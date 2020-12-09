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Зеленський (17531) Ірак (112) полонені (1954) Офіс Президента (1752)

Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП
Фото: news.pn

Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на Батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, повернення "стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур". Зазначається, що Зеленський "особисто координував процес звільнення".

"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей", – сказав президент.

Він також подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

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Чиновники в своїх промовах згадували приклади успішного повернення громадян України: в’язнів РФ, нацгвардійця Віталія Марківа, "безпрецедентну операцію щодо повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну" тощо.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
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09.12.2020 15:26
+5
ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
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09.12.2020 15:29
+2
Санпитера... точно наш? (сарказм)
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09.12.2020 15:24
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Наверное, когда услышали "президент зеленский", подумали, что галюны.
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09.12.2020 15:23 Відповісти
Начнем с того: какого черта они поперлись в тот Ирак?
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09.12.2020 15:23 Відповісти
Санпитера... точно наш? (сарказм)
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09.12.2020 15:24 Відповісти
зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
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09.12.2020 15:26 Відповісти
Та при чём тут наркоторговцы?

Это мусор-таможенник по фамилии Калашников взял миллион долларов предоплаты у Иракских чучмеков за нелегальную поставку оружия.
Те согласились, но потребовали шоб он сам в это время был в Ираке.
Мусор надурил этих двух додиков, отправил их в Ирак вместо себя, и кинул всех на деньги.
Чучмеки их, естественно не отпускали, требуя либо деньги вернуть, либо оружие привезти.
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09.12.2020 16:13 Відповісти
с наркотиками ты мимо

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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09.12.2020 18:36 Відповісти
ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
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09.12.2020 15:29 Відповісти
"13 июня 2017 Санпитер и Фоменков прибыли в город Сулеймания, а второй соучастник аферы Тарас Савин получил от курдов миллион долларов. Пять дней Калашников «кормил курдов завтраками и придумывал несуществующие проблемы» с поставкой вооружения, а потом перестал отвечать на их телефонные звонки."

Чудово, додому повернулись справжні "герої". Таких героїв на OLX повно, "продам щось, гроші вперед", нашо було в Ірак їздити?
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09.12.2020 15:33 Відповісти
"Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал президент.
Десь тихо заплакав батько сержанта Ярослава Журавля... Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП - Цензор.НЕТ 6234
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09.12.2020 16:17 Відповісти
Интересная история.
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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09.12.2020 16:58 Відповісти
Координатор - это звучит гордо.
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09.12.2020 17:12 Відповісти
Подизучил обстоятельства того "дела", где какие-то "плохие дяди" (на секундочку официальные лица государственных органов Украины - фамилии и должности известны) типа продавали оружие курдам на 1,8 лямов. Курды перечислили 1 лям и захотели заложников до поставки. "Дяди" наняли в подворотне двух "новых лиц" за 25 штук зелени, чтоб они полетели. А сделка сорвалась. В первую очередь из-за санкций (и США в том числе) против "Великого Курдистана" - готовилась операция НАТО в Сирии. И вот наши "специайалисты" из числа подзаборных неожиданно оказались героями. Скорее всего наш презик увидел в них собратьев по происхождению. Эти "герои" за бабло сейчас заучено будут повторять, что "они не знали", что типа думали, что им 25 штук за красивую форму ног дали, за ботокс на губах. Что они летели работать в массажный салон... Ой! Это я с бабами попутал. Но разница в принципе небольшая... Герои, б*ля...
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09.12.2020 18:51 Відповісти
три года зиму не видели ))
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09.12.2020 20:19 Відповісти
 
 