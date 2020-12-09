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НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку. ФОТОрепортаж

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9 грудня 2020 року НАБУ та ГУ БКОЗ СБУ за процесуального керівництва САП затримали "на гарячому" двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. дол. США неправомірної вигоди голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роману Лещенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як зазначили у відомстві, передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

Серед затриманих — в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особа-посередник у передачі неправомірної вигоди.

Дії осіб попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 01

За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. США голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року. Осіб викрито 9 грудня 2020 року під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. США.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 02

Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює з вересня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Разом з тим в НАБУ підкреслили, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 03
НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 04
НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 05
НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 06
НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку 07
Фото: пресслужба НАБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Пока не будет реформы судебной власти, до .изды эти дрозды! Завтра взяточники будут на своих местах еще и с компенсацией.
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09.12.2020 15:34
+2
Всі держконтори та інспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 15:01
+2
Та нахєра ви цю дурню показуєте.Хто це зараз на роботу гроші в пакетах заносить?Під замовлення заганяєте провокацію.
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09.12.2020 15:09
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Всі держконтори та інспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 15:01 Відповісти
А приватні злодії,тобто саджать треба всіх. НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 4373
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09.12.2020 15:20 Відповісти
Та нахєра ви цю дурню показуєте.Хто це зараз на роботу гроші в пакетах заносить?Під замовлення заганяєте провокацію.
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09.12.2020 15:09 Відповісти
срочно звоните бенядиктовой..., она отмажет. НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко - Цензор.НЕТ 2450
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09.12.2020 15:12 Відповісти
Зачем нам НАБУ погрязшее в беготне за 50 тыс, на Шулявском путипроводе миллиарды, на дорожном строителбстве миллиарды, на скрутках сотни миллиардов а они мелочь по карманам тырят, что им заниматься больше нечем. Ну и законы напринимали, пусть еще побегают за взяточниками за место в детский садик
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09.12.2020 15:20 Відповісти
От вони там і бігають,де їм дозволяє влада,бо хто ж буде бігати проти вітру. НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 8923
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09.12.2020 15:23 Відповісти
Раз 5 млн гектаров земли своровали- продать остальную. Срочно.По 200 000 гектаров в одни руки. Раз берут и дают взятки-наказание за них отменить.
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09.12.2020 15:21 Відповісти
сбуфсб не хрен делать ! НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 4477
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09.12.2020 15:28 Відповісти
Прошли мимо них, не предложили процент НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку - Цензор.НЕТ 6342
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09.12.2020 15:31 Відповісти
Пока не будет реформы судебной власти, до .изды эти дрозды! Завтра взяточники будут на своих местах еще и с компенсацией.
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09.12.2020 15:34 Відповісти
смешная надпись на куртке ГУ БКОЗ. каких КОЗ? больших? или белых?
кто эти названия или сокращения придумывает?? )
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09.12.2020 20:51 Відповісти
 
 