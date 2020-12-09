Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ
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Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу у зв'язку з виплатою Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для подолання наслідків COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ", - сказав Зеленський.
Зазначається, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.
Як повідомлялося, Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 мільйонів євро в межах програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з пандемією коронавірусу.
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Пишу тут. На какую поддержку каких реформ и каким боком вообще какие-то реформы, которых, кстати нет, к деньгам, выделенным на борьбу с пандемиеей? Их вообще выделяют бедным и убогим, у которых своих денег на медицину нет, чтобы они не позаражали другие страны.
А сирым и убогим гражданам остаётся только надеяться, что эти зелёные гении не закатают в асфальт и эти деньги или не украдут.
Прямо зевова готов пиариться на всём подряд, выдавая желаемое за действительное.
Но ведь народ-то не весь подряд дебил, не все это хавают, а у меня эта его брехня уже ничего кроме раздражения не вызывает.И еще вопрос - когда этот балаган закончится и зелёное шапито отчалит наконец из Украины.
Насправді цей кредит "допомога" ЕС залишив в передпокою МВФ,а вже після успішної співпраці з яким можна буде скористатися цією допомогою.
2. Денег не увидите. Это будет в обход вас.
3. В здании администрации президента Украины начинаются строительные работы со сменой планировки и предназначения помещений комплекса. Ты решил закопаться от народа поглубже?
Ребята с баблом- вам тоже скоро уходить как и всем, с собой ничего не унесете!!!
Надеюсь эту помощь не разворуют!!!!
"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3235921