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Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив про намір створити робочу групу, яка буде напрацьовувати проєкт документа для переходу України від традиційної перепису населення до перепису за реєстрами в 2030 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні разом з Державною службою статистики України та Фондом ООН в галузі народонаселення підписали спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документу для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року", - написав Немчінов.

За його словами, створення робочої групи із залученням міжнародних експертів – це важливий етап для підготовки до якісного проведення перепису за реєстрами, визнання його результатів міжнародними партнерами України, цифрової трансформації та сучасної культури використання даних.

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Міністр також вважає, що перехід на на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші.

"Використання точних та актуальних даних про населення є критично важливим для ефективного врядування, формування державної політики та прийняття обґрунтованих рішень, розробки планів розвитку та виконання програм соціального добробуту, реагування на кризові ситуації та зниження ризиків, для соціологічних досліджень і аналізу ринків для бізнесу", - зазначив він.

Також міністр нагадав, що робота над проведення перепису населення раунду 2030 року за реєстровим або комбінованим методом розпочалась на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 серпня 2019 р.

"Для цього готуються відповідні документи про внесення змін до деяких законів України в сфері державної статистичної діяльності, зокрема до закону України "Про Всеукраїнський перепис населення". Ці зміни врегулюють доступ органів державної статистики до необхідних для перепису населення персональних даних, які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах.

Перепис населення за реєстрами – це майбутнє, якого не уникнути", - резюмував Немчінов.

Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
шимпанЗе специально понабирал дебилов на министерские должности...
Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4671
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09.12.2020 13:41
+1
старпери недорозвинуті геть скрізь
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09.12.2020 13:52
+1
Через десять лет в етой стране с таким отношением к народу некого будет уже переписывать. Перепись будет методом поднятия рук на площади
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09.12.2020 14:53
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Що воно меле? Який сенс у переписах населення, якщо всі дані можна буде брати з реєстрів? Варіят...
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09.12.2020 13:22 Відповісти
старий довбень, що воно ще може молоть.
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09.12.2020 14:31 Відповісти
к тому времени, количество дибилос, ждунов , пенсионеров и поклонников нищеты можно будет пересчитать даже по пальцам
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09.12.2020 13:23 Відповісти
чудово, і тоді можна робити прогрес без цих.
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09.12.2020 14:32 Відповісти
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов Источник: https://censor.net/ru/n3235885\\\\\\\\\\

Ребят, я тоже могу печатать в Пейспуке, а могу и не печатать. "получая"(именно шо "получая" з.п., как будто я шото "министрю")
и да, только дурак или патриот скажет шо я там ниче бы своей теще не "наминистрил бы" Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5676
все мы православные, так шо не надо ля-ля тут к министру то Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8892
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09.12.2020 13:25 Відповісти
"Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов" - а что, передовая система Дубилета, по мобилкам, уже не годится?
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09.12.2020 13:40 Відповісти
Занадто дешево,- нема чого вхопити.
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09.12.2020 14:58 Відповісти
шимпанЗе специально понабирал дебилов на министерские должности...
Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4671
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09.12.2020 13:41 Відповісти
Гріє собі місце на десять років
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09.12.2020 14:57 Відповісти
старпери недорозвинуті геть скрізь
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09.12.2020 13:52 Відповісти
Через десять лет в етой стране с таким отношением к народу некого будет уже переписывать. Перепись будет методом поднятия рук на площади
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09.12.2020 14:53 Відповісти
Хакеры стерли реестр - и нет украинцев! Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5289
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09.12.2020 15:38 Відповісти
Класну роботу знайшов. До 2030 року забезпечений зарплатнею.
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08.07.2021 19:15 Відповісти
 
 