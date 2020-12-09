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хабар (3983) ФДМУ (275) Сенниченко Дмитро (69)

Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах

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Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах

Глава Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко, якому вчора втретє намагалися дати хабар, прокоментував цю подію, вкотре наголосивши, що держпідприємства є розсадником корупції.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прямісінько у мій День народження, один дуже хитрий пан вирішив зробити мені "подарунок": сто тисяч доларів за працевлаштування на посаду керівника АТ "Миколаївобленерго" ... Але і це ще не все. Аби я довго над пропозицією не розмірковував і докорами сумління не мучився, пан пообіцяв щомісячну ренту в 200 тисяч доларів. Таку собі частку з "тіньового" прибутку підприємства. Раніше він уже працював на керівній посаді в "Миколаївобленерго", певне, добре знає, якими ресурсами зможе розпоряджатися, якщо зайде туди знову", - розповів Сенниченко про деталі події, нагадавши, що це була вже третя спроба підкупити його.

За словами голови ФДМ, сьогоднішній випадок ще раз підтверджує, що корупція виїдає держпідприємства зсередини.

Також дивіться: НАБУ затримало ексчиновника АТ "Миколаївобленерго" на хабарі голові ФДМ Сенниченку в $50 тис. ВIДЕО

"Якщо корумповані чиновники готові тільки по 200 000 ренти з "тіньових" доходів платити, то уявляєте, скільки всього грошей недоотримує бюджет? Приватизація - ось надійне рішення цієї проблеми", - написав він.

Сенниченко також закликав депутатів Верховної Ради зняти мораторій на аукціони Великої приватизації.

Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Я могу ответить. На таможне государство ежегодно теряет 4 миллиарда долларов. На госпредприятиях еще 4 миллиарда. И 4-6 миллиардов на более мелких дырах, которых набереться с пол десятка.
Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.
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09.12.2020 17:10
+5
Всі держконтори та держінспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 16:40
+5
Приватизація показала що новий власник нічого не вкладає в мережі а добиває їх до повного технічного виснаження і потім продає далі. Так було з Одесаобленерго, яку купив путін а тепер продав Ахметову! Приватизація це в наших умовах далеко не панацея.
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09.12.2020 16:57
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Всі держконтори та держінспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Приватизація показала що новий власник нічого не вкладає в мережі а добиває їх до повного технічного виснаження і потім продає далі. Так було з Одесаобленерго, яку купив путін а тепер продав Ахметову! Приватизація це в наших умовах далеко не панацея.
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09.12.2020 16:57 Відповісти
Среда заканчивается, а ты до сих пор на свободе Брысь в койку и одеялом накройся.
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09.12.2020 19:15 Відповісти
"...госпредпреятиях", блеать Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 1887 Двоечники Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 4365
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Правильно не бери-потом в окно не вылетишь. Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 5088
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус!
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09.12.2020 16:48 Відповісти
Ждем комментарии ура-патриотовидиотов что нужно национализировать все предприятия! Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах - Цензор.НЕТ 9359 Чтобы на должностя там расселись вот такие красавцы Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах - Цензор.НЕТ 6785
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09.12.2020 16:53 Відповісти
а куда девают взятки? неужели в бюджет? это уже 3-я..., может кислород покупают?
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09.12.2020 16:54 Відповісти
тут от нарида вопросик: цены на ток будете поднимать?
мо вы гни ды в своих сараях(облэнерго) пошарите и найдете, куда он утикае?
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09.12.2020 17:10 Відповісти
Я могу ответить. На таможне государство ежегодно теряет 4 миллиарда долларов. На госпредприятиях еще 4 миллиарда. И 4-6 миллиардов на более мелких дырах, которых набереться с пол десятка.
Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.
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09.12.2020 17:10 Відповісти
Получил наш флот одно судно - Гетьман Сагайдачный. А сколько отмывают сейчас денег на его ремонтах, тоже слышал.
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09.12.2020 19:21 Відповісти
Чечетов и Семенюк уже все представили себе
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09.12.2020 17:38 Відповісти
Он уже неделю во всех СМИ рассказывает как его хотят купить, а они все несут и несут. Хоть кого нибудь из взяткодателей арестовали? Не слышу. Все это похоже на дешевый самопиар.
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09.12.2020 19:39 Відповісти
вместо того, чтоб сажать гос коррупционеров нам лапшают, про то, то прибыльные гос предприятия рассадник коррупции. потом прихватизация - и тютю.
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10.12.2020 00:26 Відповісти
Таможня тоже рассадник коррупции. Может распродать таможни? Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества?
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07.04.2021 11:58 Відповісти
 
 