Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу у зв'язку з виплатою Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для подолання наслідків COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ", - сказав Зеленський.

Зазначається, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.

Як повідомлялося, Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 мільйонів євро в межах програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

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