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Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17:

Обвинувачений у справі загибелі рейсу МН17 Олег Пулатов і найманець РФ Дудніченко - єдині хто, в день загибелі МН17 дзвонили на номер, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук-М1-2"

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

"ЯК БУВ ЗБИТИЙ  РЕЙС МН17 (нові обставини)

... У середині липня 2014 року терорист (нині розшукуваний українською владою за військові злочини в східній Україні) Дудніченко з позивним "Чотирнадцятий" отримав розвідувальну інформацію про пересування засобів Збройних сил України, і з 15 липня він регулярно безпосередньо пов'язується з обвинуваченим у справі загибелі рейсу МН17 Олегом Пулатовим, щоб повідомляти йому інформацію, що надходить. Зокрема, останній раз він це зробив напередодні загибелі МН17, 16 липня 2014 року о 14:56:11.

Слідством встановлено, що телефонний номер Дудніченка (380631212501) і телефонний номер Пулатова (закінчується на -511) - це єдині номери, за якими в день загибелі МН17 зафіксовані дзвінки на номер - 6335, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук -М1-2" №332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади або кимось, хто безпосередньо тісно контактував з екіпажем ракетної установки.

Читайте: Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова

17 липня, о 14:00:57, в той момент, коли "Бук" виходив на бойову позицію в поле поруч із селищем Первомайський південніше Сніжного Донецької області України, Дудніченко зі свого телефону на хвилину зв'язується з його екіпажем.

Через кілька хвилин з екіпажем СВУ зв'язується і Олег Пулатов.

В 14:33:10 Дудніченко ("Чотирнадцятий") розмовляє по телефону з невідомим абонентом номера -05695, вимагаючи від того, щоб його агент "Тайга" (особа не встановлена), який має доступ до інформації щодо вильотів з різних українських аеропортів (зауважу, що в матеріалах кримінальної справи дослівно сказано "щодо вильотів рейсів з різних аеропортів"), якнайшвидше повідомляв йому свою інформацію.

О 14:52:02 Дудніченко безпосередньо пов'язується зі своїм джерелом "Тайга", в розмові з яким просить його негайно повідомляти йому про появу "гостей", тому що вони "вже чекають". Видно, що їм було несила чекати ...

Через півтори години, о 16:20, "Бук" збиває рейс МН17 "Малазійських авіаліній", вбиваючи 298 осіб на його борту", - розповів Лукашевич.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: Видно, що їм було несила терпіти 01
Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: Видно, що їм було несила терпіти 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
тварюки кацапські
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09.12.2020 15:17
+24
Этот кацапский "оналитег" продвигает кацапскую версию о том, что стреляли сепары, а не ВС РФ и том, что они "ошиблись" (типа хотели сбить украинский самолет, а сбили не тот).

Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
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09.12.2020 15:23
+14
***** Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 2950
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09.12.2020 15:47
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тварюки кацапські
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09.12.2020 15:17 Відповісти
ууууу, страшні потвори, стріляли з бука... коли почнеться розлідування яким чином, за яким наказом, російский бук, якій належить до російської військової частини, опинився на терріторії України?
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09.12.2020 15:20 Відповісти
пять лет назад началось.
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09.12.2020 16:03 Відповісти
а ну-ка розкажіть нам, до яких висновків дійшли розлідувачи?
бо на зараз достименно відомо, що звинувачують всього лише якихось чотирьох потвор, один з яких "українець" на чому роблядь надокучливий акцент навіть пропагандиські московські змі
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09.12.2020 16:16 Відповісти
"на разі/наразі", а не "назараз" плужара безграмотная гуглтранслэйтная 🤣 Один из четырёх, ****** сепар и это факт, а не надокучливий акцент. Трое других, кацапы выполнявшие приказы начальства из рашки(от мелкого и до самих кремлядей), а "пропагандиські московські змі" пишут что рашка ни причём и ихтамнет. Ты ****** кацап в одноклассники вали свою бредятину толкай🤣 298 человек погибло, а ему акценты надокучливі не нравяца, тварюка.
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09.12.2020 19:38 Відповісти
суд не захотів розглядати версію кацапів. розглядається єдина "кацапи збили".
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09.12.2020 23:28 Відповісти
Этот кацапский "оналитег" продвигает кацапскую версию о том, что стреляли сепары, а не ВС РФ и том, что они "ошиблись" (типа хотели сбить украинский самолет, а сбили не тот).

Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
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09.12.2020 15:23 Відповісти
і відмазує від рейсу Airbus «Москва-Ларнака»...
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09.12.2020 15:26 Відповісти
Если бы это было не так, Лукашевич уже давно поел бы новичок, запив его полонием. Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 7851
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09.12.2020 15:44 Відповісти
вибачте, але де ви узяли таку інформацію? на разі відомо що предметом судових дискусій є те, що 4 людей, один з яких "українець" взяли російский бук, перевезли його через кордон з Україною і шмальнули по боінгу! де звинувачення хочаб проти керівництва військової частини?
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09.12.2020 16:20 Відповісти
...один з яких "українець" ...-эта пять!
Украiнець в лапках,це маеться на увазi украiнець-рускагаварящий з роспаспортом?
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09.12.2020 16:37 Відповісти
а де там про "перевезли"? вони на нього чекали, а не везли. і бук без дятлів російських навчених не фуриче і сам не їзде. це тобі не ізраїль і знищення іранського ядерщика. це тобі ракетти, які ізза кривості землі літать не вміють.
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09.12.2020 23:32 Відповісти
В коментах минимум половина это кацапские боты.
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09.12.2020 19:41 Відповісти
і донцецька біомаса.
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09.12.2020 23:33 Відповісти
Шото цей Лукашевич, як би не в потє ліца, вольготно працює над легендою прикриттям №2.
Чомусь він ніяк не згадує ось це:

«Какой самолет собирались сбить террористы?

Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня было заявление Службы безопасности Украины о том, что террористы должны были на самом деле сбить не малазийский Boeing, а российский Airbus.
Новость оказалась весьма резонансной; как и следовало ожидать, многие пророссийские комментаторы бросились обвинять В.Наливайченко в нелогичности, употреблении тяжелых наркотиков и бог весть в чем.
Мы решили проверить информацию, выложенную Службой безопасности Украины, пользуясь исключительно открытыми данными и выяснить, действительно ли заявление СБУ «притянуто за уши», как утверждают наши российские коллеги.
На наш взгляд, в докладе СБУ есть два ключевых момента:
В Донецкой области есть два населенных пункта со схожими названиями: Первомайское и Первомайский. Террористы их перепутали и разместили Бук не в том населенном пункте.
Самолеты должны были пролетать над соответствующим Первомайским примерно в одно и то же время.
...»
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/
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09.12.2020 15:24 Відповісти
Літак з росіянами потім фсбшніки таки увалили над Сінаєм. Вибухівка, яку фсбшніки передали з одною з відпочивальниць, спрацювала згідно таймеру. Але літак на Москву з технічних причин затримавсь на годину і вибухнув відразу після злету. А мав десь посередині України. Це і був би касус беллі для повномаштабного нападу на Україну і зміни влади в Києві. Щоб єгиптяни про це мовчали пуйло видав єгиптянам безвідсотковий кредит на 25 млрд. дол. А фактично купив їхнє мовчання.
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09.12.2020 15:54 Відповісти
А бук тоді до чого тут, якщо заклали вибухівку? Не клеїться ваша теорія. Якщо кцпи планували збити ракетою, навіщо мінувати?
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10.12.2020 12:29 Відповісти
Там еще интересней есть👇
"Если рассмотреть ситуацию в ретроспективе: сбив Малайзийский самолет, Россия не получает ничего, кроме головной боли. Понятно, что глупо было надеяться на то, что можно безнаказанно сбить гражданский самолет и никто ничего не заметит. Но ситуация меняется в корне в случае, если бы был сбит российский самолет: это дало бы России повод к немедленному вторжению на территорию Украины, а также доступ к месту падения самолета с последующей возможностью сокрытия или подтасовки улик. При этом первое время мировое сообщество, вероятно, было бы на стороне России, так как на первый взгляд совершенно непонятно, зачем России уничтожать свой собственный пассажирский самолет. Хотя если вспомнить Беслан, Буденновск, Норд-Ост, взрывы домов, то видно, что человеческая жизнь в Российской Федерации Порабощенных Народов государством не сильно-то и ценится; да и почерк один и тот же, так до боли знакомый, везде просматривается…"

Можно еще добавить сбитый с первого выстрела боевой МИ-24 на границе Армении и Азербайджана и тут же операция по переброске "миротворцев" которые уже "сидели на чемоданах"
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09.12.2020 15:56 Відповісти
красива теорія змови, але насправді москалі дали даунбаським террорюгам бук, що збивати українські військові литаки... а ці тупарі почали збивати все підряд
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09.12.2020 16:24 Відповісти
Та яка ж це теорiя,це практика...
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09.12.2020 16:29 Відповісти
Насправді, ти кацапський бот, який рве жопу на британський прапор, щоб відмазате своє *****.
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09.12.2020 16:58 Відповісти
насправді ти тупе лайно
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09.12.2020 17:04 Відповісти
вы ***** ?
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09.12.2020 20:51 Відповісти
Як мені подобається цей, на диво, інтелектуальний діалог двох інтелігентів. Особливо це: "Ви *****"?,-цитата.
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29.12.2020 15:31 Відповісти
Ога, конешно. Дали единственный бук без командных, радиолокационных и пускозарядных машин. И всего 4 ракеты. Зачем он без боекомплекта? Явно, задание было разовым.
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09.12.2020 17:02 Відповісти
звичайно з командою
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09.12.2020 17:03 Відповісти
и кто команды этой команде отдавал ?
мотороллер ?
москали хотели завалить своего пассажира, но обосрались, ибо бук древний как сысер
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09.12.2020 20:53 Відповісти
гівно, зникни
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10.12.2020 08:39 Відповісти
Раша видела что авиация почти не летает. Зачем там много "Буков" - их могут захватить и применить против Раши, и как улика что Раша воюет на Донбассе. Хотя возможно они там и были, просто не были обнаружены
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09.12.2020 17:16 Відповісти
про количество "буков" у кацапов вы в курсе? это практически единичная хрень, они даже весь периметр кацапстана не могут контролировать. у совка ядерных боеголовок больше было на порядок, имхо. так что приказ давал лично Х#йло, и зачем он захотел сбить гражданский лайнер - его и надо спрашивать. может просто "тактика" массового терроризма. (как Лукашенко немного больших масштабов). и как видим "переговоры" и мирный план мирные митинги там мало что дают.
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09.12.2020 17:26 Відповісти
а ви пригадайте як демонстративно цей бук возили по даунбасу!! метою було саме похизуватися наявністю такої техніки! пригадайте скіки пафосу було в заявах терроріста гіркіна!! пригадаєте і все стане на свої місця
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09.12.2020 17:49 Відповісти
Чем там хизуватися, кацапэлла?🤣🤣🤣
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09.12.2020 19:43 Відповісти
що, гівніще-тупориле, зачепили твою даунбаську сутність?
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10.12.2020 08:40 Відповісти
то что они хотят, то что делают, и что происходит - это три большие разницы. домбасята и лугандоны очень искренне хотели в рф, "как в Крыму" на "большие" зарплаты и пенсии, но с украинскими ценами - но Х#йло вместо этого решил их немного поубивать. беларусы тоже (немного) хотели, и думали, что могут хотя бы на митинги ходить - но тоже оказались очень не правы. так что пафосы пафосами, но никто дорогую единичную технику обезьянам просто так давать не станет, к тому же - внезапно - бук увезли назад. с чего бы, если "подарили" и "научили"?
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09.12.2020 20:21 Відповісти
его шифровали , как могли, вы трепло
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09.12.2020 20:54 Відповісти
Х#йло поставил четкую задачу на этот самолет. значит как минимум был еще и второй "бук" на случай неудачи первого. и говорят - он таки был, но, типа, "сломался". (а насчет того, что первый шифровался и не стрелял до поры до времени - быть может чтобы воздушное пространство у нас не перекрыли полностью, хотя кто бы у нас думал о чем-то кроме удачного распила). кстати, интересно - экипаж этого второго бука тоже подпадает под статью, (военные преступления), или нет? ведь "стоять на стреме" в составе опг наказуемо, а тут вероятно еще и в боевой готовности...
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09.12.2020 23:53 Відповісти
Вони дали бук з екіпажем! Даунбасівці тільки допомогли його довезти до місця.
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09.12.2020 22:34 Відповісти
Можна ще додати збитий у 2001 році буцім-то українською ракетою С-300 літак з Тель-Авіва у (якщо не помиляюсь) Новосибірськ над Чорним морем поза межами практичної дальності дії української ракети. В результаті Україна втратила можливість підписання міжнародного контракту на продаж таких ракет.
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09.12.2020 16:32 Відповісти
С-200 там была.
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09.12.2020 17:04 Відповісти
и зту свинью подложил Украине великий комбинатор кучма
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09.12.2020 17:23 Відповісти
У нас таких комбинаторов дофига. Сменившие кучму комбинаторы потом шельф румынам в суде просрали. С суде блин. Ни одна тварь досих пор не села.
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09.12.2020 19:46 Відповісти
И еще ответь на вопрос - от Первомайского до границы РФ 14км, так зачем нужно было возить БУК в Донецк, затем в Луганск, Торец и т.д., если своим ходом можно было проехать это расстояние за полчаса?
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09.12.2020 16:03 Відповісти
Чтобы сделать вид что это украинский БУК. Очевидно же Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 4153
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09.12.2020 16:16 Відповісти
И тогда нужно всего 5 минут, что бы на 100% доказать что именно расейский БУК сбил самолет. Именно потому его и катали взад-вперед, что бы следы запутать.
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09.12.2020 16:24 Відповісти
Почему неназывают имя руководителя этого теракта?Владимир Путин должен нести ответственность!
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09.12.2020 15:32 Відповісти
***** Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 2950
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09.12.2020 15:47 Відповісти
"имеющий доступ к информации по вылетам из различных украинских аэропортов" - интересно,кто стучал в украинском командовании? Хотя тогда только ленивый не продавал кацапам инфу
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09.12.2020 15:39 Відповісти
Их сейчас полно, а тогда были через одного.
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09.12.2020 15:47 Відповісти
Пєця і Зєля? А я думав, що ці два російських шпигуни ворогують. Виявляється, що їх протистояння - постанова.
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Думати то не твоє по визначенню.
Тут вже всі впевнились у твоїх когітивних потужностях.
Хто такі вороги України, ми знаємо, і вміємо з ними боротися.
А біда України, от від таких дурнуватих як ти, бо що ви можете утнути, не знаєте навіть ви самі.
От, як наприклад, під час війни, послухатись *****, і, проголосувати за клоуна.
Ото весь ваш розум.
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09.12.2020 16:14 Відповісти
Мій знайомий служив там в той час в артилерії, так він казав, що вони кожен день міняли дислокацію і добре маскувались. Навіть їхнє керівництво не знало де вони знаходились, і за рік служби не було ні однієї втрати.
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09.12.2020 22:40 Відповісти
"Унаслідок падіння загинуло 298 осіб."

