Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП

Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на Батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, повернення "стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур". Зазначається, що Зеленський "особисто координував процес звільнення".

"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей", – сказав президент.

Він також подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

Також читайте: Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш

Чиновники в своїх промовах згадували приклади успішного повернення громадян України: в’язнів РФ, нацгвардійця Віталія Марківа, "безпрецедентну операцію щодо повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну" тощо.