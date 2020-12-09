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Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ

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Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу у зв'язку з виплатою Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для подолання наслідків COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ", - сказав Зеленський.

Зазначається, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.

Як повідомлялося, Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 мільйонів євро в межах програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
Это милостыня убогим, а не поддержка того, чего нет.

Какие реформы этот криворожский ватный ублюдок имеет в виду?
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09.12.2020 15:02
+37
Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 5005
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09.12.2020 15:14
+36
Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 4449
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09.12.2020 15:11
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Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 5005
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09.12.2020 15:14 Відповісти
токо тут Абрам а не Иван Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 4266
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09.12.2020 16:06 Відповісти
Головне слово ''дурак''
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09.12.2020 21:50 Відповісти
зе дно
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09.12.2020 15:15 Відповісти
Один хер вы реформы не проводите так пустите эти деньги на дорогу от Харькова до польской границы.
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09.12.2020 15:17 Відповісти
До кладбища.
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09.12.2020 15:28 Відповісти
такі гарні реформи, такі гарні..
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 6342
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09.12.2020 15:17 Відповісти
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9604

...
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09.12.2020 15:18 Відповісти
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9553 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 4551
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09.12.2020 15:56 Відповісти
последняя картинка...так себе))) фуу
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273
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09.12.2020 16:25 Відповісти
ЗєМоніка Каломойська готова приймати з усіх сторін наче порноактриса?
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09.12.2020 15:20 Відповісти
Чем больше помощи, тем дороже газ.
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09.12.2020 15:23 Відповісти
После выделения помощи сразу снизились показания по заболеваемости. Совпадение или магия ? 🤔
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09.12.2020 15:28 Відповісти
Як в зеленій голові поняття "на подолання наслідків пандемії" перетворилось на "підтримка реформ"?
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09.12.2020 15:31 Відповісти
не давайте деньги клоунам, бо воны пошлють з часом вас у сраку ,а гроши прсэруть
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09.12.2020 15:37 Відповісти
Хотела написать зевве на сайте президента, но там комментарии предусмотрительно закрыты.
Пишу тут. На какую поддержку каких реформ и каким боком вообще какие-то реформы, которых, кстати нет, к деньгам, выделенным на борьбу с пандемиеей? Их вообще выделяют бедным и убогим, у которых своих денег на медицину нет, чтобы они не позаражали другие страны.
А сирым и убогим гражданам остаётся только надеяться, что эти зелёные гении не закатают в асфальт и эти деньги или не украдут.
Прямо зевова готов пиариться на всём подряд, выдавая желаемое за действительное.
Но ведь народ-то не весь подряд дебил, не все это хавают, а у меня эта его брехня уже ничего кроме раздражения не вызывает.И еще вопрос - когда этот балаган закончится и зелёное шапито отчалит наконец из Украины.
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09.12.2020 15:42 Відповісти
Дали кредит на 600 миллионов......остальные не дают - лес Карпатский будем дальше поставльть в ЕС и еще какое то условие накинули....радость то в чем?...Платежку на газ сегодня получил - ЭТО КОСМОС.За Ноябрь - что будет дальше?...ЖУТЬ....ОНО не справилось....Зря токо место Президента занимает....
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09.12.2020 15:44 Відповісти
Во идиоты! Читается между строк: красть можно, дадим еще. Я как немецкий налогоплательщик, не хочу кормить зеленых гнид.
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09.12.2020 15:45 Відповісти
єто месть за гитлера
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09.12.2020 15:51 Відповісти
фотожоп щеки ужал
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09.12.2020 15:47 Відповісти
спасибо, теперь у Коболева будет зарплата не 1 млн грн в месяц а намного больше никому из вас в успешных странах и не снилась такая (пойдут маме в Америку) да и депутаты повысили себе зарплату, а народ за 200 баксов зарплаты и 80 пенсии сами будут за тесты по 700грн платить.
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09.12.2020 15:49 Відповісти
😁, кому, як не Зе знати що таке Замісна підтримуюча терапія. Правда ж, вас цінують!!
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09.12.2020 15:51 Відповісти
ЄС нема куди гроші дівати? Нафіга вони зебанду годують?
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09.12.2020 15:52 Відповісти
Ну ось знову брехня від зюзі!Нічого не дали.
Насправді цей кредит "допомога" ЕС залишив в передпокою МВФ,а вже після успішної співпраці з яким можна буде скористатися цією допомогою.
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09.12.2020 15:55 Відповісти
ніт, это жест зрады, конечно же.
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09.12.2020 16:00 Відповісти
1. Это деньги для закупки вакцины у немцев

2. Денег не увидите. Это будет в обход вас.
3. В здании администрации президента Украины начинаются строительные работы со сменой планировки и предназначения помещений комплекса. Ты решил закопаться от народа поглубже?
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Не, он решил у себя под боком еще и доп.фабрику троллей открыть, вместе с лояльными блогерами, типа люськи арестович и другой мрази. Поэтому требует подавать им ляктричества в 3 раза больше. Во люди будут работать- без перерыву варить тонны лапши лохторату.
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09.12.2020 17:02 Відповісти
Немцы дают деньги, а оно *** строительство а ОПе затеяло, приспичило перепланировку делать суке, ничего важнее нат на часи. От же тварь ублюдочная.
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09.12.2020 16:19 Відповісти
Потерпіле, шлях на Ростов поки вільний. Поки.
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09.12.2020 16:20 Відповісти
Катеджи и бассейны уже не в моде!!!! Теперь лес гектарами!!!
Ребята с баблом- вам тоже скоро уходить как и всем, с собой ничего не унесете!!!
Надеюсь эту помощь не разворуют!!!!
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09.12.2020 16:29 Відповісти
"Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро был предоставлен после того, как Украина возобновила обязательства продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), указано в релизе Еврокомиссии в среду.
"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3235921
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09.12.2020 16:38 Відповісти
Подкинули дровишек в огонь украинской корупции
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09.12.2020 17:00 Відповісти
Что страшнее - Когда ЛІДЕР на букву Л , как и положено официальным статусом по результатам выборов президента страны, что страшнее если брехло или если дурак? А если и то и то сразу? А если вдруг он консерва рашистов, ну каким был дваждынесудимый ? Ведь он напичкал свой аппарат слугами того ДВАЖДЫСУДИМОГО...
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09.12.2020 17:21 Відповісти
Ці конкретно гроші виділені по принципу -підуть в рамках закупки німецької вакцини по програмі COVAX. . Брехун.Зеленський попіарився з реформами-де вони -їх ніхто не бачить.Розмріявся дали на вакцину без із рук...в руки
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09.12.2020 17:58 Відповісти
Разделить на всех граждан Украины, вроде немного. А одному Бубочке - в самый раз.
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09.12.2020 18:26 Відповісти
Еще деньжат на дороги подкинули !
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09.12.2020 18:39 Відповісти
Ця допомога - кредит, а не подарунок.
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09.12.2020 18:41 Відповісти
зеля, разве это твоя заслуга? бабки мвф вы с ермаком провтыкали! и правильно народ говорит - это ведь не подарок а кредит, а кто его отдавать будет? ты ермак? или ваш куратор изя каломыйский? вы ведь если что то пойдет не так -свалите на первую родину, а с украинцев будут последние штаны снимать....
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09.12.2020 19:06 Відповісти
сморчок
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09.12.2020 19:32 Відповісти
Пане Чмо, а де ж реформи?
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09.12.2020 20:27 Відповісти
клован-члЄнограЄць обрадовался, сможет купить с охметовім на пару ещ' пару домишек
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09.12.2020 20:45 Відповісти
Це Вальдемар не за реформи, а щоб нарід не здох - це на боротьбу з ковідом.
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10.12.2020 14:10 Відповісти
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