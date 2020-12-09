Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19. СКРИНШОТИ
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На телеканалах проросійського політика, кума президента РФ Віктора Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 і її можливе виробництво в Україні.
Цензор.НЕТ зафіксував рекламу російської "вакцини" в ефірах телеканалів 9 грудня.
Зокрема, телеканали транслюють поїздку Медведчука в Москву, під час якої він домовився про передачу Україні технології виробництва російської "вакцини" "Спутник V".
Як стверджує телеканал NewsOne, РФ тепер готова передати не тільки "вакцину", але і саму технологію виробництва і сировину для цього. Медведчук заявив, що взятися за виробництво російської "вакцини" в Україні нібито готова харківська фармакологічна компанія "Біолік".
Як зазначає телеканал, для виробництва такої вакцини в Україні потрібна тільки державна реєстрація.
Таку ж інформацію про російську "вакцину" поширює і телеканал ZIK та "112 Україна".
"На сьогодні (російська вакцина "Спутник V". - Ред.) успішно пройшла випробування на майже 19 тисячах добровольців. Уже понад 50 країн світу заявили про готовність закупити вакцину "Спутник V", - стверджують у сюжеті телеканалу ZIK.
Зазначимо, 9 грудня Туреччина вирішила відмовитися від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
Нагадаємо, 14 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідну стадію клінічних випробувань.
"У світі не існує підтверджень того, що вакцина, про яку говорять в Російській Федерації, пройшла всі фази клінічних випробувань, особливо третю. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин - досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань . Третя стадія (випробувань. - Ред) передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - зазначив Степанов.
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наколіть вже 73% цією бурдою, вони ж хочуть!
десятистократную дозу
https://www.dialog.ua/ukraine/220496_1607516216
Бочка(69+)@Bo4ka_m3da
В россии сахарным диабетом в 2019 были больны 4.8 млн человек. Инсулин, придуманный в 1978, в России не могут производить. Коронавирусом сейчас в России болеет 489000 человек и "вакцину" они придумали за полгода))) Если в ленте кто пёрнет про её рабочесть - в бан!
«Він з'явився у Києві тоді, коли в нас був проект «Веселі яйця», але Медведчук купив «95 квартал», щоб вони створили проект «Серпом по яйцях». І з цим проектом вони вийшли перший раз на телеканали», - зауважив дипломат.
Пан Чекалкін каже, що ще тоді йому було соромно за «95 квартал», бо вони обслуговували путінські гасла.
«Вони просувають думку про «три сорти українців», що нам може зашкодити тільки НАТО, що Україна потрібна Європі як звалище для ядерних відходів, що українська мова - недолуга, це мова вузького прошарку населення, яку не треба розвивати і підтримувати», - прокоментував український перекладач.
Люся Арестович должна прокомментировать.
А для меня Степан Бандера -Герой и флаг УПА мне родной!!!
Поэтому мне нас...ть ,что там медвечук рекламирует, у меня свое кино!!!!
Нам же только во благо - ватка передохнет
Фпирьод! На баррикады!
вот рекомендую почитать про синдром антитело зависимого усиления инфекции
отдельно указано что векторные вакцины приводят к такому синдрому ... и выработка антител как на всех телеканалах поют абсолютно не факт что вы защищены а может наоборот усугубить болезнь как в случаях с лихорадкой денег SARS ВИЧ и до и кстати коронавирусы относятся к этому перечню. Например носители ВИЧ имеют титры антител и что? Они здоровы? Нет ... Напротив вирусы ВИЧ проникают в лимфоциты и уничтожают их.
Я бы рекомендовал СНБО внимательно изучить эту проблему и даже по примеру США не спешит сертифицировать вакцины. Надо немного изучить этот вопрос!!!!
Я не отговариваю ни в коем случае !! Сам делаю прививки от всего в чем есть опасность но чтоб не получилось так что в погоне якобы спасти пожилых мы не подвергли реальной смертельной опасности молодых и здоровых у которых нормальный нативный иммунитет. Мы должны знать что вакцины могут сбивать с толку нашу иммунную систему ... скажем так программировать на один серотип вируса а вот уже против другого серотила вируса иммунная система будет работать не корректно а точнее фатально.
Спешить надо медленно!
Я сторонник того чтобы привести иммунную систему каждого человека по возможности в порядок !!! витамин Д витамины группы В витамин С витамин А и Е микроэлементы такие как цинк и йод плюс контроль лишнего веса купирование металлического синдрома профилактика диабетов всех типов и профилактика гипертензии и улучшение лимитного профиля несомненно окажет определяющую роль. Мы все знаем как все ОРВИ весной мигом отступают когда мы выходим на солнце (витамин Д) дышим морским воздухом (йодом)и кушаем ранние овощи ( клетчатка и фруктозами для нашей микробиоты)..... тут дело абсолютно не в том что вирусы гибнут под ултрафиолетом ( как глупо это нам рассказывают некоторые наши доктора наук -неучи по тв).
Что то сильно пугает научное знание и факты что от российской вакцины отказываются практически все страны предпочитая китайские и американские .
Вообще то с научной точки зрения более подходящие в данном случае вакцины на основе иннактивиронованого вируса.Там есть антигены как S- белка так и N- белка.... что согласно исследованием является более правильным и наверное новые РНК-вакцины тоже способны продуцировать антиген N -белок. Тут надо изучать информацию о вакцине МОЖЕРНА и ПФАЙЗЕР.
Но вот так слепо кидаться я бы не стал!!!
Есть поговорка .. нестоить становиться сто первым бараном при виде когда сто баранов бьются об стенку)))))
не надо исходить желчью
просто их всех нужно выбрать лучшее
и привить население Украины
вот это будет самое большое для народа добро
ТВ каналов даже бесплатных ещё 30
рекламу вакцины можно просто опровергнуть
/если это будет нужно /
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Даже наш крысенышь кернес и тот реишл срыгнуть лечиться за бугор. Не хочет крыса сдохнуть. А ведь оно любитель руцкага мира, почитатель коневода жукова.
Эти "вакцины" за "бОбло" могут пропихнуть.
Пример - фильм про Стуса. "режиСЕР" забыл случайно показать суд сЭсЭсЭр, точнее судилище. Книга не может выйти.
И точно подпишет како-то свежий ЗАМ, а после скажет - "я не в курсе". Так мы и живем. в 3 реальностях. Увы.