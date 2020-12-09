Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка"

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк за заявою генпрокурора Ірини Венедіктової офіційно роз'яснив своє рішення, яким зобов'язав забрати у НАБУ справу про створення злочинної організації та захоплення влади головою Окружного адмінсуду Павлом Вовком і його спільниками-суддями.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя Печерського суду Сергій Вовк ще в серпні зобов'язав забрати справу ОАСК у НАБУ: це було зроблено незаконно, оскільки Печерський райсуд такі питання не вирішує, а всі скарги і заяви у справах НАБУ розглядає Вищий антикорупційний суд.

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Більше того, рішення Печерського суду оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, тобто ще не набуло чинності, зауважують у ЦПК.

"Тим не менш, генпрокуорка Венедіктова замість того, щоб проігнорувати незаконне рішення і чекати результатів апеляції, пішла за роз'ясненням цього незаконного рішення Печерського суду. Читай: легітимізувала його.



У роз'ясненні йдеться про те, що Венедіктова має негайно забрати справу у НАБУ і робити те саме щодо всіх справ, які будуть похідними від цієї, тобто виділеними в окремі справи", - йдеться в повідомленні ЦПК.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. Вона ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

У задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено у зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду у зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру