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Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш

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Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою

Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року, сказав представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш.

Україна чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами. Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він підкреслив, що Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Україна виконала практично всі зобов'язання, які могла. В односторонньому порядку. Відкрили нові контрольні пункти в'їзду/виїзду, незважаючи на карантин. Дали згоду на розмінування на 19 ділянках, на розведення сил і засобів на чотирьох нових ділянках. Були готові імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус [Донбасу]. Чотири рази передавали переліки на обмін за формулою "всіх на всіх". На жаль, майже всі процеси блокує російська сторона. І тепер РФ потрібно відповідати перед іншими представниками "четвірки", чому вона це робить", – сказав Гармаш.

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За його словами, можна констатувати, що поведінка Росії спровокувала консолідацію позицій Німеччини, Франції та України.

"Це викликає різке роздратування Кремля, чого він не приховує в публічних заявах. Геополітична кон'юнктура зараз може оцінюватися як позитивна для України. Є привід говорити про посилення санкцій проти Росії", - сказав представник України на переговорах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Давите кремлевскую крысу! Привет из Донецка!
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09.12.2020 13:27
+7
Мистер очевидность. Это было понятно давно всем, кроме Зели.
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09.12.2020 13:27
+3
вивсьоврьоті, очі путєна не можуть брехати, а в них - мир
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09.12.2020 13:31
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Давите кремлевскую крысу! Привет из Донецка!
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09.12.2020 13:27 Відповісти
Мистер очевидность. Это было понятно давно всем, кроме Зели.
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09.12.2020 13:27 Відповісти
так де ж тут "Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50"?, за що розпинався Арестович???
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09.12.2020 13:29 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.

Ну и? 9 декабря прошел год с последнего обещания. Ждем-с выполнения обещанного. Как-раз символично под елочку.
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09.12.2020 13:29 Відповісти
вивсьоврьоті, очі путєна не можуть брехати, а в них - мир
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09.12.2020 13:31 Відповісти
є у московії таке ЗМІ, царьград називається
воно публікує рейтинг топ-100 русофобів
дебілибль
топ-100 за 2020 рік
8 місце - Міхеїл Саакашвілі
7 місце Хіларі Клінтон
6 і 5 не памятаю
4 -Петро Порошенко
2 - Володимир Зеленський
1. Очолов рейтинг московитоненависників Ердоган
приємно, що у першій вісімці три українці
До речі, згідно опитувань серед московитського бидла, найбільшу загрозу для свого існування московітське бидло ввважає США з великим відривом, біля 60%
друге місце впевненно - Україна, близько 14%
далі Польша, Литва і т.д по 5-6%
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09.12.2020 13:42 Відповісти
PS TV12 Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2588
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09.12.2020 13:46 Відповісти
Ви ж злили весь обмінний фонд - вагнерівців, беркутню, і т.і.
І активні бойові дії заборонили - полонених не захопиш...
І злили операцію з звільнення наших полонених...
А тепер будете воду у Крим пускати, чи відступати до Дніпра???
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09.12.2020 14:23 Відповісти
Можете все ваши списки скатать в трубочку и засунуть себе в ж****. ***** уже получил от Украины своих ФСБшников, Цемаха и других диверсантов, которые ему были интересны. Если бы не просрали Вагнеровцев то вообще можно было всех наших освободить. Теперь ***** обмен не интересен. Нужно было сразу менять всех на всех. Но Зеленскому и Ермаку важнее пиар чем освобождение наших людей.
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09.12.2020 14:51 Відповісти
Что и следовало ожидать... А теперь пусть Додик расскажет, что ему 43 года и он не лох....
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09.12.2020 14:55 Відповісти
А вы в пятый раз подайте. Потом в шестой, и т. д. Пока не поймете что ***** вас игнорирует и этот обмен ем нахрен не нужен.
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09.12.2020 15:15 Відповісти
 
 