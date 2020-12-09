Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків. ВIДЕО
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В Україні з 8 по 24 січня 2021 року включно будуть введені посилені карантинні обмеження через пандемією коронавірусу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що буде передбачати карантин: заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки і замовлень на винос, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ за винятком торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних масових заходів на цей період", - сказав він під час засідання уряду в середу.
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Водночас, за словами прем'єра, продовжить працювати громадський транспорт.
"Будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори і готелі", - додав Шмигаль.
Таким чином, серед заборон і обмежень:
-обмеження роботи ресторанів, кафе, барів. Можлива тільки робота з доставки та прийом замовлень на винос;
-заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни і побутової хімії);
-на канікулах будуть всі заклади освіти, крім дитячих садків;
-заборона розважальних, рекламних і культурно-масових заходів;
-громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями для "помаранчевої" зони карантину;
-працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
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(с) Михалков