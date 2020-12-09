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Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19. СКРИНШОТИ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На телеканалах проросійського політика, кума президента РФ Віктора Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 і її можливе виробництво в Україні.

Цензор.НЕТ зафіксував рекламу російської "вакцини" в ефірах телеканалів 9 грудня.

Зокрема, телеканали транслюють поїздку Медведчука в Москву, під час якої він домовився про передачу Україні технології виробництва російської "вакцини" "Спутник V".

Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську вакцину проти COVID-19 01Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську вакцину проти COVID-19 02

Як стверджує телеканал NewsOne, РФ тепер готова передати не тільки "вакцину", але і саму технологію виробництва і сировину для цього. Медведчук заявив, що взятися за виробництво російської "вакцини" в Україні нібито готова харківська фармакологічна компанія "Біолік".

Також читайте: "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину

Як зазначає телеканал, для виробництва такої вакцини в Україні потрібна тільки державна реєстрація.

Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську вакцину проти COVID-19 03

Таку ж інформацію про російську "вакцину" поширює і телеканал ZIK та "112 Україна".

Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську вакцину проти COVID-19 04

"На сьогодні (російська вакцина "Спутник V". - Ред.) успішно пройшла випробування на майже 19 тисячах добровольців. Уже понад 50 країн світу заявили про готовність закупити вакцину "Спутник V", - стверджують у сюжеті телеканалу ZIK.

Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську вакцину проти COVID-19 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V"

Зазначимо, 9 грудня Туреччина вирішила відмовитися від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

Нагадаємо, 14 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідну стадію клінічних випробувань.

"У світі не існує підтверджень того, що вакцина, про яку говорять в Російській Федерації, пройшла всі фази клінічних випробувань, особливо третю. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин - досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань . Третя стадія (випробувань. - Ред) передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - зазначив Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Предлагаю зебилов колоть этой вакцЫной. Они заслужили Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
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09.12.2020 16:58
+20
Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с) Скорость политической мимикрии просто запредельная. Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги.. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 16:58
+19
Потрібно забрати ці телеканали у Медведчука, а самого Медведчука нарешті посадити! Це буде "план Б" по Донбасу!
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09.12.2020 16:58
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Арестович сказал в морг, значит в морг.
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09.12.2020 16:58 Відповісти
Предлагаю зебилов колоть этой вакцЫной. Они заслужили Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
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09.12.2020 16:58 Відповісти
Б.... с языка снял.
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09.12.2020 17:02 Відповісти
це якраз той випадок, коли ворожі змі відіграють позитивну роль!
наколіть вже 73% цією бурдою, вони ж хочуть!
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09.12.2020 17:37 Відповісти
ммм...прочитав заколоть...
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09.12.2020 17:03 Відповісти
Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7312 і свинарник від ящуру.
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09.12.2020 17:06 Відповісти
И Люське первой, тройную дозу в жопу!!!
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09.12.2020 17:07 Відповісти
Монике в первую очередь
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09.12.2020 17:44 Відповісти
десяти стократную дозу
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09.12.2020 17:56 Відповісти
фіктивно чи юридично?
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09.12.2020 17:09 Відповісти
сподіваюсь, що ти помилково не уточнив, що зажопи відносяться до числа 73/43%зебілів
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09.12.2020 17:07 Відповісти
Зебілів треба колоти ВИЛАМИ, зараза, до зарази не допоможе(
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09.12.2020 17:44 Відповісти
ні. жодна людина цього не заслуговує.
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09.12.2020 23:14 Відповісти
люся арестович сказала- что эти каналы не враги нам! ни ньюз вонь, ни наши, ни 112 . Все дружбаны щиры! Шоб я не был голословен- даю ссылку
https://www.dialog.ua/ukraine/220496_1607516216
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09.12.2020 17:06 Відповісти
Россия это страна третьего мира,там некому делать быть нормальное лекарство, они что умеют, то только что то присвоить чужое, а потом выдавать за свое.
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09.12.2020 21:00 Відповісти
Потрібно забрати ці телеканали у Медведчука, а самого Медведчука нарешті посадити! Це буде "план Б" по Донбасу!
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09.12.2020 16:58 Відповісти
Президент має попросити Генпрокурора розпочати арешт активів Медведчука в Україні, а самого Медведчука арештувати та посадити в СІЗО, щоб продвинути питання припинення російської агресії на Донбасі.
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09.12.2020 17:07 Відповісти
І хто їх забере? Ти? Арестович сказав, що канали Медведчука - не вороги. Значить, друзі.
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09.12.2020 17:06 Відповісти
Були б вороги, були б ліквідовані. А так просто будуть арештовані.
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09.12.2020 17:11 Відповісти
Хоть щось путьове написав...
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09.12.2020 18:59 Відповісти
Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с) Скорость политической мимикрии просто запредельная. Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги.. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 16:58 Відповісти
просто делают свою работу.
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09.12.2020 17:06 Відповісти
Ясна річ,все згідно кремлівського сценарія ,з волі кремлівського режисера !!)))
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09.12.2020 17:31 Відповісти
Ага, переводят бабушек через дорогу, шнуруют ботинки школьникам и лечат лапы собакам.
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09.12.2020 18:04 Відповісти


