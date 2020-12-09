Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на Батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, повернення "стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур". Зазначається, що Зеленський "особисто координував процес звільнення".
"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей", – сказав президент.
Він також подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.
Чиновники в своїх промовах згадували приклади успішного повернення громадян України: в’язнів РФ, нацгвардійця Віталія Марківа, "безпрецедентну операцію щодо повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну" тощо.
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Это мусор-таможенник по фамилии Калашников взял миллион долларов предоплаты у Иракских чучмеков за нелегальную поставку оружия.
Те согласились, но потребовали шоб он сам в это время был в Ираке.
Мусор надурил этих двух додиков, отправил их в Ирак вместо себя, и кинул всех на деньги.
Чучмеки их, естественно не отпускали, требуя либо деньги вернуть, либо оружие привезти.
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
Чудово, додому повернулись справжні "герої". Таких героїв на OLX повно, "продам щось, гроші вперед", нашо було в Ірак їздити?
Десь тихо заплакав батько сержанта Ярослава Журавля...
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat