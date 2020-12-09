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законопроєкт (1790) електронні сигарети (43)

З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету

З метою регулювання галузевих змін був також створений проєкт Закону №4101.

Члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ викреслили із законопроєкту №4101 положення, що дозволяло імпортерам та виробникам електронних сигарет продати залишки ввезеної або виготовленої в 2020 році продукції впродовж перших шести місяців наступного року.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Деньги.ua.

З 1 січня, більшість електронних сигарет та сумішей в 15 000 магазинах роздрібної торгівлі та на складах - будуть поза законом.

Черговий ляп депутатів може на місяці паралізувати цілу галузь.

16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала за закон №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України. Серед іншого, документ обкладає акцизним податком електронні сигарети та компенсує втрати державного бюджету від переходу курців класичних сигарет на альтернативну продукцію. Мінфін та ДПС обіцяли індустрії можливість впродовж 2021 року реалізувати вироблену або імпортовану в 2020-ому продукцію. Строки "перехідного періоду" всіх влаштовували, не було особливих заперечень і щодо ставок оподаткування. Закон починає діяти з 1 січня 2021 року.

З метою, регуляції галузевих змін був також створений Проєкт Закону №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України". Але під час корегувань, члени профільного комітету, розробили власний законопроект №4101-Д, в якому "помилково" видалили, положення, що дозволяли продавати продукцію, вироблену або імпортовану в Україну у 2020 році, продовж перших шести місяців 2021 року. Після Нового року ринок електронних цигарок буде зупинений, бо навіть імпортери та оптовики станом на кінець 2020 року досі не отримали акцизну марку та необхідні ліцензії на торгівлю. Власники роздрібних магазинів навіть не мають можливості отримати акцизну марку та продати вже викуплену продукцію.

Відхилений Комітетом законопроєкт №4101 від 15.09.2020 року та альтернативний законопроєкт №4101-2 від 01.10.2020 року раніше містили надзвичайно важливе положення: "Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не марковані марками акцизного податку, перебувають в обігу до 30 червня 2021 року включно". Це положення було включено урядом України на виконання своїх міжнародних зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В документі, чітко зазначається, що необхідно встановити перехідний період з метою створення умов для проведення модифікації виробничого процесу та реалізації складських залишків, особливо відносно продукції, відмінної від сигарет.

Також читайте: Більш поступове зростання акцизів на ТВЕНи покращить інвестиційний клімат, - Укртютюн

Виробникам та імпортерам електронних систем доставки нікотину та їх складових потрібен додатковий час для підготовки до нових законодавчих обмежень. На складах та в магазинах містяться запаси продукції не менше, ніж на три місяці - їх елементарно потрібно продати. Електронні системи доставки нікотину, є товарами невисокої ліквідності та з довгим періодом оборотності, тому малим та середнім підприємцям також потрібно не менше року для продажу наявних товарних запасів. А імпортерам та виробникам рідин, що використовуються в електронних сигаретах, елементарно необхідно отримати ліцензію на оптову торгівлю, яка є обов’язковою з 01.01.2021 року! Після отримання такої ліцензії потрібно замовити та наклеїти марки акцизного податку на всю продукцію, що розміщена на складах та в магазинах – а це заборонено українським законодавством! Патова ситуація.

Народні обранці свідомо чи ні, але ставлять під загрозу надходження до державного бюджету, заплановані в 2021 році від галузі електронних цигарок. Також, члени комітету підставляють уряд та особисто прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, бо проєкт №4101 готувався безпосередньо Кабміном, саме з метою збалансованих бюджетних надходжень.

