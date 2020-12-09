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Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка"

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Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк за заявою генпрокурора Ірини Венедіктової офіційно роз'яснив своє рішення, яким зобов'язав забрати у НАБУ справу про створення злочинної організації та захоплення влади головою Окружного адмінсуду Павлом Вовком і його спільниками-суддями.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя Печерського суду Сергій Вовк ще в серпні зобов'язав забрати справу ОАСК у НАБУ: це було зроблено незаконно, оскільки Печерський райсуд такі питання не вирішує, а всі скарги і заяви у справах НАБУ розглядає Вищий антикорупційний суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Більше того, рішення Печерського суду оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, тобто ще не набуло чинності, зауважують у ЦПК.

"Тим не менш, генпрокуорка Венедіктова замість того, щоб проігнорувати незаконне рішення і чекати результатів апеляції, пішла за роз'ясненням цього незаконного рішення Печерського суду. Читай: легітимізувала його.

У роз'ясненні йдеться про те, що Венедіктова має негайно забрати справу у НАБУ і робити те саме щодо всіх справ, які будуть похідними від цієї, тобто виділеними в окремі справи", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова негайно забрала у НАБУ справу щодо плівок Вовка 01

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Читайте: Плівки Вовка: ВАКС знову спробує обрати запобіжний захід голові ОАСК 3 грудня

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. Вона ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

У задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено у зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду у зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Ага. І почала зі свого чоловіка, однопартійців і радника дерьмака.
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09.12.2020 15:33
+21
выпишет вовку штраф 51 грн и все дела
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09.12.2020 15:27
+18
Венедиктова хоть одного высокопоставленного чиновника посадила или нет?
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09.12.2020 15:29
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выпишет вовку штраф 51 грн и все дела
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09.12.2020 15:27 Відповісти
Печерний суд потрібно ліквідувати, а суддям заборонити відправляти судочинство!
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09.12.2020 15:50 Відповісти
И что? Такие же беглые из божевільні как ты, в очередной раз изберут очередного артиста и тот назначит таких же Вовков в суды.
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09.12.2020 16:00 Відповісти
"вовки" рулять...
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09.12.2020 18:08 Відповісти
Венедиктова хоть одного высокопоставленного чиновника посадила или нет?
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09.12.2020 15:29 Відповісти
Ага. І почала зі свого чоловіка, однопартійців і радника дерьмака.
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09.12.2020 15:33 Відповісти
а кто ей разрешит? они друг друга не садят,только меняются у власти
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09.12.2020 15:41 Відповісти
это же око государево
оно присматривать должно за коррупцией, а не сажать
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09.12.2020 19:49 Відповісти
забрала та знищила усі уліки
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09.12.2020 15:30 Відповісти
Генпрокурор пособник Волков?
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09.12.2020 15:32 Відповісти
Вовчиця.....чи може тупа вівця?
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09.12.2020 18:38 Відповісти
Пособница -участница грабежа и уничтожения Украины
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09.12.2020 19:01 Відповісти
чо там, у Вовків корупції нема?
Нє, ну хто би сумнівався...
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09.12.2020 15:32 Відповісти
шляпа шляпу погоняє ..позор
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09.12.2020 15:33 Відповісти
лядь...с этими вовками жить... скоро все завоем )))))
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09.12.2020 15:33 Відповісти
А безвиз , эта банда тоже готова анулировать . Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка" - Цензор.НЕТ 4171
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09.12.2020 15:35 Відповісти
Им нужны рабы
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09.12.2020 15:57 Відповісти
І зміна курсу в "родную говень".
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09.12.2020 18:38 Відповісти
я не поняв это бабины или кассеты "свема" ?Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка" - Цензор.НЕТ 7031
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09.12.2020 15:37 Відповісти
У нас уже функции ВР, президента и правительства взяли на себя прокремлевские суды, которые судят не по украинским законам, а по присылаемым из Москвы указаниям.
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09.12.2020 15:38 Відповісти
Такого беспредела даже при овоще не было ...
Но сектантам 73% все равно не понять в какое гавно они втоптали Украину своим голосованием
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09.12.2020 15:40 Відповісти
Вже далеко не 73. Але ще є упрототі, які продовжують вірити в Голобородька.
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09.12.2020 17:27 Відповісти
Теперь уже поздно ! Прямой дорожкой 73% 🐑🐏🐀 топаете в кацапстан. , к путлерастам на поклон !
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09.12.2020 19:04 Відповісти
Почему бы не расстрелять обоих тварей,а заодно всех остальных судей и прокуроров?То,что те недоноски творят,это уже театр абсурда,а никак не высшие должностные лица страны.
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09.12.2020 15:41 Відповісти
😀😀😀
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09.12.2020 15:58 Відповісти
Требуют. Понимают, что с Венедиктовой этот вопрос "порешать" ой как проще, чем с НАБУ. Точнее, уже порешали, задержка только в передаче дела.
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09.12.2020 15:48 Відповісти
Венедиктова и плёнки Вовка Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 8100
Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 9297
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09.12.2020 15:52 Відповісти
Гондурас - в разы цивилизованней будет.
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09.12.2020 15:52 Відповісти
а хто такий печерський суд? збіговисько виродків
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09.12.2020 15:53 Відповісти
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Суддівська мафія
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09.12.2020 15:54 Відповісти
Спешат крысы спрятать все улики до инаугурации Байдена 😀😀😀
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09.12.2020 15:54 Відповісти
София, они не прячут улики. Они их "съедают", за большие деньги. Уже забыли, как венедиктова сурово, на трибуне зрады, когда её двигали на пост генпрокурорши, сверкала раскосыми глазами:" вор должен сидеть в тюрьме". Ха-ха. Посадила. В тюрьму. Воров. Всех. Особенно тех, у кого есть супер чемоданчики с баблом. Для решения вопроса.
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09.12.2020 16:53 Відповісти
Она сама со своим кобелем украла 750 000 и это только то , о чем пока известно !
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09.12.2020 19:07 Відповісти
" і твоя раскосая ульібка"...(ру.нар.пестня)
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09.12.2020 15:55 Відповісти
"волчар"-за решётку, Венедиктову -пинками из генпрокукратуры и вообще из "органов"...
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09.12.2020 15:58 Відповісти
Председательствующий судья Вовк признал себя невиновным. Решение суда вступило в законную силу. Да здравствует Украинское правосудие
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09.12.2020 15:59 Відповісти
Говнопрокурор має бути позбавлений права вмішуватись у набу, сап,і дбр. Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 3726
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09.12.2020 16:00 Відповісти
у етих судей-круговая порука! рука-руку моет.
пора всех судей судить судом Линча-на гиляку!
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09.12.2020 16:33 Відповісти
..... ну год за побег, ещё два за кассу, и этого собаку я буду терпеть....
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09.12.2020 16:40 Відповісти
"Несмотря на это, генпрокурор Венедиктова вместо того, чтобы проигнорировать незаконное решение и ждать результатов апелляции, пошла за разъяснением этого незаконного решения Печерского суда. Читай: легитимизировала егоИсточник: https://censor.net/ru/n3235918
ну что вы хотите от мадам, даже не сдавшей тест на должность судьи(!) Верховного суда
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09.12.2020 16:57 Відповісти
Складається враження, що країною управляють суди то Печерський, то Баришівський, то Окружний. Народ їх не вибирав, а фактично маємо те, що маємо. Щось іде не так в нашому шапіто.
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09.12.2020 17:01 Відповісти
Суды, прокуратуры, полиция - это все конторы по оказанию услуг
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09.12.2020 17:04 Відповісти
Платных услуг корупционерам.
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09.12.2020 17:25 Відповісти
Это все порошенковские суды!! Зеленский тут не при чем!)) "Прокурор на 100% мой человек"...
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09.12.2020 17:06 Відповісти
Друг, я-то понял что это был сарказм! Но блин, нет сил для горького смеха!
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09.12.2020 17:16 Відповісти
А Венедиктова какое отношение имеет к НАБУ? Она для них не начальник.
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09.12.2020 17:23 Відповісти
Як казала одна дуже нахабна особа, посада якої була взагалі "сбоку припёку", але де факто розкомандувалася не на жарт - "ну и что? я - подруга директора! так что я - ваша начальница!"
Отак і Венедиктова. "Подотритесь своими законами - я особа, приближенная к императору!"
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09.12.2020 18:37 Відповісти
Тетя , по-моему, заканчивала агрономический колледж.
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09.12.2020 17:33 Відповісти
кулинарный техникум
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09.12.2020 18:31 Відповісти
Таких тупих та одночасно нахабних агрономів не буває!
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09.12.2020 19:24 Відповісти
Чей-то вовков развелось - шо собак не стрелянных...
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09.12.2020 17:40 Відповісти
Печерский суд, Венедиктова и Вовк ... хоть бери басню пиши))
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09.12.2020 17:44 Відповісти
В Бенядиктова - законопослушная, она такая. Завтра же выполнит решение суда.
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09.12.2020 18:23 Відповісти
А де наші снайпери, скільки терпіти то бидло.
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09.12.2020 18:51 Відповісти
У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КС, про це заявив посол ЄС Матті Маасікас під час онлайн-дискусії...
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09.12.2020 19:03 Відповісти
Як же ці паскудники з печерних вовчих судів боятся за свою шкуру.
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09.12.2020 19:53 Відповісти
Необходимідно загнати всіх вовків.
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09.12.2020 19:55 Відповісти
отлично. свора ВОЛКОВ. или ВОВКОВ.. один фиг.
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09.12.2020 20:41 Відповісти
 
 