Бочка(69+)@Bo4ka_m3da





В россии сахарным диабетом в 2019 были больны 4.8 млн человек. Инсулин, придуманный в 1978, в России не могут производить. Коронавирусом сейчас в России болеет 489000 человек и "вакцину" они придумали за полгода))) Если в ленте кто пёрнет про её рабочесть - в бан!
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09.12.2020 16:59 Відповісти
Все помнят как Нелох42 обещал разобраться с "медиа" Мертветчука.
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09.12.2020 17:07 Відповісти
как же он с ними разберётся - его там мёдом мажут и тёплую ванну делают Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7667
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09.12.2020 17:17 Відповісти
Дмитро Чекалкін пригадав, як «95 квартал» з'явився у Києві.
«Він з'явився у Києві тоді, коли в нас був проект «Веселі яйця», але Медведчук купив «95 квартал», щоб вони створили проект «Серпом по яйцях». І з цим проектом вони вийшли перший раз на телеканали», - зауважив дипломат.
Пан Чекалкін каже, що ще тоді йому було соромно за «95 квартал», бо вони обслуговували путінські гасла.
«Вони просувають думку про «три сорти українців», що нам може зашкодити тільки НАТО, що Україна потрібна Європі як звалище для ядерних відходів, що українська мова - недолуга, це мова вузького прошарку населення, яку не треба розвивати і підтримувати», - прокоментував український перекладач.
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09.12.2020 17:38 Відповісти
а ще варто згадати шоутанцюльку "Майдан'с", яку запустили для смислового розмивання й дискредитування помаранчевого Майдану
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09.12.2020 20:08 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!----------Що може зробити лялька з ганчір"я,вона нездатна на самостійні дії,все робиться за волею кремлівського ляльковода !!)))
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09.12.2020 17:21 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Ну так,все вопросы - к Дерьмаку.
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09.12.2020 17:26 Відповісти
Дермак так саме лялька,можливо не така дерев"яна,але не думаю що самостійна!!!Сценаристи та режисери за кремлівськими мурами !!))
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09.12.2020 17:29 Відповісти
Это тоже не нарушение законов Украины, рекламировать не лицензированную ни у нас, ни в ЕС мокшандскую вакцию?
Люся Арестович должна прокомментировать.
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09.12.2020 17:02 Відповісти
Зебилов вакцинировать принудительно именно супутныком
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09.12.2020 17:09 Відповісти
Многие из них уже не сознаются.)
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09.12.2020 17:22 Відповісти
Для Путинской россии Степан Бандера и черно красный флаг- ЭТО НЕХОРОШО!!!!
А для меня Степан Бандера -Герой и флаг УПА мне родной!!!
Поэтому мне нас...ть ,что там медвечук рекламирует, у меня свое кино!!!!
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09.12.2020 17:03 Відповісти
Нехай вакцинуються в прямому ефірі всі агітатори на всіх каналах.Дасть Бог повиздихають. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8514
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09.12.2020 17:03 Відповісти
він ще навіть не оформив. А оформлені вони на підставного Козака.
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09.12.2020 17:17 Відповісти
заслужил щиколатку
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09.12.2020 18:24 Відповісти
О, та нехай ширяются!
Нам же только во благо - ватка передохнет
Фпирьод! На баррикады!
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09.12.2020 17:06 Відповісти
там такая вакцина, что скот не всякий выживет....
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09.12.2020 17:10 Відповісти
турки показали руцкой вахцице направление nach! ))
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09.12.2020 17:14 Відповісти
УкрТб відновили "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!))))
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09.12.2020 17:16 Відповісти
Петя всё правильно делал , когда загнал этих "спасителей-кормильцев" под плинтус . Теперь наблюдаем ватное шоу от зели .
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09.12.2020 17:17 Відповісти
Що спостерігаємо?? Реваншистський демарш,рух України в "родную говєнь" Московську орду !!))
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09.12.2020 17:24 Відповісти
Нет в стране национальной политики, отсюда и цветет сепаратизм, безо всяких преград. Берите пример у Мадрида и Лондона.
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09.12.2020 17:27 Відповісти
