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Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан

Продовження роботи кафе, барів і ресторанів в новорічну ніч не спровокує зростання захворюваності на коронавірус. При цьому заклади громадського харчування мають дотримуватися протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпотребслужби Києва Олег Рубан.

"На Новий рік - це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності - це однозначно", - сказав він.

Водночас, на думку Рубана, рішення уряду про закриття закладів громадського харчування з 8 січня є правильним.

"Це правильне та виважене науково обґрунтоване рішення, коли майже перший раз дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими. Карантин буде офіційно продовжено після опублікування відповідної постанови.

Крім того, уряд вирішив посилити карантинні обмеження 8 січня. Посилений карантин, як планує Кабмін, буде діяти до опівночі 25 січня.
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Топ коментарі
+10
ой какой хитрый лохдаун )))
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09.12.2020 17:58
+6
То есть все новогодние корпоративы пройдут по плану. С полными залами. Ублюдок
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09.12.2020 19:10
+5
Что ж за вирус такой коварный? Ничто на него не влияет, ни авиасообщение, ни общепит, ни транспорт, ни горнолыжные курорты, ни концерты. Нахрена тогда спрашивается нужен локдаун?
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09.12.2020 19:13
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ой какой хитрый лохдаун )))
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09.12.2020 17:58 Відповісти
Дурдом какой то то.. А не страна..
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09.12.2020 19:23 Відповісти
понимаете??? т.е. для врагов - законы, для друзей - шо хотите, когда хотите и сколько хотите...
более того умом отэто не понять, а медициной и тем более эпидемиологией там и не пахнет...
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09.12.2020 19:28 Відповісти
ну, і хто боротиметься з вірусом в додатковий час -санта чи олені?! Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан - Цензор.НЕТ 3637
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09.12.2020 18:05 Відповісти
Не только не повлияет на заболеваемость,но ещё и оздоровит!
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09.12.2020 18:19 Відповісти
Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378 Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378 Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378
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09.12.2020 18:24 Відповісти
То есть все новогодние корпоративы пройдут по плану. С полными залами. Ублюдок
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09.12.2020 19:10 Відповісти
Что ж за вирус такой коварный? Ничто на него не влияет, ни авиасообщение, ни общепит, ни транспорт, ни горнолыжные курорты, ни концерты. Нахрена тогда спрашивается нужен локдаун?
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09.12.2020 19:13 Відповісти
Это анекдот. Типа идите празднуйте, заражайтесь, а после Нового года всем сидеть по домам и в закрытом помещении каждый заражает всю семью и тех кто рядом !!! Эти диверсия но не идиотизм. Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 6531
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09.12.2020 19:24 Відповісти
На Новий Рік вірус буде тіпа на розслабоні )))
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09.12.2020 19:28 Відповісти
банку приготовил, Кашпировский выходи
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09.12.2020 19:32 Відповісти
новогодний чёс - это святое для шоубизнесменов и новых лиц из шоубизнеса, дорвавшихся до сруля ))))
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09.12.2020 19:37 Відповісти
То есть в любой другой день влияет на заболеваемость...А НГ не повлияет. Прям Новогоднее чудо Зе-билы...
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09.12.2020 19:55 Відповісти
В среду, 9 декабря, в Киеве якобы избили народного депутата Украины Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа". Однако как оказалось, эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник.
На улице Большой Васильковской, 102 Алексей Турчин и Андрей Григорьев приехали устанавливать двери в квартире №79.
"Установив и погрузив старые в Volkswagen Transporter, выезжали со двора. А на узкой придомовой дороге не разъехались с ‎SsangYong, в котором находились народный депутат Юрченко и его помощник Максим Царик", - рассказал собеседник.
Возник спор, кто проедет первым. Юрченко подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего оторвал дворник с лобового стекла. После этого он позвонил на линию 102 и сообщил о причинении телесных повреждений.
Следственно-оперативная группа установила, что телесных повреждений не получил никто. Претензий стороны конфликта друг к другу не имеют, о чем написали встречные заявления.
Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Александр Юрченко заявил, что его в кулуарах Верховной Радыизбил нардеп Гео Лерос.
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09.12.2020 21:08 Відповісти
у вашій голові нічого ні на що не впливає. логічні схеми відсутні апріорі. пнх.
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09.12.2020 23:22 Відповісти
 
 