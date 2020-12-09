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Метро під час локдауну в січні перевозитиме пасажирів без обмежень за кількістю, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Метро під час локдауну в січні перевозитиме пасажирів без обмежень за кількістю, - Криклій

Робота транспорту в Україні під час дії додаткових карантинних обмежень в січні 2021 року зупинятися не буде.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння. Оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін", - підкреслив чиновник.

Робота транспорту під час дії додаткових карантинних обмежень в січні 2021 року зупинятися не буде.

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

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Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.

Метро під час локдауну в січні перевозитиме пасажирів без обмежень за кількістю, - Криклій 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Внимание вопрос: что даст такой локдаун кроме добивания малого бизнеса, если в больших городах основной контакт без соблюдения каких либо дистанций это общественный транспорт?
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09.12.2020 17:04 Відповісти
А супермаркеты? Рынки закроем где открытый воздух, зато всех сконцентрирует в супермаркетах? Это нормально? Они кроме кармана своего не видят ничего, гостиницы и курорты при этом оставили...
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09.12.2020 17:12 Відповісти
Потому что супермаркеты (АТБ) и курорты(Буковель) у кого? Верно, у хозяина преЗедента, все очевидно, а почему локдаун с января, а не декабря - правильно у Квартала елки и корпоративы
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09.12.2020 17:18 Відповісти
Зачем закрывают ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ, чтобы толпой все пошли плохо проветриваемый супермаркет одновременно??? Чтобы повысить цены, нажиться на беде, угробить малый бизнес и дать опять зарабатывать только своим?
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09.12.2020 17:09 Відповісти
Обеспечить локдаун транспортом.
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09.12.2020 17:14 Відповісти
Локдауном хорошо бы воспользоваться для минимизации расходов бюджета. Для этого нужно в два раза уменьшить зарплату работникам ВСЕХ аппаратов и,Х одновременно, уволить 20% всех аппаратов, с персективой увольнения еще 20%. Локдаун не позволит маневр численностью и финансированием, расходы бюджета существенно упадут, а качество работы не изменится, т.к. оставшийся контингент будет все время находиться под угрозой увольнения. Перспектив перейти на эквивалентную работу нет - кому нужны работники без квалификации, придется довольствоваться малым.
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09.12.2020 17:19 Відповісти
.
зеленым слугам саботажа-локдаун!
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09.12.2020 18:49 Відповісти
 
 