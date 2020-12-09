Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів не посилюватиме карантин в Україні до кінця року. Медична система поки витримує.
Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не запроваджувати жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує ту кількість хворих, яка є на цей момент", - сказав Шмигаль.
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