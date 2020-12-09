Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов

Проблема України полягає не у відсутності фінансування оборонного сектору, а у відсутності планування.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На жаль, якщо говорити про структурні та професійні реформи, поки що в армії цього немає. Замість реальних змін керівники розмахують виключно політичними гаслами на кшталт "стандартів НАТО". Колись кричали "Слава КПРС", а зараз "стандарти НАТО". За цими стандартами немає, на жаль, жодних структурних зміни. Статут і організація служби в армії, на жаль, залишаються на основі нормативних документів 1970-х рр. XX століття", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, проблема України завжди була не у відсутності фінансування оборонного сектору.

"Нашою проблемою основною залишається планування. У нас відсутнє планування, і через це у нас немає довгострокових інвестицій в оборонну промисловість, немає прозорого військового бюджету, немає системного розвитку. Наприклад, останні зміни в держоборонзамовлення цього року були внесені в кінці листопада цього року. Тобто протягом року держоборонзамовлення, воно було ухвалене в травні, ще його кілька разів змінювали і останній раз взагалі перед кінцем року. Це яскравий приклад повного хаосу і безладу", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

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Журналіст зазначив, що насамперед керівництво країни має зрозуміти, що розвиток можливий тільки, якщо розвиваються інституції.

"Якщо вирішує не особисте суб'єктивне бачення тієї чи іншої людини, а вирішують програми, професійні підходи і аналіз. Для цього не потрібно створювати великі групи. В інтернеті є оборонна доктрина Ізраїлю, яку написав полковник Хаїм Ласков, вона є у Вікіпедії, її можна подивитися. На цій підставі будувалася вся доктрина ізраїльської якісної переваги над противниками. Багато документів оборонного планування не є секретними. Це тільки в Україні засекречують власну дурість, неспроможність і нерозуміння, куди ми рухаємося. Відкрийте в інтернеті бюджет Міноборони США, там є навіть номенклатура, які ракети, для яких цілей вони купують, в якій кількості, чому", - додав Бутусов.

На питання, чи не бояться в США ворожої розвідки, журналіст сказав: "Для ворожої розвідки має цінність не відкрита інформація або інформація, яку можна легко отримати, а та інформація, яка розкриває боєздатність. Справжню боєздатність американці ховають, а технічні речі про боєздатність нічого не говорять. Якщо ви комусь скажете, скільки ракет ви купили, це не має особливого значення. Має значення, чи вмієте ви цими ракетами потрапляти в ціль. Ось це дійсно державна таємниця", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.