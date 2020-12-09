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Поліція викрила понад 14 тис. корупційних правопорушень у 2020 році

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поліція викрила понад 14 тис. корупційних правопорушень у 2020 році

Співробітники Національної поліції в 2020 році виявили понад 14 тис. корупційних правопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на сайт полиції.

Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю.

"Упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації.

Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо".

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Наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у 193 – за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших.

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А посадки и конфискации где?Дореформировались пля. Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году - Цензор.НЕТ 8065
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09.12.2020 17:30 Відповісти
А ГПУктова, дала ход 44м
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09.12.2020 17:30 Відповісти
На две (2) недели, общественных работ, всех!!!
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09.12.2020 17:41 Відповісти
И получила 14 тысяч "благодарностей" за прикрытие.
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09.12.2020 18:16 Відповісти
"Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году". Якщо не можеш побороти корупцію, мусиш її очолити - саме так діє поліція на Рівненщині. Відкрив 10 кримінальних справ щодо незаконного захоплення гаражів. Справа проста, дуже проста, усі факти вже встановив суд. Необхідно лише їх зібрати в одну папочку і передати в суд. Однак шість років поліція абсолютно нічого не робить. Думаю, у чому справа ! Став правозахисником. Почав писав в газети, робити конференції, маю 30 рішень суду про бездіяльність слідчого (тридцать) !!!.... І ніякої реакції влади. Абсолютно ! В радянські часи за анонімку могли посадити, а тут на рішення суду не звертають увагу ! Не держава а помийна яма. Звертався в СБУ, прокуратуру, службу внутрішніх розслідувань. Як тут оголошення, що проводиться конкурс на зайняття вакантних посад в Рівненській області. Даєш хабар 25 штук і ти начальник відділу, 500 тис. баксів - начальник поліції Рівного. Тут до мене дійшло значення КПК, КК і верховенства права. Чим ця історія закінчилась ? Тихенько , без преси, поміняли керівника поліції області. Тишком - нишком. Може ще й грамотою нагородили старого начальника і вручили мільйон гривень відпускних. І тут я думаю, це окремий злочинець, чи це вся організація злочинна ?
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09.12.2020 18:29 Відповісти
Тысячегектарные лагеря переполнены осуждёнными коррупционерами.
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09.12.2020 19:39 Відповісти
 
 