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Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про

Проблема України полягає не у відсутності фінансування оборонного сектору, а у відсутності планування.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На жаль, якщо говорити про структурні та професійні реформи, поки що в армії цього немає. Замість реальних змін керівники розмахують виключно політичними гаслами на кшталт "стандартів НАТО". Колись кричали "Слава КПРС", а зараз "стандарти НАТО". За цими стандартами немає, на жаль, жодних структурних зміни. Статут і організація служби в армії, на жаль, залишаються на основі  нормативних документів 1970-х рр. XX століття", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, проблема України завжди була не у відсутності фінансування оборонного сектору.

"Нашою проблемою основною залишається планування. У нас відсутнє планування, і через це у нас немає довгострокових інвестицій в оборонну промисловість, немає прозорого військового бюджету, немає системного розвитку. Наприклад, останні зміни в держоборонзамовлення цього року були внесені в кінці листопада цього року. Тобто протягом року держоборонзамовлення, воно було ухвалене в травні, ще його кілька разів змінювали і останній раз взагалі перед кінцем року. Це яскравий приклад повного хаосу і безладу", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов. ВIДЕО

Журналіст зазначив, що насамперед керівництво країни має зрозуміти, що розвиток можливий тільки, якщо розвиваються інституції.

"Якщо вирішує не особисте суб'єктивне  бачення тієї чи іншої людини, а вирішують програми, професійні підходи і аналіз. Для цього не потрібно створювати великі групи. В інтернеті є оборонна доктрина Ізраїлю, яку написав полковник Хаїм Ласков, вона є у Вікіпедії, її можна подивитися. На цій підставі будувалася вся доктрина ізраїльської якісної переваги над противниками. Багато документів оборонного планування не є секретними. Це тільки в Україні засекречують власну дурість, неспроможність і нерозуміння, куди ми рухаємося. Відкрийте в інтернеті бюджет Міноборони США, там є навіть номенклатура, які ракети, для яких цілей вони купують, в якій кількості, чому", - додав Бутусов.

