Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року, сказав представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш.
Україна чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами. Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він підкреслив, що Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року.
"Україна виконала практично всі зобов'язання, які могла. В односторонньому порядку. Відкрили нові контрольні пункти в'їзду/виїзду, незважаючи на карантин. Дали згоду на розмінування на 19 ділянках, на розведення сил і засобів на чотирьох нових ділянках. Були готові імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус [Донбасу]. Чотири рази передавали переліки на обмін за формулою "всіх на всіх". На жаль, майже всі процеси блокує російська сторона. І тепер РФ потрібно відповідати перед іншими представниками "четвірки", чому вона це робить", – сказав Гармаш.
За його словами, можна констатувати, що поведінка Росії спровокувала консолідацію позицій Німеччини, Франції та України.
"Це викликає різке роздратування Кремля, чого він не приховує в публічних заявах. Геополітична кон'юнктура зараз може оцінюватися як позитивна для України. Є привід говорити про посилення санкцій проти Росії", - сказав представник України на переговорах.
Будь ласка, зачекайте...
Ну и? 9 декабря прошел год с последнего обещания. Ждем-с выполнения обещанного. Как-раз символично под елочку.
воно публікує рейтинг топ-100 русофобів
дебілибль
топ-100 за 2020 рік
8 місце - Міхеїл Саакашвілі
7 місце Хіларі Клінтон
6 і 5 не памятаю
4 -Петро Порошенко
2 - Володимир Зеленський
1. Очолов рейтинг московитоненависників Ердоган
приємно, що у першій вісімці три українці
До речі, згідно опитувань серед московитського бидла, найбільшу загрозу для свого існування московітське бидло ввважає США з великим відривом, біля 60%
друге місце впевненно - Україна, близько 14%
далі Польша, Литва і т.д по 5-6%
І активні бойові дії заборонили - полонених не захопиш...
І злили операцію з звільнення наших полонених...
А тепер будете воду у Крим пускати, чи відступати до Дніпра???