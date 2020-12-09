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Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець. ТАБЛИЦЯ

Глава МОЗ Максим Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а не за реальною датою, коли подія відбулася. Тобто в статистику за грудень, яку озвучує міністр, входять випадки одужання пацієнтів за серпень або навіть квітень. Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Який міністр, така і статистика.

За період 1-7 грудня о систему були внесені 87 635 нових випадків.

Причому з них:

1514 мають дату настання події в жовтні,

236 - у вересні,

105 - в серпні

14 - в липні

4 - в червні.

Також читайте: COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

Летальних 1-7 грудня було внесено 1380, з них

717 - грудень

587 - листопад

68 - жовтень

7 - вересень

1 - серпень.

В "лідерах" традиційно Київ. З 10580 нових випадків

790 - жовтень

81 - вересень

20 - серпень

3 випадки за липень.

Читайте також: Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов

Аналогічна ситуація в Дніпропетровській області, Черкаській та Сумській.

Щодо одужань, якими так любить хвалитися Степанов.

За 1-7 грудня була внесена до системи 81392, з них

28833 - це грудневі

35166 - листопадові

13583 - одужання які були в жовтні

2648 - у вересні

953 в серпні

178 в липні

12 в червні

3 в травні

16 в квітні.

Степанов, ти просто геній .... хвалитися випадками одужання, які відбулися в квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні .... це просто п##дець!!!!

Я не можу викласти цілком файли, тому що вони величезних розмірів. Ось викладу верхні шматки.

Нагадую, що Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а я пишу про випадки, прив'язані до дати події.

Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні. А Степанов такий взагалі дурня включає, і починає по вухах чесати, що у нас одужання почали рости. Ідіот, одужання вже давно відбулися, просто ти, рукожоп, який замість роботи, бігаєш по телеефірах і їздиш по вухах одну і ту ж херню.

До речі, а де 75 тис. ПЛР тестів, які ти обіцяв до кінця року?"- заявив Істребін.

Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 01
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 02
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 03
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 04
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 05
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
да какая разница? Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1248
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09.12.2020 14:51
+16
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 8969
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09.12.2020 14:56
+15
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1040
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09.12.2020 14:56
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да какая разница? Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1248
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09.12.2020 14:51 Відповісти
Какая разніца?
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09.12.2020 14:54 Відповісти
не, люди, это здесь не подходит, это серьезная штука, чтоб вот так брехать на всю страну вместе с президентом... во время эпидемии..., это как-то не по людски...
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09.12.2020 14:56 Відповісти
Власть, которая пришла на наглой брехне и обмане, априори не может не врать. Это ее суть.
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09.12.2020 15:00 Відповісти
врете, они ыерующие, православные, не могут врать.... правда если украсть у лохов бабала, хорошенько исповедоваться, тогда да - модно и неплохо приврать, а потом опять................ позолотить лапу попам Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 5557
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09.12.2020 15:04 Відповісти
"Или трусы сними или крестик одень"
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09.12.2020 15:09 Відповісти
я не тридварас и не православный шоп это делать.
а, первое делал только шо, в сортире то
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10.12.2020 10:31 Відповісти
Образование тоже в сортире прошёл? Держись.
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10.12.2020 16:25 Відповісти
неа, в школе. правда такое "оборзование" до самой Гепы Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2851
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11.12.2020 09:09 Відповісти
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2153
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11.12.2020 09:41 Відповісти
Так а що, не прикольно?
До речі, у нас в громаді анонсували повну ліквідацію медицини. Будемо у приватних в Сумах лікуватися. Зате звільняться кошти на благоустрій території.
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09.12.2020 15:02 Відповісти
Походу государственным медзаведениям давно веры нет.
Туда разве что совковые пенсы по старой памяти, как на работу ходят.

Хочешь, чтобы медобслуживание было хорошим - сам себе выбери хорошую клинику и оплати ее услуги.
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09.12.2020 15:08 Відповісти
А ведь когда-то, как в прошлой жизни, с 2020 года должна была стартонуть страховая медицина от Супрун. А вместо этого имеем полную задницу.
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09.12.2020 15:12 Відповісти
У нормальных людей она уже давно стартовала.

