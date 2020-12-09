МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін звернувся до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

"Звернувся до канадських партнерів по допомогу в отриманні партії вакцин проти COVID-19 для українських громадян", - сказав Єнін.

Як повідомляється на сайті МЗС, Єнін провів 8 грудня зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою і обговорив з нею низку питань українсько-канадського порядку денного, приділивши особливу увагу питанням сприяння в отриманні вакцини проти COVID-19, координації спільних дій у розслідуванні катастрофи літака PS752 під Тегераном і забезпечення належної компенсації родичам жертв цієї катастрофи.

Окремою темою зустрічі стали стан реалізації канадських інвестиційних проєктів у нашій країні і плани щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Єнін розповів Галадзі про реалізацію внутрішніх реформ в Україні та висловив подяку за готовність канадської сторони в подальшому сприяти реформам в Україні, зокрема у сфері судової гілки влади.

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