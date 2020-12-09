Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо
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Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Росія "має право робити все необхідне для своєї безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, так він прокоментував журналістам у середу нову резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Кримського півострова, яку ухвалили 7 грудня.
"В цьому випадку йдеться про суверенну територію Росії, на якій Росія в межах міжнародного права і міжнародних зобов'язань вільна робити все, що необхідно для гарантування власної безпеки", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".
Проти резолюції проголосували 17 країн, зокрема Росія. "За" ухвалення документа висловилися 63 країни, ще 62 - утрималися.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав нову резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму ще одним елементом правового тиску на Росію.
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я не то шоб тридварас, но ватникам надо говорить на ватном, а там кроме г.вна, о.ка и прочего такого - решительно ничего нету. кто не верит - посл. пранки по телефону - каждый второй "русский" и даже(!) "кавказец" = про о.ко, г.вно, и прочие органы мущин и конечно же процесс сам то..... если терпения хватит - послушайте с пару пранков
вот так нужно отвечать кацапам на их хотелки. а не "зато не стреляют"
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Боярышник - na rozstrój żołądka