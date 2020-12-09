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Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків. ВIДЕО

В Україні з 8 по 24 січня 2021 року включно будуть введені посилені карантинні обмеження через пандемією коронавірусу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що буде передбачати карантин: заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки і замовлень на винос, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ за винятком торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних масових заходів на цей період", - сказав він під час засідання уряду в середу.

Також читайте: Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль

Водночас, за словами прем'єра, продовжить працювати громадський транспорт.

"Будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори і готелі", - додав Шмигаль.

Таким чином, серед заборон і обмежень:

-обмеження роботи ресторанів, кафе, барів. Можлива тільки робота з доставки та прийом замовлень на винос;
-заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни і побутової хімії);
-на канікулах будуть всі заклади освіти, крім дитячих садків;
-заборона розважальних, рекламних і культурно-масових заходів;
-громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями для "помаранчевої" зони карантину;
-працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
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Топ коментарі
+2
Бред, конечно. Наиболее логичным было бы объявить локдаун именно на праздники. Но, похоже, Зелю артисты уболтали - для них ведь Новый Год - наибольшие заработки...
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09.12.2020 16:57
+1
Раз в 10 дней? Это как? Может бреются раз в 10 дней, судя по небритым рожам вокруг?
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09.12.2020 16:30
+1
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 5968
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09.12.2020 19:18
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самое что любопытное - вовремя!!! как раз все нагуляются по гостям, улицам, развлекаловкам разным и оп тебе - изоляция, лечитесь как хотите
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09.12.2020 16:02 Відповісти
Детсады по Шмыгалю относятся к учебным заведениям в Украине? Не знал такого чуда. А какой документ по окончанию этого учебного заведения выдаётся и какие экзамены сдаются?
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Мужчины стригутся раз в 10 дней.

Значит будет работать подпольная парикмахерская Рады и Кабмина и ОП?

А женщины пойдут на работу лохудрами 😀😀😀 или в Кабмине можно причесаться ?

Журналистам теперь работа - ловить подпольников среди чиновников
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09.12.2020 16:10 Відповісти
Кстати, а депутаты НА МАЛЬДИВЫ ?
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09.12.2020 16:10 Відповісти
конечно, премия за остановленные АЭС ахметка оформил и самолет заказал))
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09.12.2020 16:13 Відповісти
Раз в 10 дней? Это как? Может бреются раз в 10 дней, судя по небритым рожам вокруг?
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09.12.2020 16:30 Відповісти
Раз в месяц а то и полтора
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09.12.2020 16:45 Відповісти
Ничего с мужчинами не станется, если 2 недели без стрижки будут.
Раз в 10 дней - это какие-то метросексуалы должны быть...
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09.12.2020 16:56 Відповісти
Нормальні мужики дома під ноль стрижуться власноруч
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09.12.2020 22:50 Відповісти
У вас якесь спаплюжене уявлення о нормальності. Насправді - мати волосся на голові - це нормально для здорової людини.
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09.12.2020 23:13 Відповісти
Хрен поймёшь зебилов - то не меньше 3 х недель,то с 8 го по 24. Считать, что ли не умеют?
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09.12.2020 16:11 Відповісти
😀😀😀
А когда-то зебилы зебилам пообещали зарплату 4000 у е
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09.12.2020 16:16 Відповісти
Якщо я вірно зрозумів, то виходить - підприємства працюватимуть? Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 8036
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09.12.2020 16:25 Відповісти
Тот же карантин "выходного дня",только удлиненный. Единственное, что школьникам продлят каникулы на 10 дн.
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09.12.2020 17:11 Відповісти
Бред, конечно. Наиболее логичным было бы объявить локдаун именно на праздники. Но, похоже, Зелю артисты уболтали - для них ведь Новый Год - наибольшие заработки...
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09.12.2020 16:57 Відповісти
А бани?
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09.12.2020 17:00 Відповісти
запретят любые развлекательные мероприятия
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 705
Чудовище вида ужасного ...
(с) Михалков
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09.12.2020 17:32 Відповісти
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 5968
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09.12.2020 19:18 Відповісти
"Развлекательные" мероприятия после 7 января.. это что " старый новый год" или решили отменить крещенские купания, а может попутно 20,01 день автономной республики Крым Украины или 22,01 День Соборности и свободы Украины- что бы не раздражать Рашу.
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09.12.2020 19:21 Відповісти
пнх
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09.12.2020 23:05 Відповісти
 
 