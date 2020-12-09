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Із Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 45,4 млрд грн, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 45,4 млрд грн, - Мінфін

Станом на 07 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використані 45,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З них на охорону здоров’я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%. На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем ‒ 1,5 млрд гривень. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

Крім того, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін

Також Законом України від 17.11.2020 № 1006-IX передбачено збільшення коштів Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд гривень. Зазначені кошти пропонується спрямувати на ініціативу Президента України щодо підтримки суб’єктів господарювання.

Окрім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19.

Станом на 3 грудня через коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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"По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19." - обворовали местные бюджеты а теперь еще и хвалятся тем, что те не зависимо от них спасают ситуацию. Пиарщики брехливые!
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09.12.2020 17:34 Відповісти
"....использовали 45,4 млрд грн, -...." Использовали чиновники себе на карман.
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09.12.2020 17:36 Відповісти
+++ Пропоную зняти асвальт, та продати владі в співвідношенні один до десяти.
Владі це буде не дуже накладно
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09.12.2020 17:41 Відповісти
в-ф СОРІ
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09.12.2020 17:41 Відповісти
использовали 45,4 млрд грн/ Медленно тратят . Команда из Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга потратила бы больше и быстрее. Квалификацию команды подтверждает суд в Денвере.
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09.12.2020 17:46 Відповісти
И это они ещё не старались!
Сколько ещё коек незаасфальтировали!
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09.12.2020 17:56 Відповісти
Еще чуть-чуть и ЗЕоперация "Асфальт" будет завершена. Теперь ворье ждет денег от международных структур "на приобретение вакцины". И эти деньги разворуют. Так не воровали даже при Хаме, а эта гопота растаскивает все подряд, вроде завтра конец света и отвечать не придется.
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09.12.2020 18:15 Відповісти

Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и
Олегом Хвощевским.
51 мин. ·

Моей жене украинские чиновники ШЕСТЬ ЛЕТ не могли нострифицировать диплом доктора,что бы она могла получая нищенскую зарплату,помогать людям.Зато в Польше ей предложили работу без всяких нострификаций и зарплату в ДВЕСТИ тысяч гривен в месяц.....Вот и все что нужно знать о разнице между КОРРУПЦИОННОЙ и ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ страной и о СВОБОДНОЙ и СПРАВЕДЛИВОЙ страной...Вопрос знатокам-Сколько ХОРОШИХ и ЧЕСТНЫХ врачей останется работать в Украине??..
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09.12.2020 19:22 Відповісти
пнх
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09.12.2020 23:16 Відповісти
 
 