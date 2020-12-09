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Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні

Екскерівниця МОЗ Уляна Супрун вважає, що заяви нинішнього глави відомства Максима Степанова про поліпшення ситуації з коронавірусом не відповідають реальності.

Про це Супрун написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні як зазвичай керівництво МОЗУ видало статистику за вчорашній день. "Перемогою" є те, що начебто одужало більше людей, ніж виявлено нових випадків. Водночас вчора померли 276 людей - це рекордна кількість від початку пандемії. Одразу виникає питання: чому звітується про покращення ситуації, якщо збільшується як і кількість смертей, так і госпіталізацій та реанімацій до лікарень", - зазначає вона.

За словами Супрун, всі "перемоги МОЗ засновані на тестах", але "фактично нічого не змінилося в обсягах тестування (навіть зменшилася), а коефіцієнт позитивності (частки позитивних тестів від загальної кількості), в окремих випадках виріс".

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"Зараз система тестування просто виявляє скільки може інфікованих людей (очевидно, що далеко не всіх), а далі фактично ніхто не відстежує контакти інфікованої людини (тобто вірус неконтрольовано поширюється далі), що робить тестування неінформативним показником для відстеження тенденції захворюваності та взагалі для впровадження будь-яких дій", - зазначає ексглава МОЗ.

Супрун підкреслює - щоб зрозуміти справжню ситуацію, слід звертати увагу на кількість госпіталізацій, пацієнтів у реанімації і кількість смертей унаслідок COVID-19.

"Це чергове підтвердження того, що керівництво МОЗУ акцентує увагу лише на вигідних показниках, а часом - цинічно бреше про реальний стан речей. Це дуже небезпечно. Адже окрім потужної медичної системи, життєво важливу роль в ефективній протидії пандемії відіграють правда та довіра, яких в українському сценарії абсолютно немає", - резюмує вона.

Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 01
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 02
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 03
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Дякуюємо, пані Уляна, що спробували посунути медицинську мафію, реформувати галузь, щоб гроші не йшли через купу чиновників до пацієнта, але на жаль, бидлонаселення в нас - тупі раби, які подохнуть в коридорі, але будуть повторювати фейки пропаганди бізнесменів у білих халатах.
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09.12.2020 18:45
+6
Вы кому, Вы о чем? У них тема ковид -19 - это поле для пиара чтоб еще поворовать, властвуя.
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09.12.2020 17:31
+3
Ульяна - очнися!!! Зеленський, Єрмак, Степанов одночасно заболіли коронавірусом, а потім через 14 днів ся оголосили здоровими. Це нормально взагалі?? В один день вилікуватися?? І рівно через 14 днів???
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09.12.2020 18:01
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Чума рассказывает о здоровье.
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09.12.2020 17:22 Відповісти
Ульяна,ты серьезна,без обмана)
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09.12.2020 17:29 Відповісти
Вы кому, Вы о чем? У них тема ковид -19 - это поле для пиара чтоб еще поворовать, властвуя.
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09.12.2020 17:31 Відповісти
Дякуюємо, пані Уляна, що спробували посунути медицинську мафію, реформувати галузь, щоб гроші не йшли через купу чиновників до пацієнта, але на жаль, бидлонаселення в нас - тупі раби, які подохнуть в коридорі, але будуть повторювати фейки пропаганди бізнесменів у білих халатах.
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09.12.2020 18:45 Відповісти
У кацапа одна пісня.
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09.12.2020 18:51 Відповісти
Ульяна - очнися!!! Зеленський, Єрмак, Степанов одночасно заболіли коронавірусом, а потім через 14 днів ся оголосили здоровими. Це нормально взагалі?? В один день вилікуватися?? І рівно через 14 днів???
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09.12.2020 18:01 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest Ukrainians
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09.12.2020 20:20 Відповісти
Да, Уляна, ты так и не поняла нашей системы. Нужно быть проще. Сделают у нас любые цифры под заказ. Нужно - покажут рост, нужно - выздоровление. Никаким статистическим данным от ОПы и кабмина верить у нас нельзя. Ну нет у нас денег на карантин! Когда просили, показывали, что идет рост заболевших, когда поняли, что не дадут - выздоравливать все начали. Их действия ничего кроме смеха и раздражения не вызывают. Это даже не многоходовочки - они больше, чем на ход вперед не думают.
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09.12.2020 18:20 Відповісти
дякую тобі Уляна , що не встигла всі лікарні закрити , а то взагалі на вулиці подихали !
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09.12.2020 18:26 Відповісти
Давай расскажи про конкретные ликарни, которые закрывала лично Супрун. А то у меня есть доказательства, что ты проплаченный бот
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09.12.2020 20:24 Відповісти
ти спочатку мову вивчи , лапоть ! де гроші забрати ?
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09.12.2020 20:48 Відповісти
Так зебіли ж усе повернули взад! Уже найкраща у світі медицина, ти не чув?
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09.12.2020 18:50 Відповісти
кого повернули ,медсестер з Чехії ? чи тубдиспансери відкрили ?
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09.12.2020 18:59 Відповісти
Все вже зробили! Ще й ковід перемогли!
Ви ж так своїм 73% розповідаєте. Чи брешете?
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09.12.2020 19:03 Відповісти
ти мене з 73% зеленого лайна не змішуй ! бо я це 2,5 % ! тому і не голосував за Порошенка бо там були Уляни ,Галетеї та Деркачи !
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09.12.2020 19:12 Відповісти
Дурачек, тубдиспансеры при Супрун никто не закрывал. Сразу видно, что ты либо идиот, либо проплаченный бот раз не шариш в теме.
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09.12.2020 20:15 Відповісти
дурачок тебе зробив з будуна ! Ніжинський тубдиспансер - зачинено , Павлівська психіатрична лікарня скорочено 30% персоналу - реформа Супрун в дії . це там де працюють мої знайомі . може в теме ти і "шариш " тільки реальність інша .
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09.12.2020 21:00 Відповісти
зачем ты косишь опять под дурачка? Ты ж выше писал, что Супрун закрыла тубдиспансеры. Как она могла закрыть тубдиспансеры, если ее уже 1.5 года нет у власти, а закрывать начали новые лица?!
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09.12.2020 21:41 Відповісти
новие лица продовжили реформу Супрун , бо щось нове вигадати просто не здатні ! а ось СЕС закрили при "реформаторці ". тож ти точно не шариш !
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09.12.2020 22:28 Відповісти
Доктор смерть и основатель медицинского геноцида украинского народа. Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 1430
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09.12.2020 18:52 Відповісти
Зачем вы это уё... показываете,это она довела больницы и поликлиники до той ситуации которая сейчас есть,чего она в Канаде не проводит рехформы свои бестолковые?ааа ну да забыл,там же те кто у власти не лохи не то что в Украине.
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09.12.2020 19:29 Відповісти
чистая логика
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09.12.2020 19:39 Відповісти
Очевидно, що МОЗ занижує статистику хворих на Covid-19.

Перший в Україні ковід-центр "Сінево": перевіряється приблизно 4-5 тис аналізів в день. 40% відсотків з них - позитивні.
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/8/243160/
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09.12.2020 19:49 Відповісти
Що ця стара обизяна ще хоче, мало накаламутила?
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09.12.2020 19:51 Відповісти
У зебилов и кацапов, при одном упоминании фамилии Супрун разрываются днища. Ох и хорошо она попускала медмафию богатыревой, что и через 1.5 года рыги нанимают тролей, чтобы Уляну поливали грязью
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09.12.2020 20:13 Відповісти
вот же ***** без стыда и без совести... это чмо еще жить учит... ссынарист быканов, ты где?
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09.12.2020 20:27 Відповісти
эта американская **** еще ходит по белу свету
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09.12.2020 20:40 Відповісти
Лущее спрунье пушай копрогенез у тиливизире демасрирует. Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000 Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000 Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000
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10.12.2020 02:02 Відповісти
 
 