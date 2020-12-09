Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" в річницю зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі запропонував конкретні кроки на шляху до забезпечення миру на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті і економічне зростання зміцнювати стійкість України проти російського агресора.

"Пропоную таку філософію руху до миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".

По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.

По-трете, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.

По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.

По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.

По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі", – зазначає п'ятий президент.

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Лідер "ЄС" підкреслив, що через рік на Банковій минула ейфорія від зустрічі в Парижі.

"Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто – це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав, і навіть не наблизився", – констатує лідер "Європейської Солідарності".

"Я не грішу на Зеленського, бо війна – це злочин і відповідальність Путіна. Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, – зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців-вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва", – підкреслив Порошенко і застерігає, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

"На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", - додав п'ятий президент.

Він зазначив, що ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути "червоні лінії".

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