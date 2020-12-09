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Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Росія "має право робити все необхідне для своєї безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, так він прокоментував журналістам у середу нову резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Кримського півострова, яку ухвалили 7 грудня.

"В цьому випадку йдеться про суверенну територію Росії, на якій Росія в межах міжнародного права і міжнародних зобов'язань вільна робити все, що необхідно для гарантування власної безпеки", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

Проти резолюції проголосували 17 країн, зокрема Росія. "За" ухвалення документа висловилися 63 країни, ще 62 - утрималися.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав нову резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму ще одним елементом правового тиску на Росію.

Читайте: У резолюції ООН щодо Криму з'явилися нові пункти про загрозу міжнародній безпеці та "Кримську платформу", - Ніколенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
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09.12.2020 13:53
+22
В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
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09.12.2020 13:54
+12
не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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09.12.2020 13:55
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Ага ) полюбому)))
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09.12.2020 13:50 Відповісти
В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
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09.12.2020 13:53 Відповісти
В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
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09.12.2020 13:54 Відповісти
а вони тобі " а нас рать"
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09.12.2020 14:20 Відповісти
не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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09.12.2020 13:55 Відповісти
И Кремля большая часть территории ворованная и обворованная.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
И > У
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09.12.2020 14:39 Відповісти
Против лома возможен лом.. Иначе никак..
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09.12.2020 13:57 Відповісти
против ЛОМА , есть ДВА лома !!!
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09.12.2020 14:04 Відповісти
в данном случае толко гроб.
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09.12.2020 14:21 Відповісти
Каким образом украденное переквалифицировалось в 'суверенное'? Конечно, правовое давление не работает, нужно было сразу кацапов от Свифт отключить.
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09.12.2020 13:59 Відповісти
щас кроме свифта есть альтернативные платежные системы. так что фигня это.
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09.12.2020 14:26 Відповісти
какие например, криптовалюта? представьте оплату за газ и нефть криптой
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09.12.2020 14:42 Відповісти
ще б тебе від інтернета
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09.12.2020 20:34 Відповісти
Я тебе мешаю лгать?
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09.12.2020 22:22 Відповісти
пиши українською, твоє гавкання малозрозуміле.
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10.12.2020 08:52 Відповісти
Ага такая же как и приднестровье и лугандония .
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09.12.2020 13:59 Відповісти
Абхазія, Осетія, Карабах...
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09.12.2020 14:17 Відповісти
Карабах уже пришлось вернуть. Сколько веревочке не виться, все равно ворованное прийдется отдавать законным хозяевам
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09.12.2020 22:26 Відповісти
Логіка урки.
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09.12.2020 13:59 Відповісти
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 3722 Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 3141
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09.12.2020 14:01 Відповісти
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 8194.....
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09.12.2020 14:01 Відповісти
в Гааге твои усы и впадина под ними, будут тоже "суверенным" местом нигеров. Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 7376
я не то шоб тридварас, но ватникам надо говорить на ватном, а там кроме г.вна, о.ка и прочего такого - решительно ничего нету. кто не верит - посл. пранки по телефону - каждый второй "русский" и даже(!) "кавказец" = про о.ко, г.вно, и прочие органы мущин и конечно же процесс сам то..... если терпения хватит - послушайте с пару пранков
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09.12.2020 14:04 Відповісти
национальная особенность
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09.12.2020 14:10 Відповісти
ты не понял - каждый второй "мужик" или "кавказец" = вещает про .... ну, про "скрепное". искренне ся считая "борцом за трад. ценногсти"
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09.12.2020 14:36 Відповісти
квартирный вопрос
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09.12.2020 14:06 Відповісти
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 1789 Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 8044
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09.12.2020 14:09 Відповісти
да неужели-ну так водой обезпечьте полуостров- если вы такие хозяева-
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09.12.2020 14:10 Відповісти
патовая ситуация, а еще и боинг...
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09.12.2020 14:13 Відповісти
......в ранней юности как то на ШКОЛЬНОЙ площадке , меня с пацанами остановил ******* на пару лет старше нас ВСЕХ , на мой вопрос ;когда вернет велик , тот ответил : ЗАБУТЬ и получил с ходу ВИЛКОЙ в УХО !!! как то повезло ему ОТВЕРНУЛСЯ да и вилка была ЛЮМИНЬЕВА , но велик вернули к ВЕЧЕРУ !!! с УРКАМИ только так , очканешь один РАЗ и заедят !!!
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09.12.2020 14:10 Відповісти
все урки плохо кончают, закон такой
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09.12.2020 14:15 Відповісти
Тут не кіт з лампою, тут тигр з прожектором потрібний.
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09.12.2020 14:43 Відповісти
Ось такий:
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 5197
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09.12.2020 14:44 Відповісти
Це всеодно, як Костя Саприкін казав би, що то його гаманець і може що завгодно з ним робити...
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09.12.2020 14:15 Відповісти
Теперь наша очередь ставить условия, товарищ Песков.
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09.12.2020 14:21 Відповісти
Чего тогда претензии по кормлению,,суверенрой территории,, водой из Украины? Носите тазиками из Кубани,в чем проблема? О международном праве вспоминают изборочно,когда выгодно.
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09.12.2020 14:22 Відповісти
только что в Карабахе прогремел взрыв , погибло 2 военных Азербайджана и один ранен , о чем это ГОВОРИТ ??? Алиев очканул , пустил руских теперь они им делают ПАКОСТИ !!! ЕСЛИ побеждаешь , ПОЧЕМУ остановился ??? аааааа кто то ТАК сказал , что ты ОБОССАЛСЯ , а солдаты продолжают гибнуть !!!! ВРАГА надо ПОБЕДИТЬ и НАВСЕГДА !!!
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09.12.2020 14:25 Відповісти
росии -- ВЕРЫ НЕТ !!!
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09.12.2020 14:26 Відповісти
если отвлечься от темы стырено-сп*жженого Крыма, то по логике писькова Донецкая и Луганская области - наши суверенные и мы можем там делать все что хотим? и рашу это не должно беспокоить ни в каком виде? значит в нашей воле (осподи...не с этим шмарклей) ввести в эти области любой военный контингент с любым вооружением и его количеством...
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09.12.2020 14:30 Відповісти
Песков вышел не из дворян и не имеет понятия о границах, о междугородном праве, согласно которому это территория Украины. Песков это продукт или издержки последней империи, притом не самые лучшие. Поэтому говорить с ним о каком-то суверенитете бесполезно, для него это непонятное. Хочется посмотреть на него, когда будут делить на части так называемую Россию.
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09.12.2020 14:35 Відповісти
Подавитесь вы этой территорией и очень скоро.
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09.12.2020 14:37 Відповісти
более полвека на ваешей суверенной территории строилась инфраструктура и вкладивались сотни миллиардов а может и триллион долларов . как по мне, верните бабки, и делайте все что вздумаеться. а украинци переедут на материк
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09.12.2020 14:42 Відповісти
"Делаем,что хотим!"- шикарный девиз для любого дурдома
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09.12.2020 14:42 Відповісти
Алкоголик никогда не признает что он алкоголик.
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09.12.2020 14:49 Відповісти
Проходят века. Меняются люди, страны. Мир меняется. Но только в московии все по прежнему - как в средние века. И один из элементов непробиваемой и не меняющейся с временем мокшанской логики - РАЗ УКРАЛ, ЗНАЧИТ МОЕ! И никакими цивилизованными и законными методами обьяснить козломордым- что это не хорошо и не правильно - НЕВОЗМОЖНО! Никакими силами невозможно заставить русского вернуть добровольно то, что он украл! Это у них уже на генном уровне, и как видим и на высшем осударственном тоже...
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09.12.2020 15:11 Відповісти
Давно должны размещаться базы НАТО и ПРО на суверенной территории Украины!
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09.12.2020 15:13 Відповісти
В данном случае речь идет о суверенной территории Украины, на которой Украина в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности

вот так нужно отвечать кацапам на их хотелки. а не "зато не стреляют"
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09.12.2020 15:30 Відповісти
Прокльонськая тоді нагоа Ілона Иаска тормошьіт воду в крьісм подавать?
Ь
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09.12.2020 15:45 Відповісти
"Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо" - подумав Адік і приєднав Австрію. А в Нюрберзі вся підзаборна сволота казала, що вони прості солдати і виконували накази.
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09.12.2020 16:19 Відповісти
Словарь, специально для россиян в Польше. Запомните!
Боярышник - na rozstrój żołądka
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09.12.2020 16:47 Відповісти
Ну так а зачем сопли и слезливые обращения в ООН по поводу воды.. если это " суверенная территория", воды то вокруг море, даже два.
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09.12.2020 19:15 Відповісти
Власти России скоты, вор на воре, лжец на лжеце .Гадят везде, где могут..
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09.12.2020 19:19 Відповісти
Срочно референдум.добровольный конечно, народа крыма - а может он не хочет быть заложником.
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09.12.2020 19:44 Відповісти
сверхнаглость
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09.12.2020 21:52 Відповісти
 
 