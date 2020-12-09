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Грошей на оборону більш ніж достатньо, якщо поставити чітку мету, до чого ми прагнемо, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Грошей на оборону більш ніж достатньо, якщо поставити чітку мету, до чого ми прагнемо, - Бутусов

За грамотного планування в бюджеті Міністерства оборони України достатньо коштів.

Про це в ефірі "Радіо НВ " заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Необхідно сформувати мету, чого ми хочемо досягти. Купити все, що хочеш і все, що подобається, сьогодні, завтра або післязавтра неможливо, ми можемо це побачити за нашим бюджетом", - зазначив журналіст.

Водночас Бутусов навів приклад Азербайджану, який провів структурну військову реформу, на яку витратив 10 років.

"Найактивніші зміни відбулися за останні три роки. Тому це можна зробити дуже швидко, якщо ти розумієш свою мету. Країна готувалася до повернення своїх територій, до звільнення окупованих територій Азербайджану і для цього проводилася дуже чітка стратегія. До речі, Азербайджан останнім часом купив найбільше ударних засобів озброєння. Ті ж ракетні комплекси 300-мм калібру. ... у них далеко не все вийшло, у них досить скромні потужності. Бюджет оборони Азербайджану в 2,5 раза менший бюджету оборони України", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що бюджет Міноборони України в 2020 році - це понад $5 млрд, а бюджет Міноборони Азербайджану - $2 млрд.

"Нашу армію не можна проконтролювати, не працює громадський контроль, немає документів планування, немає прозорого бюджету, нічого порівнянного з бюджетним плануванням, яке ми бачимо в будь-якій країні Європи. У нас йде утримання величезної старої радянської структури, для яких цілей - ніхто не знає. ... якщо ми поставимо чітку мету, до чого ми прагнемо як країна, то грошей у нас зараз більш ніж достатньо.

Але якщо ми не ставимо собі мети, а замість розвитку говоримо: "Стандарти НАТО, політ на Марс, світле майбутнє через 20 років", то можна в такому світі ілюзій та фальшивих цінностей жити все життя і нічого не досягти", - підсумував Бутусов.

Також читайте: Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов
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Топ коментарі
+9
Бутусов - новий міністр оборони України!
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09.12.2020 17:12
+4
И тут Остапа понесло, зачем хочете Человека испортить?
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09.12.2020 17:15
+4
Главное хотеть не мира,а победить.Пока этого не видно. Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1474
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09.12.2020 17:18
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Бутусов - новий міністр оборони України!
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09.12.2020 17:12 Відповісти
И тут Остапа понесло, зачем хочете Человека испортить?
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09.12.2020 17:15 Відповісти
Необязательно, что человек испортится. Другое дело, что если главнокомандующий дурак и к тому же малорос, то тут никакой супер-министр не поможет.
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09.12.2020 19:10 Відповісти
Вам мало Зеленского и хочется жить еще веселее? Че уж мелочиться, давайте будем вместо врачей назначать журналистов
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09.12.2020 20:35 Відповісти
У нас с ними цели разные, они украсть норовят, а мы хочем что бы у нас была сильная Армия.
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09.12.2020 17:13 Відповісти
Главное хотеть не мира,а победить.Пока этого не видно. Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1474
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09.12.2020 17:18 Відповісти
Эльхан, да было дело. Мне было очень неприятно даже слышать о каком-то идиоте, который посмел хамить Пороху! И мне было с самого начала выступления зельоного бэниного кловуна, шо вони пхаюцця до *уйловської рашкі! Хватит уже Бутусова чморить! Нехай спокутує те, що вчинив! Він справицця, я в нього вірю. Бо гарно потролив оп, яке намагалося його прикупити, як лєща, найома та прочіх арєстушех з карлсонамі!)))
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09.12.2020 17:39 Відповісти
Сподіваюся, пане Бутусов, шо Ви-такі дотролітє зєльоних дебілів до состоянія бандерівців! Так, це нерєально. Но попробывать же можно?!)))
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09.12.2020 17:19 Відповісти
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.


Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе

.А если не выполнит? Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете? Уходите!
ВЫ ОБЕЩАЛИ!
Пусть войну закончат те, кто может это сделать.
Такие люди есть
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09.12.2020 17:19 Відповісти
Поросенко вообще обещал закончить войну в считанные часы, так шо зелебобик на его фоне просто светоч правды )
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09.12.2020 17:36 Відповісти
Не войну, а АТО. Но дуркам это не понять. Хотя Порошенко очень долго въезжал, правда и имея кисель из приспособленцев и прокацапов в силовых структурах.
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09.12.2020 18:01 Відповісти
О, знову парашисти з-за парєбріка перднули, аж очі, ріже
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10.12.2020 23:34 Відповісти
А Юру Бірюкова зелені в Міноборони повернути не хочуть? Ну, хоча би на посаду, пов'язану з харчуванням ЗСУ...
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09.12.2020 17:19 Відповісти
Говорят у нас все правильные вещи!
Вот только с делами ...
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09.12.2020 17:20 Відповісти
Уверен у Вас есть воля и желание!!!! Но!!!!
Сами вы как человек- ничего не сделаете, берегите себя!!!!
ВЫ можете стремиться и ставить цели- но я не представляю , как обьединить вашу цель с чиновниками, сепарами ,судьями,прокурорами итд!!!
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09.12.2020 17:23 Відповісти
Конечно достаточно. но Бутусов уходит в неосознаку и не хочет принять очевидный факт , что у власти предатели и коллаборанты, а это проблема намного серьезнее неэффективного управления.
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09.12.2020 17:23 Відповісти
Якщо грошей вистачає то де вони кожного року зникають.по тих дорогах котрі та і не збудували Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4022
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09.12.2020 17:26 Відповісти
Крали, крадут и будут красть пока не расстреляют показательно пару десятков отъявленных негодяев из сферы закупок для ЗСУ.
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09.12.2020 17:28 Відповісти
От із Свинарчука і треба починати. Але ж він здасть шефа... що ж тоді Цензор писатиме...
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09.12.2020 17:44 Відповісти
Так чому ж ви з нього не почали? Вже півтора року погрожуєте. Вже замість свинарчуків виростили свою мафію, в сто разів зажерливішу.
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09.12.2020 18:56 Відповісти
точка зрения определяется местом сидения.... Л.М. кучма)
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09.12.2020 17:30 Відповісти
Щас активисты и эксперты реформируют армию
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09.12.2020 17:32 Відповісти
Этого мало. Нужно ещё прервать схемы воровства и откатов на гособоронзаказах. Глядишь, и на всё хватать будет.
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09.12.2020 17:33 Відповісти
То есть, проблему нужно решать комплексно.
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09.12.2020 17:34 Відповісти
если поставить четкую цель, к чему мы стремимся/ К чему стремится правящий Украиной
кодлан Коломойского, известно : Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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09.12.2020 17:34 Відповісти
Что уже ?так быстро соблазнили))
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09.12.2020 17:47 Відповісти
І з чого Ви робите висновок, що ВЖЕ?
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09.12.2020 18:57 Відповісти
а Вы сомниваетесь ? мы же в Украине
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09.12.2020 23:49 Відповісти
Так можна і до ліквідації ямкового ремонту доріг дотриндітися!)))
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09.12.2020 17:51 Відповісти
Прежде всего надо найти достойных людей для руководства армии, и немедленно убрать импотентов украинофобов хомчака и таранза, то есть убрать назначенцев клоуна, и чтобы они уже знали четкие цели, и самое главное, на пушечный выстрел не допускать головнокомандувача к руководству армией.
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09.12.2020 17:54 Відповісти
Украине нужен свой Пиночет. Иначе никак.
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09.12.2020 18:02 Відповісти
Не тупорилий Піночет, який віддав Чілі на розграбунок зарубіжним корпораціям , а Максим Залізняк і його *****!
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09.12.2020 18:53 Відповісти
щось він мені нагадав Зе перед виборами. Теж гори руками рухав, та швидко обісрався
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09.12.2020 18:24 Відповісти
Все правильно, только для всего этого нужен главнокомандующий с мозгами, а не шут с бубенчиками на разноцветной шапке. Ну и коалиция в ВР из патриотичных сил, у кого Украина на первом месте. Ничего этого сейчас нет. С 2014 по 2019 это все было. Отсюда и успех в ВПК, в частности в ракетостроении. Тот успех относителен того, что сейчас делается. А что сейчас делается? Ни-че-го.
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09.12.2020 18:56 Відповісти
10 рокiв готувався азербайджан до перемоги у Карабаху! 30 рокiв вiдбудовував армiю та свою промисловicть пiсля поразки.Нiякою лихою кавалерийською атакою не можна допомогти Донбасу! А по-перше зупинити розкрадання грошей. яких виявилось в достатку. та заходиться працювати у вiрному напрямi. Уci разом ,без розподiлу на порохоботiв, зелених, патрiотiв та людцiв iнших рiзнобарвних пофарбувань.,
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09.12.2020 18:56 Відповісти
Высокоточное оружие.Космическая пррограмма с спутниками шпионами.Есть над чем работать.
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10.12.2020 00:57 Відповісти
иксперты Азербайджаном тыкают.
большой азер с нефтью накупил турецкого и победил маленькую Армению.
ничего общего с украинской ситуацией.
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10.12.2020 01:09 Відповісти
Ну , а якщо замість нафти - мізки, промислові потужності, досвід, патріотизм, врешті решт.
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10.12.2020 23:38 Відповісти
Это не про нас, а про Израиль.
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11.12.2020 11:20 Відповісти
Е, ні дядьку, а добробати, а відновлення техніки в 14-17 роках, а розробка Нептуна, Вільхи, , це ЩО, ЦЕ ДЕ? В Україні чи в Ізрайлі, кошерний , ви наш?
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11.12.2020 15:32 Відповісти
 
 