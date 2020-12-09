Янукович не має права бути присутнім на суді з обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані, це просто піар, - прокурор Донський
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За процедурою експрезидент-утікач Віктор Янукович не має права бути присутнім на судовому засіданні щодо його арешту, це просто піар.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив прокурор у справі Олексій Донськой.
"Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд даного клопотання. РФ у цьому провадженні не виконує жодне з наших запитів про міжнародно-правову допомогу. Починаючи від підтвердження місцезнаходження Януковича в РФ, закінчуючи проведенням будь яких процесуальних дій", - підкреслив прокурор.
Донський додав, що що за тією процедурою, в рамках якої внесено це клопотання, підозрюваний не є учасником цього процесу.
"Якщо він з’явиться через відеоконференцію, ми ставитимемо питання про розгляд за іншою процедурою".
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент-утікач Віктор Янукович хоче персонально брати участь в судовому засіданні, де йому обиратимуть запобіжний захід за події на Майдані.
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Адвокаты преступника что то ляпнули языком - новость.
Кто то послал их на *** - тоже новость.