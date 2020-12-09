Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19. СКРИНШОТИ

На телеканалах проросійського політика, кума президента РФ Віктора Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 і її можливе виробництво в Україні.

Цензор.НЕТ зафіксував рекламу російської "вакцини" в ефірах телеканалів 9 грудня.

Зокрема, телеканали транслюють поїздку Медведчука в Москву, під час якої він домовився про передачу Україні технології виробництва російської "вакцини" "Спутник V".

Як стверджує телеканал NewsOne, РФ тепер готова передати не тільки "вакцину", але і саму технологію виробництва і сировину для цього. Медведчук заявив, що взятися за виробництво російської "вакцини" в Україні нібито готова харківська фармакологічна компанія "Біолік".

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Як зазначає телеканал, для виробництва такої вакцини в Україні потрібна тільки державна реєстрація.

Таку ж інформацію про російську "вакцину" поширює і телеканал ZIK та "112 Україна".







"На сьогодні (російська вакцина "Спутник V". - Ред.) успішно пройшла випробування на майже 19 тисячах добровольців. Уже понад 50 країн світу заявили про готовність закупити вакцину "Спутник V", - стверджують у сюжеті телеканалу ZIK.

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Зазначимо, 9 грудня Туреччина вирішила відмовитися від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

Нагадаємо, 14 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідну стадію клінічних випробувань.

"У світі не існує підтверджень того, що вакцина, про яку говорять в Російській Федерації, пройшла всі фази клінічних випробувань, особливо третю. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин - досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань . Третя стадія (випробувань. - Ред) передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - зазначив Степанов.