А еще лучше - с Варшавы.
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09.12.2020 17:30 Відповісти
А чому не з Угорщини !!))
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09.12.2020 17:33 Відповісти
У 1991 позбулися російської окупації, але не позбулися російських окупантів.
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09.12.2020 17:32 Відповісти
Вошей ніби вивіли , але гниди залишились !!)))
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09.12.2020 17:34 Відповісти
Этих тварей кто ни будь остановит? Где все эти С14. Белецкий? Или только с файерами показушно ходить можете
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09.12.2020 17:32 Відповісти
А хто тобі заважає проявити публічно свій патріотизм??)))
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09.12.2020 17:35 Відповісти
ну так як виливати бруд на проукраїнську владу - так усіляке лайно типу с14 або білецього тут як тут! а як зачмирити справжнього ворога - то тиша
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09.12.2020 17:42 Відповісти
Є націоналізм,патріотизм , а є ерзац !!!)))
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09.12.2020 17:51 Відповісти
Вот "сволота" недавно засветилась в организации похода к дому Пороха. Вот где главный враг зевласти. Так что кому служат все эти "патрийоты" и с кем они воюют уже ясно, как божий день.
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09.12.2020 17:46 Відповісти
Идите на-й вместе с российской фуфлокциной.
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09.12.2020 17:34 Відповісти
Смотреть эту помойку-себя не уважать. Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 107
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09.12.2020 17:36 Відповісти
Пусть на ватниках и зебилах експерементируют .биомассы хватает
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09.12.2020 17:44 Відповісти
zik зкурвився
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09.12.2020 17:46 Відповісти
Курвой народженний не може зкурвитись!!!)))
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09.12.2020 17:52 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антителозависимое_усиление_инфекции
вот рекомендую почитать про синдром антитело зависимого усиления инфекции
отдельно указано что векторные вакцины приводят к такому синдрому ... и выработка антител как на всех телеканалах поют абсолютно не факт что вы защищены а может наоборот усугубить болезнь как в случаях с лихорадкой денег SARS ВИЧ и до и кстати коронавирусы относятся к этому перечню. Например носители ВИЧ имеют титры антител и что? Они здоровы? Нет ... Напротив вирусы ВИЧ проникают в лимфоциты и уничтожают их.
Я бы рекомендовал СНБО внимательно изучить эту проблему и даже по примеру США не спешит сертифицировать вакцины. Надо немного изучить этот вопрос!!!!
Я не отговариваю ни в коем случае !! Сам делаю прививки от всего в чем есть опасность но чтоб не получилось так что в погоне якобы спасти пожилых мы не подвергли реальной смертельной опасности молодых и здоровых у которых нормальный нативный иммунитет. Мы должны знать что вакцины могут сбивать с толку нашу иммунную систему ... скажем так программировать на один серотип вируса а вот уже против другого серотила вируса иммунная система будет работать не корректно а точнее фатально.
Спешить надо медленно!
Я сторонник того чтобы привести иммунную систему каждого человека по возможности в порядок !!! витамин Д витамины группы В витамин С витамин А и Е микроэлементы такие как цинк и йод плюс контроль лишнего веса купирование металлического синдрома профилактика диабетов всех типов и профилактика гипертензии и улучшение лимитного профиля несомненно окажет определяющую роль. Мы все знаем как все ОРВИ весной мигом отступают когда мы выходим на солнце (витамин Д) дышим морским воздухом (йодом)и кушаем ранние овощи ( клетчатка и фруктозами для нашей микробиоты)..... тут дело абсолютно не в том что вирусы гибнут под ултрафиолетом ( как глупо это нам рассказывают некоторые наши доктора наук -неучи по тв).
Что то сильно пугает научное знание и факты что от российской вакцины отказываются практически все страны предпочитая китайские и американские .
Вообще то с научной точки зрения более подходящие в данном случае вакцины на основе иннактивиронованого вируса.Там есть антигены как S- белка так и N- белка.... что согласно исследованием является более правильным и наверное новые РНК-вакцины тоже способны продуцировать антиген N -белок. Тут надо изучать информацию о вакцине МОЖЕРНА и ПФАЙЗЕР.
Но вот так слепо кидаться я бы не стал!!!
Есть поговорка .. нестоить становиться сто первым бараном при виде когда сто баранов бьются об стенку)))))
