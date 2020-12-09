МОЗ подасть другу заявку на отримання вакцини проти COVID-19 14 грудня, - Шмигаль

Міністерство охорони здоров'я подасть другу заявку на отримання вакцини проти коронавірусу в рамках механізму COVAX. Подача заявки відбудеться 14 грудня.

Про це в ході засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"МОЗ з активним залученням Центру громадського здоров'я направив першу заявку на отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX. Після обробки низки вимог були сформовані передумови отримання 8 млн доз вакцини для 4 млн громадян ... Другу заявку в COVAX буде подано 14 грудня цього року", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини проти коронавірусу в рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.

Також читайте: Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль