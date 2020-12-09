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суд (8046) Янукович (10402) злочини проти Майдану (278) Донський (27)

Янукович не має права бути присутнім на суді з обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані, це просто піар, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович не має права бути присутнім на суді з обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані, це просто піар, - прокурор Донський

За процедурою експрезидент-утікач Віктор Янукович не має права бути присутнім на судовому засіданні щодо його арешту, це просто піар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив прокурор у справі Олексій Донськой.

"Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд даного клопотання. РФ у цьому провадженні не виконує жодне з наших запитів про міжнародно-правову допомогу. Починаючи від підтвердження місцезнаходження Януковича в РФ, закінчуючи проведенням будь яких процесуальних дій", - підкреслив прокурор.

Донський додав, що що за тією процедурою, в рамках якої внесено це клопотання, підозрюваний не є учасником цього процесу.

"Якщо він з’явиться через відеоконференцію, ми ставитимемо питання про розгляд за іншою процедурою".

Також читайте: Янукович хоче особисто брати участь у суді щодо обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані (оновлено)

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент-утікач Віктор Янукович хоче персонально брати участь в судовому засіданні, де йому обиратимуть запобіжний захід за події на Майдані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
По большому счету мне плевать уже на Януковича, но по какому Закону человек, против которого суд слушает дело быть в зале суда права не имеет? По прокурорскому? Боитесь, что не сможет парировать его слова?
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09.12.2020 13:42
+3
да и йух на януковича! отвлекаете вы народ от проблем насущных.
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09.12.2020 13:31
+3
Ну да - сейчас как сказал прокурор - это закон. Как это обвиняемый не имеет права быть на собственном суде??? НОНСЕНС!!! Хотя у нас и судьи и прокуроры - сами себе закон.
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09.12.2020 14:10
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да и йух на януковича! отвлекаете вы народ от проблем насущных.
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09.12.2020 13:31 Відповісти
По большому счету мне плевать уже на Януковича, но по какому Закону человек, против которого суд слушает дело быть в зале суда права не имеет? По прокурорскому? Боитесь, что не сможет парировать его слова?
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09.12.2020 13:42 Відповісти
Пусть даже и не думает об этом потому что его грохнут.
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09.12.2020 13:51 Відповісти
янукович, а хто це?
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09.12.2020 13:58 Відповісти
Ну да - сейчас как сказал прокурор - это закон. Как это обвиняемый не имеет права быть на собственном суде??? НОНСЕНС!!! Хотя у нас и судьи и прокуроры - сами себе закон.
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09.12.2020 14:10 Відповісти
Видно много чего сказать есть януковичу, а некоторые боятся этого.
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09.12.2020 14:11 Відповісти
Видимо. Боятся,что даже на фоне януковоща нынешний будет смотреться слабоумным.
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09.12.2020 14:29 Відповісти
Вы в названии статьи про януковоща в слове,,пиар,, букву Д пропустили.
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09.12.2020 14:24 Відповісти
У него уже есть 13 лет за госизмену... Пусть приезжает и из тюремной камеры ,в режиме видео присутствует на суде, если будет иначе, то это уже госизмена нынешних керманычей(мы говорим Зеленский, подразумываем-СБУ, Генпрокуратура ,МВД,Ермак,Татаров и т.д.)
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09.12.2020 14:40 Відповісти
...и независимо от результатов суда , 13 лет , должен отсидеть.
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09.12.2020 14:45 Відповісти
Нафига нам эта "новость" ?
Адвокаты преступника что то ляпнули языком - новость.
Кто то послал их на *** - тоже новость.
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09.12.2020 15:34 Відповісти
нет, имеет, но только личной персоной
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09.12.2020 21:54 Відповісти
 
 