чи не планує Київ окремо провести таке тестування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність на COVID-19 в Україні на попередньому рівні, позитивним виявляється кожен третій тест на коронавірус, - Супрун

"Наскільки я знаю, поки що масового тестування у Львові не передбачають. Адже згідно з рекомендаціями ВООЗ, аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестування всього населення.Тільки для одного Львова це коштуватиме приблизно 500 млн гривень. Не враховуючи вартості організації тестування. Можете уявити, скільки на це потрібно коштів столиці, де населення в кілька разів більше? Тому такі речі можна робити в масштабах країни, а не того чи іншого міста. - Тоді масове тестування буде виправданим", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Так надо Бубочке напомнить за 10 млн. тестов. Ни тестов ни денег
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09.12.2020 12:51
+3
Когда Словакия проводила всеобщий тест , были привлечены военные и врачи из соседних стран ( Австрии и Венгрии ) т к своих сил не хватало на 5 млн жителей
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09.12.2020 12:55
+2
Зеля всю жизнь зарабатывал ПУСТЫМ ТУПЫМ ТРЁПОМ... Теперь - это заработок всей зелёной шантрапы... Про "массовое тестирование" степанов, ляшко, шмыгаль и Ко свистят ещё с апреля... Точно также, как свистели про привезённые "10 млн. тестов" в марте, про "свои аппараты ИВЛ", про укр. супер-тесты на антиген и т.д........................
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09.12.2020 12:56
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Так надо Бубочке напомнить за 10 млн. тестов. Ни тестов ни денег
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09.12.2020 12:51 Відповісти
Китайці змішують матеріали 10 людей і роблять ПЛР тест і якщо він позитивний, то роблять повторні ПЛР тести кожному з десяти людей! Так можна відразу відсіяти по 10 здорових людей. Інша справа що немає історії ПЛР тестувань людини, а ПЛР тест може бути позитивним до 70 діб після хвороби і тому результати тестів потрібно буде підтверджувати медичними оглядами, що створить додаткове навантаження на медичні заклади! Тому потрібно спочатку ввести медичну сертифікацію, щоб не втрачались всі ці результати тестувань та досліджень і заносились в медичний сертифікат людини і якщо ПЛР тест вже був позитивним протягом 3 місяців, то новий позитивний ПЛР тест не має сприйматись як нове захворювання на коронавірус!
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09.12.2020 12:52 Відповісти
Квадратно-гніздовим способом як це вже було при Хрущові.
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09.12.2020 13:28 Відповісти
Зато дороги есть.
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09.12.2020 13:21 Відповісти
Когда Словакия проводила всеобщий тест , были привлечены военные и врачи из соседних стран ( Австрии и Венгрии ) т к своих сил не хватало на 5 млн жителей
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09.12.2020 12:55 Відповісти
Зеля всю жизнь зарабатывал ПУСТЫМ ТУПЫМ ТРЁПОМ... Теперь - это заработок всей зелёной шантрапы... Про "массовое тестирование" степанов, ляшко, шмыгаль и Ко свистят ещё с апреля... Точно также, как свистели про привезённые "10 млн. тестов" в марте, про "свои аппараты ИВЛ", про укр. супер-тесты на антиген и т.д........................
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09.12.2020 12:56 Відповісти
...а ще ж була "унікальна вакцина". Про це вже зараз ані блаЗЄнський, ані хтось инший і не згадує Кличко про масове тестування: Зробити ПЛР-дослідження відразу мільйонам людей майже нереально, у нас навіть немає такої кількості тестів - Цензор.НЕТ 6479
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09.12.2020 13:11 Відповісти
Нищая страна... И это хорошо! Вот увидите.
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09.12.2020 12:56 Відповісти
Да уж. Здоровая страна будет. Правда мало кто
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09.12.2020 13:24 Відповісти
Ляшко оценил суммарную стоимость 40 млн. тестов в 7 млрд. грн., а Степанов - в 120млрд.грн. Такая вот "ЗЕЛЕНАЯ МАТЕМАТИКА". Степанов не раз перебрасывал тесты с одного дня на другой (напр., 4000 с пт 25.09 на сб. 26.09, в результате вместо 33 и 20тыс., вышло 29 и 24тыс., чтобы он 27.09 смог красиво соврать "Мы делаем по 25-30тыс. в день"), не один раз просто с потолка добавлял тесты до нужной цифры (17.09 было 30591, стало 31092; а 09.09 степанов добавил с потолка целых 3156тестов / было 26552, стало 29708 - только, чтобы соврать о "почти достигнутой цифре 30тыс."). Липа именно с потолка, т.к., она не добавилась ни в дневные итоговые цифры, ни в недельные, ни в месячные... СТЕПАНОВ - ОТКРОВЕННЫЙ МАХИНАТОР И МОШЕННИК... Но зелю он устраивает, он понял зеленые правила: "ВАЖНА НЕ РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА, А ТЕЛЕ-КАРТИНКА!"
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09.12.2020 13:12 Відповісти
Степанов давал много обещаний. По тестам цифры были мизерные, но даже они все были достигнуты с большим опозданием. "СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ 30 ТЫС.ТЕСТОВ" были обещаны к сер. сентября, реально на них вышли к сер. октября. Выйти на 15-20 тысяч степанов обещал к началу июня, реально - к концу августа! Сейчас новые обещания: 50 тыс. - к сер. ноября (уже не выполнено!) и 75 (позже уменьшил до 70)тыс. - к концу года - наверняка тоже не выполнит. И все эти цифры - с учётом ударной работы ЧАСТНЫХ КЛИНИК, делающих по 20-25% от всего кол-ва тестов ПЛР (в Киеве - уже больше 50%!). Где-то в мире госминистр записывает в свои заслуги работу частников??? Его задача - увеличить возможности бесплатного гостестирования (тем самым, уменьшив заработки частников). Он делает наоборот... На 24.03 Ляшко в интервью Цензору назвал возможности гослабораторий: "28 лабор. свыше 200 тестов в день КАЖДАЯ" (суммарно = почти 6тыс.). Работали не в полн. силу - т.к., было мало больных. Сейчас гослаборатории (без частников) делают в разн. дни недели от 20 до 30 тыс. тестов. Вот и весь реальный рост при Степанове: от 6 до 20-30тыс., т.е., всего лишь в 3-5 раз! Это за 8,5 месяцев!!! Он же постоянно врёт про "рост от 200 до 50 тысяч"... НАГЛЫЙ ЛЖЕЦ!!!!
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09.12.2020 13:26 Відповісти
"Где деньги, Зин?!"(с) - а деньги все закопаны в дороги, то есть РАЗВОРОВАНЫ.
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09.12.2020 13:32 Відповісти
Лучше бы школы перевел на дистанционку
А младшие школы тем более..
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09.12.2020 14:11 Відповісти
Можна кожний тест розламати навпіл та поділити на двох. А що залишилось, - забичкувати й передати другові.
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09.12.2020 14:12 Відповісти
Еех, послухати б я він каже "пцр-ісслєдованіє")))
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09.12.2020 15:52 Відповісти
 
 