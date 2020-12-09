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Порошенко (13191) Донбас (21703) нормандська четвірка (1512)

Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" в річницю зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі запропонував конкретні кроки на шляху до забезпечення миру на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті і економічне зростання зміцнювати стійкість України проти російського агресора.

"Пропоную таку філософію руху до миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

  • По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".
  • По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.
  • По-трете, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.
  • По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.
  • По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.
  • По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі", – зазначає п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися

Лідер "ЄС" підкреслив, що через рік на Банковій минула ейфорія від зустрічі в Парижі.

"Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто – це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав, і навіть не наблизився", – констатує лідер "Європейської Солідарності".

"Я не грішу на Зеленського, бо війна – це злочин і відповідальність Путіна. Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, – зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців-вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва", – підкреслив Порошенко і застерігає, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

"На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", - додав п'ятий президент.

Він зазначив, що ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути "червоні лінії".

Також читайте: Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Зеленский тебе уже ввел. И еще введет неоднократно.
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09.12.2020 17:08
+22
Зебилы,когда зелю сметете как обещали....или это Порох должен за вас делать ...хотя с его деньгам лучше подождать, пока зелька вас крошки со стола сметать не научит)
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09.12.2020 17:10
+22
Лулз. Сначала свиноочолый гетьман выкинул США и Британию из переговоров, отказавшись от "Женевскрго формата" в пользу прокремлевского "Нормандского формата", потом завел Украину в капкан "минского сговора", а теперь предлагает США легитимизировать кремлевские хотелки, выраженные в подписанных ним капитулянтских "Минск-1 и Минск-2". То есть США теперь должны выступить в роли статиста. ЛОЛ, напоминаю всем, что именно Петр Порошенко был тем, кто в свое время навязал Молдове современный аналог "Минска" - те самые "приднестровские соглашения", спущенные Порошенку (на тот момент - Секретарю РНБО) от кремлевских кураторов - Дмитрия Козака. И последствия для Молдовы тех соглашений печальны.
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09.12.2020 17:25
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Московию его Липецкая фабрика продукцией и сейчас снабжает, или вы не в курсе, сударь???
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10.12.2020 16:17 Відповісти
Що робити патріотичної і справжньої владі сьогодні:

Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
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09.12.2020 20:05 Відповісти
Записки божевільного... Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ - Цензор.НЕТ 5561 Особливо останній пункт.
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09.12.2020 20:08 Відповісти
Шо ж тут как не патриот, так с разноцветным флажком.
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10.12.2020 17:23 Відповісти
А що робити коли моя країна знаходиться в стані внутришньої оккупації жидів та москалів? Тільки отримувати знання та гроші на Заході, а коли настане народна революція та повстання проти окупантів я повернусь
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10.12.2020 17:32 Відповісти
Твоя это какая, Чехия?
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11.12.2020 11:12 Відповісти
Это предложил тот, что обещал закончить АТО за неделю, или другой???
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09.12.2020 20:47 Відповісти
Некоторые обещали войну закончить,если перестать стрелять и шо
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09.12.2020 20:52 Відповісти
а лучше пусть ***** Южанина про налоги с бу машин пробякает,
а Петро Алексеевич пусть лучше про то, как он с Зеленским закон о дерибане земли пропихнул расскажет
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09.12.2020 20:48 Відповісти
Страну и землю спасет бабкаколясочница
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09.12.2020 20:53 Відповісти
Набор сказок и лозунгов .Пиариться это все что ему осталось . Это уже все давно поняли и этот пиар уже не поможет .Его максимум это собственная фракция в ВР и то в сторону ,,-,, со временем
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09.12.2020 22:48 Відповісти
Сказки это про конец эпохи бедности и про конец войны, если перестать стрелять
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10.12.2020 09:24 Відповісти
За пять лет при власти не здесь ни одного шага, а теперь как рванул.
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09.12.2020 23:22 Відповісти
a sho j ******** ne zbyrav Budapeshtskih ***********? ********-brehlo
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10.12.2020 06:09 Відповісти
Спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.
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10.12.2020 06:38 Відповісти
Барига тот кто квартиры в Лондоне покупал на нал, полученный на корпоративах и налоги не платил,когда страна воевала
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Зеленский, что ли? Не, на барыгу не тянет - масштабы не те, но задатки есть, поэтому мелкий барыжка. Кроме того, Зеленский - брехун, сволочь, негодяй, скотина, придурок плюс все нецензурные ругательства. Но главное - Зеленский, падло, обманул избравший его народ, по сему достоин быть повешенным вместе со всей фамилией на столбах Крещатика (дабы преемнику наука была).
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Мені подобається хід ваших думок
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10.12.2020 13:13 Відповісти
Гадаю, слід призначити Петра Олексійовича до Нормандської групи від України для перемовин... Такий досвідчений політик та дипломат не має пропадати без справи.
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10.12.2020 17:35 Відповісти
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