Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Проблема України полягає не у відсутності фінансування оборонного сектору, а у відсутності планування.
Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На жаль, якщо говорити про структурні та професійні реформи, поки що в армії цього немає. Замість реальних змін керівники розмахують виключно політичними гаслами на кшталт "стандартів НАТО". Колись кричали "Слава КПРС", а зараз "стандарти НАТО". За цими стандартами немає, на жаль, жодних структурних зміни. Статут і організація служби в армії, на жаль, залишаються на основі нормативних документів 1970-х рр. XX століття", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, проблема України завжди була не у відсутності фінансування оборонного сектору.
"Нашою проблемою основною залишається планування. У нас відсутнє планування, і через це у нас немає довгострокових інвестицій в оборонну промисловість, немає прозорого військового бюджету, немає системного розвитку. Наприклад, останні зміни в держоборонзамовлення цього року були внесені в кінці листопада цього року. Тобто протягом року держоборонзамовлення, воно було ухвалене в травні, ще його кілька разів змінювали і останній раз взагалі перед кінцем року. Це яскравий приклад повного хаосу і безладу", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що насамперед керівництво країни має зрозуміти, що розвиток можливий тільки, якщо розвиваються інституції.
"Якщо вирішує не особисте суб'єктивне бачення тієї чи іншої людини, а вирішують програми, професійні підходи і аналіз. Для цього не потрібно створювати великі групи. В інтернеті є оборонна доктрина Ізраїлю, яку написав полковник Хаїм Ласков, вона є у Вікіпедії, її можна подивитися. На цій підставі будувалася вся доктрина ізраїльської якісної переваги над противниками. Багато документів оборонного планування не є секретними. Це тільки в Україні засекречують власну дурість, неспроможність і нерозуміння, куди ми рухаємося. Відкрийте в інтернеті бюджет Міноборони США, там є навіть номенклатура, які ракети, для яких цілей вони купують, в якій кількості, чому", - додав Бутусов.
На питання, чи не бояться в США ворожої розвідки, журналіст сказав: "Для ворожої розвідки має цінність не відкрита інформація або інформація, яку можна легко отримати, а та інформація, яка розкриває боєздатність. Справжню боєздатність американці ховають, а технічні речі про боєздатність нічого не говорять. Якщо ви комусь скажете, скільки ракет ви купили, це не має особливого значення. Має значення, чи вмієте ви цими ракетами потрапляти в ціль. Ось це дійсно державна таємниця", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.
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хватить косить под дурачка, ЛИЧНО ТЫ причастен к избранию шпионов и предателей, которые деморализируют и уничтожают страну для сдачи пуйлу!
Прикметно, що Татаров береться за реформування цієї сфери, хоча сам фігурує у кримінальному провадженні щодо фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·5 мин
За час перемир'я МО виплатило 500 МЛН грн за дотримання цього режиму За мовчання на обстріли агресора
Армія Деградує Ми з вами спостерігаємо ситуацію Першой світової війни Яку називали окопною війною Тільки тоді НЕодна зі сторін НЕвиплачувала винагороду за мовчання на обстріли
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·20 мин
Так це -нагороджнi-"ПЕРЕСТАТИ СТРIЛЯТИ"?
1 ч ·
Уважаемые друзья, отвечаю на ваши многочисленные вопросы по поводу предложения Министерства обороны.
К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны... перестало выходить на связь.
Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений.
То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО.
Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в весьма скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?
Неужели поднятые мною в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны?
Неужели Минобороны равнодушно к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?
Приглашение меня в руководство Минобороны показывает, что все, что я пишу о предательстве, о российской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности - правда.
И странная выходка Минобороны показывает нежелание провести дискуссию по проблемам, о которых я пишу, означает, что их никто не собирается решать.
Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне - ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность!
Прошу народных депутатов:
1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.
2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.
3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу.
Уважаемые
Дмитро Разумков
Сергій Рахманін
Роман Костенко прошу оказать содействие в решении критической ситуации в Минобороны и дать мне возможность выступить на комитете, а также инициировать отчет министра А.Тарана перед Верховной Радой.