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09.12.2020 17:59 Відповісти
Как по мне это уголовное преступление.... это реклама заведомо летальных препаратов не прошедших международную сертификацию.
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09.12.2020 18:00 Відповісти
Думаю, це тільки з часом визнають. Заграз, на гребні хайпу, це нікого не цікавть.
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03.02.2021 00:37 Відповісти
Да сделайте этим журнашлюхам наконец то прививку новичком мона и расейской дрянью пусть покажут пример эти уроды с говнопомоек Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9273
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09.12.2020 18:21 Відповісти
А что по этому поводу говорит руководство фармкомпании "Биолик"?
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09.12.2020 18:29 Відповісти
Нормальные люди это г не смотрят. А те, кто смотрят, они вообще против вакцин. Хотя если медведчук отбросит копыта от спутника, никто против не будет
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09.12.2020 18:35 Відповісти
Не насосали а прорекламировали, смотри не перепутай.
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09.12.2020 18:39 Відповісти
"Какие отвратительные рожи!"
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09.12.2020 18:45 Відповісти
ни одна вакцина в мире не прошла полное тестирование
не надо исходить желчью
просто их всех нужно выбрать лучшее
и привить население Украины
вот это будет самое большое для народа добро
ТВ каналов даже бесплатных ещё 30
рекламу вакцины можно просто опровергнуть
/если это будет нужно /
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09.12.2020 18:49 Відповісти
А куди Нацрада дивиться?! Закрити нахер ці гадюшники! Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3341
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09.12.2020 19:19 Відповісти
Реально при применении любой вакцины есть противопоказания и побочные эффекты. Например, хронические болезни. бронхит и другие кхе-кхе.И это малость. Может быть, до вакцинации, пошагово, сделать анализы для безопасности всех органов? А вдруг сбой? Почек и печени? Поджелудочной? Сердца? Плановые операции отменены. Ковид... Моя подруга умирает в негосударственной больнице. КОВИД.
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09.12.2020 19:27 Відповісти
Под видом вакцины Россия подсунет нам яд, есть много других вакцин, зачем нам вакцина от жопоруких.
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09.12.2020 20:54 Відповісти
Россия это страна третьего мира, какое там может быть нормальное лекарство.
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09.12.2020 20:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2020 22:33 Відповісти
ВАКЦИНА ОТ ХЙЛА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.12.2020 22:58 Відповісти
Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3219 ...а дурню копієчка...
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09.12.2020 23:12 Відповісти
Если риск заболеть и склеить ласты велик, а вакцин нет, то люди будут колоться и этим. Выбор простой.
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10.12.2020 00:23 Відповісти
ніт. схожі вакцини є. так само тестують. цим не будуть. китайськими будуть.
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10.12.2020 02:33 Відповісти
пожуём - увидим.
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10.12.2020 05:33 Відповісти
ну кто эти помойки смотрит пусть спутником и прививаются)))) русский мир он подлый, понятно что раша патриоты будут прививаться буржуйской вакциной втихаря
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10.12.2020 07:28 Відповісти
Провакцинувати всьо то неукраїнське кодло кацаповакциною на камеру.
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10.12.2020 07:56 Відповісти
Как парадоксально однако. Любители руцкага мира, куйла в частности, "поцриоты раши" все как бы лубят ********, но их детишечки живут кто-где по миру, но не в раше. А когда какая-то болезнь, то вдруг забывают о "самых умных врачах", самой передовой медицине ******** и едут в Австрию, Германию, Израиль.
Даже наш крысенышь кернес и тот реишл срыгнуть лечиться за бугор. Не хочет крыса сдохнуть. А ведь оно любитель руцкага мира, почитатель коневода жукова.
Эти "вакцины" за "бОбло" могут пропихнуть.
Пример - фильм про Стуса. "режиСЕР" забыл случайно показать суд сЭсЭсЭр, точнее судилище. Книга не может выйти.
И точно подпишет како-то свежий ЗАМ, а после скажет - "я не в курсе". Так мы и живем. в 3 реальностях. Увы.
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10.12.2020 08:04 Відповісти
 
 