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Новини Київські новини Боротьба з коронавірусом
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дитячий садок (322) Кличко (2816) школа (1833) COVID-19 (18055)

Чотири школи і сім дитсадків закриті на карантин у Києві, на COVID-19 хворіють близько 1,3 тис. школярів і майже тисяча педагогів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Чотири школи і сім дитсадків закриті на карантин у Києві, на COVID-19 хворіють близько 1,3 тис. школярів і майже тисяча педагогів, - Кличко

Через коронавірус у Києві на карантин закрито 4 школи і 7 дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті на карантин закрито 4 школи. На дистанційному навчанні перебувають 939 класів в 265-ти школах. Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1302. Також хворіють майже тисяча педагогів", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 191 група в 137-ми садках. Крім того, 7 дитячих садків повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні більше 50%, додав Кличко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Дебіли, закрийте всі школи і дитсадки, а не в день по чайній ложці.
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09.12.2020 13:14 Відповісти
Так детсады работают и школы как ни в не бывало.
Зато при малейшей гриппе закрывались... Абсурд
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09.12.2020 14:07 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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09.12.2020 14:59 Відповісти
Які саме школи та садки, звісно ж, не скажуть.
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09.12.2020 17:05 Відповісти
 
 