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МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін звернувся до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

"Звернувся до канадських партнерів по допомогу в отриманні партії вакцин проти COVID-19 для українських громадян", - сказав Єнін.

Як повідомляється на сайті МЗС, Єнін провів 8 грудня зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою і обговорив з нею низку питань українсько-канадського порядку денного, приділивши особливу увагу питанням сприяння в отриманні вакцини проти COVID-19, координації спільних дій у розслідуванні катастрофи літака PS752 під Тегераном і забезпечення належної компенсації родичам жертв цієї катастрофи.

Окремою темою зустрічі стали стан реалізації канадських інвестиційних проєктів у нашій країні і плани щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Єнін розповів Галадзі про реалізацію внутрішніх реформ в Україні та висловив подяку за готовність канадської сторони в подальшому сприяти реформам в Україні, зокрема у сфері судової гілки влади.

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Автор: Наталя Джума
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ну да... вы полагаете, они заказали вакцины в четыре раза больше собственного населения, чтобы потом поделиться с Украиной?...
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09.12.2020 14:48 Відповісти
Зрозуміло : "Подайте бідним, не минайте..." Та потрібно бути оптимістами. Вакцинують і нас. ...Після Азії , Африки та Латинської Америки.
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09.12.2020 14:55 Відповісти
А пусть обращаются к тем, кому маски продали. Так сказать в благодарность.
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09.12.2020 14:55 Відповісти
Хитросделанные зеленые себя любимых, своих многочисленных родственников и друзей хотят обеспечить вакцинами?
Канада поступит очень мудро, если даст вакцины для вакцинирования медперсонала, воинов ВСУ под контролем представителей Канады.
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09.12.2020 15:04 Відповісти
МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4206 МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9396
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09.12.2020 15:12 Відповісти
так уряд начебто вже домовився про вакцини чи то був фейк?
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09.12.2020 15:58 Відповісти
 
 