УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14330 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 206 11
Кабмін (6255) карантин (16073) Денис Шмигаль (2721) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не посилюватиме карантин в Україні до кінця року. Медична система поки витримує.

Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не запроваджувати жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує ту кількість хворих, яка є на цей момент", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки.
показати весь коментар
09.12.2020 16:17
+3
Ну, звичайно! Як тікі квартальні гастролі здохнуть, як нікому нах непотрібні, так одразуж і ввєдьом!)
показати весь коментар
09.12.2020 16:21
+3
Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6160
показати весь коментар
09.12.2020 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки.
показати весь коментар
09.12.2020 16:17 Відповісти
Новый 2021 оставьте тоже без карантина. Это карантин больше пугает людей, чем сам ковид.
показати весь коментар
09.12.2020 16:20 Відповісти
Ну, звичайно! Як тікі квартальні гастролі здохнуть, як нікому нах непотрібні, так одразуж і ввєдьом!)
показати весь коментар
09.12.2020 16:21 Відповісти
Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6160
показати весь коментар
09.12.2020 16:41 Відповісти
Навпаки доцільно було б ввестиз 25 грудня по 10 січня, коли вся бізнес-активність падає і народ святкує по домах... Але ж зелені і логіка - несумісні речі, та й карпаратіви кварталу ж треба провести!
показати весь коментар
09.12.2020 16:47 Відповісти
Але рівно 2.01.2021р. Система по не загинатися, тому введуть локдаун. А до того корпоративи кварталу 95 відбудуться вже
показати весь коментар
09.12.2020 16:51 Відповісти
Буба навідь не бреше. Воно навідь на це не здатне!) Я б його, навідь, пожаліла... Але ж воно-такі дебільне! Ігарь валєрьїч, приберіть це лайно за собою та з'біцця десь, аж поки вас десь на гамериканській буцегарні нєгри нє полюбілі!)))
показати весь коментар
09.12.2020 17:00 Відповісти
А потом " о чудо" после окончания Рождества 7 января.., уже 8 января. нужно вводить 3 недельный карантин потому что придет п--ец из за того что у власти очередной раз не хватило " политической воли" ввести карантин с 14 декабря до 7 января. Зато хватило " воли" вводить весной когда зараженных считали десятками а не тысячами. Да уж страну ждет "веселое продолжение нового года" со второй половины января.
показати весь коментар
09.12.2020 19:06 Відповісти
зэбилы , все ломитесь на буковель за короновирусом, нелох сказал , шо там лохдауна нет
показати весь коментар
09.12.2020 19:37 Відповісти
Ну звісно ж - якщо, приміром, в Одесі людині із сатурацією 80 відмовляють у госпіталізації через відсутність місць, то медицина, відповідно, справляється... а от люди ні!
показати весь коментар
09.12.2020 19:42 Відповісти
пнх.
показати весь коментар
09.12.2020 23:04 Відповісти
 
 