Восени 2019 року, Володимир Зеленський на зустрічі з представниками тютюнової галузі підкреслював, що питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків – є пріоритетними. Але схоже, для членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ, думка президента не є важливою.
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Топ коментарі
+7
Какой ужоссс!!! И что же и как же мы выжевем без етого дерьма??? Срочто им тоже дотации и помощь из бюджета на ковид
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09.12.2020 16:32
+4
А я еще и колбасу не ем и колу не пью.
Давайте введем на них акциз.
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09.12.2020 17:28
+3
какой ты молодец. всем срать
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09.12.2020 16:28
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сам не курю и другим не советую
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09.12.2020 16:22 Відповісти
какой ты молодец. всем срать
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09.12.2020 16:28 Відповісти
А я еще и колбасу не ем и колу не пью.
Давайте введем на них акциз.
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09.12.2020 17:28 Відповісти
не обязательно акциз - просто какую-то ошибку в законодательстве, чтобы парализовать отрасль. и оправдать (и безмерно гордиться заодно) тем, что какой-то дурак не курит, или не потребляет определенные продукты питания )
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09.12.2020 18:24 Відповісти
Я тільки за!
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09.12.2020 22:44 Відповісти
З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 879
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09.12.2020 19:05 Відповісти
Прохвесианалы же.
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09.12.2020 16:24 Відповісти
Кожний має право на помилку, включаючи і саперів.
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09.12.2020 16:25 Відповісти
Дібіли рукожопі.
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09.12.2020 16:25 Відповісти
Какой ужоссс!!! И что же и как же мы выжевем без етого дерьма??? Срочто им тоже дотации и помощь из бюджета на ковид
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09.12.2020 16:32 Відповісти
Чомусь досі ніхто не згадав вересневий мем про " выкурит все айкосы"?
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09.12.2020 16:45 Відповісти
Курите хороший табак в классических люльках - и будет вам счастье.
И намного, в разы дешевле даже самых паскудных, дешевых прим без фильтра.
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09.12.2020 16:47 Відповісти
С каких пор люлька и табак стали дешевле сигарет? Вы это о чем?
230 - 250 грн за 50гр табака Вы считаете это дешево? Плюс сама трубка и так называемый "обвес" гривен до 500 потянет даже в самой легкой комплектации. А трубок нужно хотя бы две, чтобы давать ей "отдыхать".
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09.12.2020 19:10 Відповісти
Килограмм индонезийской виржинии в Украине стоит 450-500 грн. вместе с доставкой.
Кавендиш, латакию добавляете уже по вкусу и потребностям. Обычно не добавляю.
Трубка из груши "антон" - 200 грн.
Все.
Ничему там отдыхать не нужно. Разве что изредка чистить. А еще реже действительно отчищать от нагара.
Что такое обвес? Нахрена париться? Чего не может сделать длинный саморез и кусок проволоки?
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10.12.2020 09:06 Відповісти
табак здесь
https://apkua.com/agroboard/rf-148/p-2/

трубки здесь
https://embargo.ua/category/anton/
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10.12.2020 11:26 Відповісти
Неа. Не я удалил - админы трут. Видать приняли за рекламу табака. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 4562
За ссылки спасибо. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 2068 Забрал - покуда и их не снесли. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 4562
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10.12.2020 12:59 Відповісти
Посмотрел. Вау - клондайк. Но то скорее всего кантрабас. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 379 Так что лучше ссыы удалите.
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10.12.2020 13:02 Відповісти
Люблю, когда у меня всего с запасом. Табак помногу лучше не покупать - его еще сушить нужно, иначе запревает.
Трубок нагреб сразу много. Две основных деревянных и 10 керамических (паскудные, зато по 30 грн.. лежат - есть не просят)
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10.12.2020 09:08 Відповісти
Вы удалили, но ссылки накидал
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10.12.2020 11:27 Відповісти
ЗЕленую мразь в первую очередь волнуют поступления в бюджет, а то, что от этой гадости умирают тысячи украинцев, их это не беспокоит.
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09.12.2020 16:50 Відповісти
В эти игры можно играть до бесконечности. Были бы желающие. "Компенсировать потери государственного бюджета" можно со всего, а на что распостраняется монополия государства- особенно. Запретить игровую индустрию и компенсировать потери от недополучения налогов. Ввести сухой закон- та же история. Объявить войну бухлу и табаку вообще классика... "С того момента, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!"
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09.12.2020 16:50 Відповісти
компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков ...
З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 5076
Узаконьте проституцию!
Будет вам Бюджет.
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09.12.2020 17:27 Відповісти
Сделано спецом что бы покупали обычные на которые цены с 1 января вырастут...
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09.12.2020 17:58 Відповісти
ключевая фраза в этой статье это ляп депутатов.и так во всём.
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09.12.2020 20:55 Відповісти
 
 