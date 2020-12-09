Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти"
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Обвинувачений у справі загибелі рейсу МН17 Олег Пулатов і найманець РФ Дудніченко - єдині хто, в день загибелі МН17 дзвонили на номер, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук-М1-2"
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.
"ЯК БУВ ЗБИТИЙ РЕЙС МН17 (нові обставини)
... У середині липня 2014 року терорист (нині розшукуваний українською владою за військові злочини в східній Україні) Дудніченко з позивним "Чотирнадцятий" отримав розвідувальну інформацію про пересування засобів Збройних сил України, і з 15 липня він регулярно безпосередньо пов'язується з обвинуваченим у справі загибелі рейсу МН17 Олегом Пулатовим, щоб повідомляти йому інформацію, що надходить. Зокрема, останній раз він це зробив напередодні загибелі МН17, 16 липня 2014 року о 14:56:11.
Слідством встановлено, що телефонний номер Дудніченка (380631212501) і телефонний номер Пулатова (закінчується на -511) - це єдині номери, за якими в день загибелі МН17 зафіксовані дзвінки на номер - 6335, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук -М1-2" №332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади або кимось, хто безпосередньо тісно контактував з екіпажем ракетної установки.
17 липня, о 14:00:57, в той момент, коли "Бук" виходив на бойову позицію в поле поруч із селищем Первомайський південніше Сніжного Донецької області України, Дудніченко зі свого телефону на хвилину зв'язується з його екіпажем.
Через кілька хвилин з екіпажем СВУ зв'язується і Олег Пулатов.
В 14:33:10 Дудніченко ("Чотирнадцятий") розмовляє по телефону з невідомим абонентом номера -05695, вимагаючи від того, щоб його агент "Тайга" (особа не встановлена), який має доступ до інформації щодо вильотів з різних українських аеропортів (зауважу, що в матеріалах кримінальної справи дослівно сказано "щодо вильотів рейсів з різних аеропортів"), якнайшвидше повідомляв йому свою інформацію.
О 14:52:02 Дудніченко безпосередньо пов'язується зі своїм джерелом "Тайга", в розмові з яким просить його негайно повідомляти йому про появу "гостей", тому що вони "вже чекають". Видно, що їм було несила чекати ...
Через півтори години, о 16:20, "Бук" збиває рейс МН17 "Малазійських авіаліній", вбиваючи 298 осіб на його борту", - розповів Лукашевич.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
Будь ласка, зачекайте...
бо на зараз достименно відомо, що звинувачують всього лише якихось чотирьох потвор, один з яких "українець" на чому роблядь надокучливий акцент навіть пропагандиські московські змі
Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
Украiнець в лапках,це маеться на увазi украiнець-рускагаварящий з роспаспортом?
Чомусь він ніяк не згадує ось це:
«Какой самолет собирались сбить террористы?
Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня было заявление Службы безопасности Украины о том, что террористы должны были на самом деле сбить не малазийский Boeing, а российский Airbus.
Новость оказалась весьма резонансной; как и следовало ожидать, многие пророссийские комментаторы бросились обвинять В.Наливайченко в нелогичности, употреблении тяжелых наркотиков и бог весть в чем.
Мы решили проверить информацию, выложенную Службой безопасности Украины, пользуясь исключительно открытыми данными и выяснить, действительно ли заявление СБУ «притянуто за уши», как утверждают наши российские коллеги.
На наш взгляд, в докладе СБУ есть два ключевых момента:
В Донецкой области есть два населенных пункта со схожими названиями: Первомайское и Первомайский. Террористы их перепутали и разместили Бук не в том населенном пункте.
Самолеты должны были пролетать над соответствующим Первомайским примерно в одно и то же время.
...»
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/
"Если рассмотреть ситуацию в ретроспективе: сбив Малайзийский самолет, Россия не получает ничего, кроме головной боли. Понятно, что глупо было надеяться на то, что можно безнаказанно сбить гражданский самолет и никто ничего не заметит. Но ситуация меняется в корне в случае, если бы был сбит российский самолет: это дало бы России повод к немедленному вторжению на территорию Украины, а также доступ к месту падения самолета с последующей возможностью сокрытия или подтасовки улик. При этом первое время мировое сообщество, вероятно, было бы на стороне России, так как на первый взгляд совершенно непонятно, зачем России уничтожать свой собственный пассажирский самолет. Хотя если вспомнить Беслан, Буденновск, Норд-Ост, взрывы домов, то видно, что человеческая жизнь в Российской Федерации Порабощенных Народов государством не сильно-то и ценится; да и почерк один и тот же, так до боли знакомый, везде просматривается…"
Можно еще добавить сбитый с первого выстрела боевой МИ-24 на границе Армении и Азербайджана и тут же операция по переброске "миротворцев" которые уже "сидели на чемоданах"
мотороллер ?
москали хотели завалить своего пассажира, но обосрались, ибо бук древний как сысер
мирный планмирные митинги там мало что дают. обезьянампросто так давать не станет, к тому же - внезапно - бук увезли назад. с чего бы, если "подарили" и "научили"?
Тут вже всі впевнились у твоїх когітивних потужностях.
Хто такі вороги України, ми знаємо, і вміємо з ними боротися.
А біда України, от від таких дурнуватих як ти, бо що ви можете утнути, не знаєте навіть ви самі.
От, як наприклад, під час війни, послухатись *****, і, проголосувати за клоуна.
Ото весь ваш розум.
Думаю, що більшість з них загинули унаслідок влучання рашистського Бука і розгерметизування літака, а лише деякі унаслідок падіння.