На питання, чи не бояться в США ворожої розвідки, журналіст сказав: "Для ворожої розвідки має цінність не відкрита інформація або інформація, яку можна легко отримати, а та інформація, яка розкриває боєздатність. Справжню боєздатність американці ховають, а технічні речі про боєздатність нічого не говорять. Якщо ви комусь скажете, скільки ракет ви купили, це не має особливого значення. Має значення, чи вмієте ви цими ракетами потрапляти в ціль. Ось це дійсно державна таємниця", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+8
гавнокомандувач
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2092
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09.12.2020 16:50
+6
у быдла патологическая ненависть к интеллектуалам, успешным, образованным, умным...
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09.12.2020 16:51
+4
Імітація рішечих рехворм триває !!!Корупціонери невгамовно нищать корупцію !!!)))
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09.12.2020 16:42
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с такой властью ни НАТО ни ес нам не светит-побольше бы во власть таких людей как Юрий Бутусов-
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09.12.2020 16:39 Відповісти
Тот , кто привёл эту шоблу холуев гебнявых , пусть. в лепешку расшибается пока ее не закопает
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09.12.2020 18:04 Відповісти
Імітація рішечих рехворм триває !!!Корупціонери невгамовно нищать корупцію !!!)))
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09.12.2020 16:42 Відповісти
І тобі Петро в штані насрав ??)))
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09.12.2020 16:50 Відповісти
у быдла патологическая ненависть к интеллектуалам, успешным, образованным, умным...
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09.12.2020 16:51 Відповісти
А тобі він платить, чого його захищаєш?
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09.12.2020 17:23 Відповісти
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3644
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09.12.2020 16:50 Відповісти
гавнокомандувач
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2092
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09.12.2020 16:50 Відповісти
ошибаешося, Бутусов. каломойша с мертвечуками все прекрасно спланировали.
хватить косить под дурачка, ЛИЧНО ТЫ причастен к избранию шпионов и предателей, которые деморализируют и уничтожают страну для сдачи пуйлу! Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3651
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09.12.2020 16:44 Відповісти
А с чего Вы решили, что при нынешнем руководстве возможны изменения в положительную сторону? Вы много дерьма вылили на Полторока и Муженко, но при них произошли радикальные изменения к лучшему, сейчас идет откат и вас пригласили на рыбное место, но все одно принимать решения и внедрять будете не вы. вас просто купят
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09.12.2020 16:44 Відповісти
А с чего вы решили, что при бывшем руководстве были радикальные изменения? Куда же они делись? Бутусов же говорит, что совок остался совком.
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09.12.2020 17:26 Відповісти
Дай Боже щоб Юра Бутусов своєю діяльністю змусив міноборони працювати на захист України. Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3482 Слава Україні.
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09.12.2020 16:45 Відповісти
Дизтопливо заставит опять покупать у коломойши и будут оба счастливы.
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09.12.2020 16:48 Відповісти
не заставит Юрий дурака стать умным, а учить его (дурака) времени нет, просто надо поменять дурака на умного, а этого делать никто не хочет, фон будет плохой...
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09.12.2020 16:50 Відповісти
Поживем побачим.
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09.12.2020 16:57 Відповісти
Как Лещенко в УЗ? Или Зеркаль у Коболева? Бутусов конечно грамотный мужик но деньги ломают и не таких.
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09.12.2020 17:01 Відповісти
Якщо так міркувать, то навіщо взагалі щось робити і на щось сподіватись,бо в менеколись була надія на В.Чорновола, але й він казав що треба депутатам сплачувати таку зарплатню щоб вони не брали хабарів ,тільки не сказав скільки це і коли нажеруться. Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8394
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09.12.2020 17:13 Відповісти
Давайте быть реалистами - реформ в Украине просто нет, есть лишь их некоторая иммитация.
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09.12.2020 16:46 Відповісти
Не деяка імітація ,а голіма ,цинічна,нахабна імітація!!!)))
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09.12.2020 16:52 Відповісти
Вот в ОПу начали набирать "блогиров на подсосе". Возможно скоро мы услышим хвалебные дифирамбы и на цензоре.
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09.12.2020 16:47 Відповісти
После первой зарплаты.
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09.12.2020 16:48 Відповісти
не могут выпускники совковых военных заведений иначе.Совок в крови ,а если иначе,тогда там должны быть руководители с военным образованием стран НАТО
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09.12.2020 16:50 Відповісти
как подумаю, как совок по венам, аж мурашки по коже
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09.12.2020 17:22 Відповісти
без крови совковой,мозги не рождают мысли совковые , думай без мурашек Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6704
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09.12.2020 19:20 Відповісти
Реформу Армии нужно начинать с военных ВУЗов,там ведь поголовно сидит голимый совок и учат они будущих офицеров как красить траву и бордюры и не удивительно что выпускают этих "офицеров" под песни Газманова. Нужно гнать к чёртовой матери этих преподавателей,ректоров и генералов которые учились при совке. Так как они учат курсантов воевать не с настоящим врагом Украины Россией а до сих пор с мировым капитализмом,то есть с США. Все перспективные офицеры Турции например обучались ведению современной войны в США и изучали самую современную военную технику а наши до сих пор Т-34 осваивают а летают на древних гробах которые в воздухе разваливаются. Война 1939-1945 так ничему и не научила когда немцы учились летать на самолётах самых современных а наши на этажерках Первой мировой оттого и были такие дикие потери в боях. Немецкий ас считался со 150-170 сбитых советских лётчиков а у нас самый самый "великий ас" Кожедуб еле дотянул до 64х к тому же ещё и на американской "АэроКобре". Про танкистов вообще и говорить не хочется,результат налицо,не конкуренты они были немцам и брали в основном количеством потому то и находят до сих пор чуть не в каждом болоте наши хвалёные 34ки а вот немецкий танк величайшая редкость. Но тогда был СССР где солдат не жалели и гнали на убой миллионами "бабы ещё нарожают",а вот Украине нужно учится воевать умом,грамотно а не по советски пачками умирать по команде идиотов с генеральскими лампасами а нас ведь учат до сих пор именно ....."и как один умрём" а не побеждать. Вот и поставьте на это направление Бутусова и всячески помогайте ему ведь именно это направление сейчас очень важно для Армии,грамотные и современные УКРАИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ вот что нам позарез нужно И ИМЕННО СЕЙЧАС.
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09.12.2020 17:33 Відповісти
А Юру Бірюкова зелені в Міноборони повернути не хочуть? Ну, хоча би на посаду, пов'язану з харчуванням ЗСУ...
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09.12.2020 17:20 Відповісти
И кто же виноват Петя или Зеля или оба? Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7281
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09.12.2020 17:29 Відповісти
Или, конечно.
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09.12.2020 17:34 Відповісти
Бутусов поставил условием похода во власть расследование по вагнеровцам. Кто-то еще верит, что в сегодняшнем наполнении ЗЕборделя это возможно, расследование имею в виду?
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09.12.2020 17:42 Відповісти
Заступник керівника офісу президента України Олег Татаров провів зустріч із членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи.
Прикметно, що Татаров береться за реформування цієї сфери, хоча сам фігурує у кримінальному провадженні щодо фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
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09.12.2020 17:46 Відповісти
Мне любопытен такой момент. Если Бутусов пойдет во власть, его можно будет на Цензоре критиковать или таки еще нет?
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09.12.2020 17:45 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·5 мин

За час перемир'я МО виплатило 500 МЛН грн за дотримання цього режиму За мовчання на обстріли агресора
Армія Деградує Ми з вами спостерігаємо ситуацію Першой світової війни Яку називали окопною війною Тільки тоді НЕодна зі сторін НЕвиплачувала винагороду за мовчання на обстріли
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09.12.2020 18:34 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·20 мин

Так це -нагороджнi-"ПЕРЕСТАТИ СТРIЛЯТИ"?

Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8856
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09.12.2020 18:35 Відповісти
Юрий Бутусов

1 ч ·

Уважаемые друзья, отвечаю на ваши многочисленные вопросы по поводу предложения Министерства обороны.

К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны... перестало выходить на связь.

Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений.

То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО.

Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в весьма скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?

Неужели поднятые мною в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны?

Неужели Минобороны равнодушно к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?

Приглашение меня в руководство Минобороны показывает, что все, что я пишу о предательстве, о российской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности - правда.

И странная выходка Минобороны показывает нежелание провести дискуссию по проблемам, о которых я пишу, означает, что их никто не собирается решать.

Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне - ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность!

Прошу народных депутатов:

1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.

2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.

3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу.

Уважаемые
Дмитро Разумков
Сергій Рахманін
Роман Костенко прошу оказать содействие в решении критической ситуации в Минобороны и дать мне возможность выступить на комитете, а также инициировать отчет министра А.Тарана перед Верховной Радой.
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09.12.2020 19:09 Відповісти
 
 