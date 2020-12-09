УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17106 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 950 26
кредит (582) інфраструктура (248) ЄІБанк (32) Денис Шмигаль (2721)

Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і уряд України уклали кредитні угоди на загальну суму EUR640 млн для реалізації пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Підписали сьогодні з ЄІБ три відповідні кредитні угоди:

📌 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України.
📌 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України.
📌 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області", - розповів Шмигаль.

Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
показати весь коментар
09.12.2020 14:07
+7
Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
показати весь коментар
09.12.2020 14:39
+7
ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
показати весь коментар
09.12.2020 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
показати весь коментар
09.12.2020 14:07 Відповісти
Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Я ж говорил зебилы эти деньги на дороги пустят)))))))))))))))
показати весь коментар
09.12.2020 14:08 Відповісти
"Єх дороги...пиль да туман,холода,тревоги,да степной бурьян" !!!)))
показати весь коментар
09.12.2020 14:20 Відповісти
Цим бездарям нічого не можна давати: тупо роздерибанять.
показати весь коментар
09.12.2020 14:10 Відповісти
Чому тупо,в справі дерібану зелена пліснява профі найвищої кваліфікаціі !!)))
показати весь коментар
09.12.2020 14:18 Відповісти
розкрадуть, розпилять. Та хоч Європа побачить, як.
показати весь коментар
09.12.2020 14:13 Відповісти
Зелена пилорама працюватеме безперервно!!!)))
показати весь коментар
09.12.2020 14:16 Відповісти
О,це улюблена тема зелених шдяхобудівельників !!!)))
показати весь коментар
09.12.2020 14:14 Відповісти
Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4610
показати весь коментар
09.12.2020 14:16 Відповісти
Сук ***! Ну нет слов кроме матерных.
Я не верю, что в ЕС не знают, что этит деньги банально разворовывают, потому логично что кто то там получает откат. Или я чего то не понимаю?
показати весь коментар
09.12.2020 14:18 Відповісти
Все в стране великолепно, никаких проблем.. кроме одной маленькой - дороги.
показати весь коментар
09.12.2020 14:19 Відповісти
нашо банк підтримує те, що вже на дні? щоб довше ця влада залишалась? меньше грошей - скоріш українці її знесуть. правило холодильника!
показати весь коментар
09.12.2020 14:23 Відповісти
340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3235897

Вообще то, пострадала вся Украина! Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3876
показати весь коментар
09.12.2020 14:23 Відповісти
Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
показати весь коментар
09.12.2020 14:39 Відповісти
ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
показати весь коментар
09.12.2020 14:42 Відповісти
«Україна зараз фактично не має уряду, - каже британський фахівець у Києві, - натомість є президентська адміністрація, яка вирішує майже усе, і якою керує фактичний віце-президент Єрмак».
показати весь коментар
09.12.2020 14:45 Відповісти
Мы берем кредит для восстановления инфраструктуры в прифронтовой зоне? Вы совсем с дуба рухнули?
показати весь коментар
09.12.2020 14:53 Відповісти
Все делается для капитуляции и чтобы росийские танки заезжали в Украину с комфортом. Фактически Зеленский продолжает политику Парашенка. Тоесть обустраивает границу с ОРДЛО так же как Парашенко обустроил границу с окупированным крымом. Осталось только дать даунбасу Зону Свободной Торговли. Притом не только окупированной территории а как говорил предатель Кравчук, всем дамбасу. Тоесть отрезать Украину от Азовского моря от Харькова по Одессу.
показати весь коментар
09.12.2020 15:40 Відповісти
Извините за буквоедство, но не пишите "получит", "вьіделит" и т.п. Ведь ето кредит, пусть и с малой процентной ставкой. Если бьі у нас бьіло правовое государство, реальная борьба с коррупцией, то нам спокойно частньіе кредиторьі давали кредитьі под 3,5-4 %. А так вчера минфин продал облигации по 10-11%. А вьі говорите: ну отменил КСУ ответственности за ложь в декларациях, делов то. А вот и делов
показати весь коментар
09.12.2020 14:56 Відповісти
если бы на цензоре не было цензуры, то заголовок пестрел так: "очередное вороватое правительство Украины взяло для дерибана по своим карманам кредит, который будут выплачивать украинцы со своих налогов".
показати весь коментар
09.12.2020 15:45 Відповісти
Ну да..😂по две дороги,в каждую ноздрю,каждому слуге
показати весь коментар
09.12.2020 15:07 Відповісти
Зеленій плісніві підвезли піломатер'ялу...
показати весь коментар
09.12.2020 15:09 Відповісти
знову мази пази закуплять ?
показати весь коментар
09.12.2020 15:37 Відповісти
А когда уже уроды в Киеве будут дороги делать? Уже до злости надоело прыгать по колдобинам и стоять в пробках по несколько часов из за отсутствия развязок. За год приходится по два раза подвеску авто ремонтировать.
показати весь коментар
09.12.2020 15:42 Відповісти
это все евробляхеры виноваты, налоги не платят и пилить не чего))
показати весь коментар
09.12.2020 15:49 Відповісти
закупка транспорта для кого ??? если машины скорой помощи ладно, а если машины под жопу какой то твари это грех...
показати весь коментар
09.12.2020 19:32 Відповісти
 
 