Думаю, що більшість з них загинули унаслідок влучання рашистського Бука і розгерметизування літака, а лише деякі унаслідок падіння.
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09.12.2020 15:51 Відповісти
Вони всі загинули через нацистський Бук,а не через падіння чи інше
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09.12.2020 18:53 Відповісти
Рашистський. Кацапскій нацизм - це рашизм.
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09.12.2020 19:11 Відповісти
Это не "глава" кремля, а ****...ц кремлю.
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09.12.2020 17:03 Відповісти
!
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09.12.2020 22:55 Відповісти
ЗА ЭТО ЕВРОСОЮЗ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАБОМБИТЬ ВЕСЬ ДОНБАСС !!!
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09.12.2020 22:56 Відповісти
Ага забомбить евро после покупки российских углеводородов....********** это не США и будут терпеть все за дешевый газ, такова их женская доля
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09.12.2020 23:11 Відповісти
цікаво БУК порізали на металобрухт чи тільки сховали від очей по далі ?
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10.12.2020 03:07 Відповісти
Да простят меня семьи погибших пассажиров Боинга, но я рад, что сбили нидерландский самолёт, а не наш....В случае с нашим самолётом следствие не началось бы до сих пор, и наши претензии к кремлёвской крысе не поддержал бы никто.... Очень хорошо, что в сбитом самолёте летели граждане разных стран - пусть руководство этих стран прощает путину убийство своих граждан, как они призывают нас не отвечать паРаше за убийство десятков тысяч наших граждан....
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10.12.2020 07:29 Відповісти
А вот и распьятый мальчик .. НАСТОЯЩИЙ . . Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 6021 Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 6754
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10.12.2020 10:59 Відповісти
"В данном случае "невтерпеж" имеет странный смысл, обычно это слово означает, что действие может быть в любой момент, но человек его сдерживает. Пуск ракеты по ожидаемой цели не может быть в любой момент. О чем переговоры на самом деле? Об ожидании полета именно украинского самолета, причем военного, гражданские давно уже там не летали. Такое ожидание - нормальный постоянный режим работы ПВО, но ничего не доказывает касательно МН17.
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10.12.2020 12:05 Відповісти
 
 