А убогому 73%-жлобью ты все равно не объяснишь, чем это лучше справки за шоколадку.
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09.12.2020 15:13 Відповісти
От Супрун никакой страховой, Вы ошибаетесь. Должен был быть второй этап реформы. Который, т.н.зеленые "зарубили". А будет еще хуже
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09.12.2020 16:50 Відповісти
Украинцы смогут пользоваться полноценным медицинских страхованием не раньше 2020 года, то есть тогда, когда реформы будет введены на всех уровнях оказания медицинской помощи - в 2020 году. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое учреждение, сотрудничающее с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование - цель нашей работы", - написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что страхование в широком смысле слова - это гарантия оказания медицинских услуг.
"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и есть страхование, работающее без чрезмерной бюрократии страховых компаний", - отметила Супрун.
По ее словам, качество здравоохранения характеризуется не тем, как собирать средства, а тем, как их использовать.
"И Британия, и Германия имеют рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким способом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах - скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги идут за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция за пациента. Именно те принципы, которые мы внедряем сейчас в Украине", - отметила Супрун.
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09.12.2020 19:41 Відповісти
красавчег..., понятно, что со статистикой засада, но чтоб такая..., это можно узнать, что все умерли, через полгода после события..., жесть просто..., а мы верим в этот трындец...
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09.12.2020 14:55 Відповісти
Никто зеленым гнидам уже не верит.
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09.12.2020 14:57 Відповісти
а кто бы верил?
больницы, пишут, забиты поциентами.
У меня брат от этого УМЕР!!11
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09.12.2020 15:01 Відповісти
Новости из моего ближайшего окружения уже напоминают сводки военных действий или великого мора.
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09.12.2020 15:14 Відповісти
я никого не знаю шоб болел за Динамо. Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 884
а то шо вирус - так и Антиколорадос высрал шо половина друзей переболели за Шахтер, а кое-кто даже погиб)
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10.12.2020 10:30 Відповісти
поциенты? поверочное "поц"?
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09.12.2020 16:22 Відповісти
брат умер от того шо забиты "поциентами" или от того шо больницы пишут?
p.s. Похоже зеленый лохторат подтянулся...
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09.12.2020 16:23 Відповісти
не ходил на выборы.
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10.12.2020 10:28 Відповісти
Я считаю даже не так- Степанов несёт чушь, цифры берёт от балды и с потолка, в зависимости от того чего нужно- попугать или протрубить про пэрэмогу. Поэтому сравнивать его бредни с статистикой заведомо глупое дело.
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09.12.2020 14:55 Відповісти
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 8969
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09.12.2020 14:56 Відповісти
Степанов - это сатанячья гнида. Развалил медицину до основания.
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09.12.2020 14:55 Відповісти
я тебе говорил шо сотона = жалкая подобие Яхве?
говорил? ну так иди в спам.
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09.12.2020 14:59 Відповісти
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1040
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09.12.2020 14:56 Відповісти
блин... все еще хуже чем предполагалось....
дурдом...
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09.12.2020 14:56 Відповісти
Их задача -- пропетлять до нового года. Для них люди -- мусор под ногами.
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09.12.2020 14:58 Відповісти
Истребил ""статистику" Стебанова?
Типо кто-то сомневался шо лысый дегенерат читает то шо ему напишут? Да и то с - бебебе-каньем читает по бамашке. Если "министр" без бумажки = бе-ыыы- ме- ме, ууу, - так шо ты от него хотел то?
и да - если есть подлог, то это бебеканье надо тащить вна суд.
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09.12.2020 14:57 Відповісти
степашку давно нужно усыпить без наркоза, чтобы не разносил свое вирусобесие .
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09.12.2020 15:01 Відповісти
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 591
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09.12.2020 15:02 Відповісти
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2277 Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 5543
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09.12.2020 15:08 Відповісти
А кого тестувати? Якщо немає симптомів - немає і скарги на корону. Чи вже запровадили обов'язкове тестування? З такою логікою згоден, чи аби щось ляпнуть?
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09.12.2020 18:01 Відповісти
Я говорил что он даун? Говорил, а то что всех на деньги общипали говорил? Руковредители хреновы.
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09.12.2020 15:16 Відповісти
ЕВГЕНИЙ ИСТРЕБИН
системный аналитик
Статистику по коронавирусу умышленно публикуют на месяц позже, чтобы скрыть масштабы эпидемии===== А если публиковать на месяц раньше, это прогноз а не статистика === Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 1139
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09.12.2020 15:18 Відповісти
Такого позора,как зеленые сейчас,Украина не видела никогда.
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09.12.2020 15:34 Відповісти
Степанов і кількість померлих від коронавірусу в Україні рахує не від реальної цифри у сорок мільйонів населення, а від сорока чотирьох мільйонів, як до 2014 року, щоб занизити процент втрат. Брехло неймовірне Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 5998!
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09.12.2020 16:46 Відповісти
 
 