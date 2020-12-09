Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець. ТАБЛИЦЯ
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Глава МОЗ Максим Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а не за реальною датою, коли подія відбулася. Тобто в статистику за грудень, яку озвучує міністр, входять випадки одужання пацієнтів за серпень або навіть квітень. Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.
"Який міністр, така і статистика.
За період 1-7 грудня о систему були внесені 87 635 нових випадків.
Причому з них:
1514 мають дату настання події в жовтні,
236 - у вересні,
105 - в серпні
14 - в липні
4 - в червні.
Летальних 1-7 грудня було внесено 1380, з них
717 - грудень
587 - листопад
68 - жовтень
7 - вересень
1 - серпень.
В "лідерах" традиційно Київ. З 10580 нових випадків
790 - жовтень
81 - вересень
20 - серпень
3 випадки за липень.
Аналогічна ситуація в Дніпропетровській області, Черкаській та Сумській.
Щодо одужань, якими так любить хвалитися Степанов.
За 1-7 грудня була внесена до системи 81392, з них
28833 - це грудневі
35166 - листопадові
13583 - одужання які були в жовтні
2648 - у вересні
953 в серпні
178 в липні
12 в червні
3 в травні
16 в квітні.
Степанов, ти просто геній .... хвалитися випадками одужання, які відбулися в квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні .... це просто п##дець!!!!
Я не можу викласти цілком файли, тому що вони величезних розмірів. Ось викладу верхні шматки.
Нагадую, що Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а я пишу про випадки, прив'язані до дати події.
Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні. А Степанов такий взагалі дурня включає, і починає по вухах чесати, що у нас одужання почали рости. Ідіот, одужання вже давно відбулися, просто ти, рукожоп, який замість роботи, бігаєш по телеефірах і їздиш по вухах одну і ту ж херню.
До речі, а де 75 тис. ПЛР тестів, які ти обіцяв до кінця року?"- заявив Істребін.
Будь ласка, зачекайте...
а, первое делал только шо, в сортире то
До речі, у нас в громаді анонсували повну ліквідацію медицини. Будемо у приватних в Сумах лікуватися. Зате звільняться кошти на благоустрій території.
Туда разве что совковые пенсы по старой памяти, как на работу ходят.
Хочешь, чтобы медобслуживание было хорошим - сам себе выбери хорошую клинику и оплати ее услуги.
А убогому 73%-жлобью ты все равно не объяснишь, чем это лучше справки за шоколадку.
"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое учреждение, сотрудничающее с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование - цель нашей работы", - написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что страхование в широком смысле слова - это гарантия оказания медицинских услуг.
"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и есть страхование, работающее без чрезмерной бюрократии страховых компаний", - отметила Супрун.
По ее словам, качество здравоохранения характеризуется не тем, как собирать средства, а тем, как их использовать.
"И Британия, и Германия имеют рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким способом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах - скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги идут за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция за пациента. Именно те принципы, которые мы внедряем сейчас в Украине", - отметила Супрун.
больницы, пишут, забиты поциентами.
У меня брат от этого УМЕР!!11
а то шо вирус - так и Антиколорадос высрал шо половина друзей переболели за Шахтер, а кое-кто даже погиб)
p.s. Похоже зеленый лохторат подтянулся...
говорил? ну так иди в спам.
дурдом...
Типо кто-то сомневался шо лысый дегенерат читает то шо ему напишут? Да и то с - бебебе-каньем читает по бамашке. Если "министр" без бумажки = бе-ыыы- ме- ме, ууу, - так шо ты от него хотел то?
и да - если есть подлог, то это бебеканье надо тащить вна суд.
системный аналитик
Статистику по коронавирусу умышленно публикуют на месяц позже, чтобы скрыть масштабы эпидемии===== А если публиковать на месяц раньше, это прогноз а не статистика ===