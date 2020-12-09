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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12748) Пєсков (1442) водопостачання (609) вода (910)

Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають місцеві жителі, туристи і економіка півострова.

Про це він сказав журналістам 9 грудня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ситуація з питною водою в Криму є дуже серйозною проблемою, а в умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка ..., страждають і громадяни, і туристи. Робиться все можливе, щоб наслідки цього дефіциту води мінімізувати, але вони однак відчуваються" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікували карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.
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Топ коментарі
+48
Та зачем эти условности "дистилировать".. пусть так пьют..
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09.12.2020 18:58
+42
Так мы в курсе, что меньше всего от дефицита воды страдает Гоблин и все руководство полуострова, а больше всех страдают дауны, которые бегали в 14-м году с российскими флагами и кричали "рИ!фИ!рЕ!ндУм!"
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09.12.2020 19:02
+37
"Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
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09.12.2020 18:58
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ну и прекрасно. пусть мочу свою дистилируют и очищают.
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09.12.2020 18:56 Відповісти
Та зачем эти условности "дистилировать".. пусть так пьют..
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09.12.2020 18:58 Відповісти
православная уринотерапия ? вместо прививок пусть тоже мочой упарываются со шприца !
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09.12.2020 19:04 Відповісти
Головне що мрія вмерти в Расєє здійснюється !!))
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09.12.2020 19:14 Відповісти
я на відео бачив , що корови не дають крисчанам померти від спраги ! шкода ,що корівок мало .
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09.12.2020 19:23 Відповісти
хотя в принципе их вакцины - это и есть моча ***** смешанная с трупными кусочками мумии чЛенина из православного мавзолея
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09.12.2020 19:05 Відповісти
Уже давно батареи опусташают
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09.12.2020 19:12 Відповісти
когда плясали танец белых идиот с человечками зеленными от падали Х..ла то как то не думали.. про воду кстати на Википедии на русском кацапском написано все так- что Украина фашисты закрыли бедным крысчанам незаконно водичку!!!!! на Украинском написано все как было оккупация аннексия Крыма захват территории оккупантами не оплата за взятую ранее до 2014 года долг более полутора миллионов (а может млрд) не понял я...гривен и воровство гоп стоп воды кацапы думали что мы будем молча и даром снабжать их водичкой ага строительство дамбы перемычки стало на кацапов шоком 15 км в глубине Украины ..это уже не Крым...
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09.12.2020 20:03 Відповісти
Саме так сказав "головний Москаль (Геннадій) України".
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09.12.2020 20:20 Відповісти
Богата зємля кассабская мочою скрєпною !
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 721
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09.12.2020 19:13 Відповісти
Московский Институт Обогащения Урины - Русская моча.

urina-ru.narod.ru › prod


Народ уріна.
Коротко, і ясно.
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09.12.2020 19:16 Відповісти
типа расея поссыте в помощь крымкрысятам Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 7996
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09.12.2020 20:13 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 5893
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09.12.2020 19:40 Відповісти
зато без биндеравцев Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 8583
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2820
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09.12.2020 21:03 Відповісти
"Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
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09.12.2020 18:58 Відповісти
ситуация с водой в Крыму очень серьезная !

весной возможна интервенция на юг Украины "за попить"
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09.12.2020 19:13 Відповісти
А как в том анекдоте: тетка дай воды попить , а то так жрать хочется , что переночевать негде.
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09.12.2020 19:41 Відповісти
окупували Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 8238
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09.12.2020 19:25 Відповісти
Аяяй, туристический бизнес страдает, пить хочет.Приехали камни с неба смотреть,а там воды нет!
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09.12.2020 18:58 Відповісти
Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего… (2014 р.)
*
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались! (2018 р.)
*

Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад… (2018 р.).
*
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка… (2017 р.).
*
- Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «хахлів», що так Крим запаскудили… (2017 р.).
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09.12.2020 19:45 Відповісти
Бачили ми ваших "туристів" та "атпускніков", хай би їх хробаки жерли.
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09.12.2020 18:59 Відповісти
Песков: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим
Пускай местные жители знают кого за все ето *благодарить*
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09.12.2020 19:00 Відповісти
И самое страшное (для Писькова) - унитазы там ершиками всухую елозят вместо смыва...
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09.12.2020 19:01 Відповісти
Ето хорошо. Чем больше економика Рашки страдает тем меньше у нашего врага будет денег на войну
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09.12.2020 19:01 Відповісти
значит правильно, что воду отрезали
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09.12.2020 19:01 Відповісти
сделал это Андрей Сенченко
на то время секретарь СНБО.
хотя и был у жЮльки на то время, оччень толковый и деятельный человек

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09.12.2020 19:16 Відповісти
Так мы в курсе, что меньше всего от дефицита воды страдает Гоблин и все руководство полуострова, а больше всех страдают дауны, которые бегали в 14-м году с российскими флагами и кричали "рИ!фИ!рЕ!ндУм!"
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09.12.2020 19:02 Відповісти
пофиг - туристы руцкие, экономика там и так в пути до морга, местные просили камней, так вот чтоб те камни не забрызгали глаза, по началу надо снизить уровень воды во всём Крыме, да тут к местным неотноситься крымлы и украинцы - они коренные жители. Так что местных на сра-ть.
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09.12.2020 19:02 Відповісти
Прогноз погоди в Криму -У найближчі дві доби очікуються "камниснєба" у другій половині 2025 року очікується мінлива хмарність,без опадів.
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09.12.2020 19:03 Відповісти
Как же я переживаю за тутешнюю экономику и туристов.. оккупант воет - это хорошо
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09.12.2020 19:03 Відповісти
На жалость давит? За сочувствием к украинским матерям и вдовам погибших пусть идет.
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09.12.2020 19:05 Відповісти
да ему насрать. он как брежнев с бумажки прочитал что написали.
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09.12.2020 19:06 Відповісти
Більше всіх страждають економіка, туристи, аборигени. Сказав би просто - всі. Проукраїнські кримчани тримайтесь, оано чи пізно козломордія розсипеться.
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09.12.2020 19:07 Відповісти
Не всі. Військові бази не страждають .Їм вода в першу чергу. А військових нагнали багато, от армія і забрала всю воду.
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09.12.2020 19:16 Відповісти
Я взагалі вважаю, що потрібно заборонити використовувати воду для потреб цивільних. Тільки військовим. Татар шкода, але що поробиш.
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09.12.2020 19:23 Відповісти
Песков врёт, что Украина заблокировала поставки воды из Днепра в Крым.
Украина всё это время в максимально возможном объёме поставляет воду - только через Чёрное море.
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09.12.2020 19:08 Відповісти
Ну який з нього Дмитро. Він Дмітрій Пєсков, ворог України. Йоржік виходковий.
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 6459
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09.12.2020 19:08 Відповісти
это не плохо. но вот если бы ***** в новогоднюю ночь отбросил копыта, то этот праздник навечно бы вошёл в мировую историю. причём крепостные, традиционно бы по любому гудели аж до крещения, не понимая, чё это за такое событие празднует весь мир ))
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09.12.2020 19:08 Відповісти
веришь или нет, но уже через три дня после похорон уже в свободном мире и не вспоминали что такое чмо существовало, вот ты под флажком Норге, когда последнии раз слышал что то о ***** или о рашке в местних СМИ. Я вот даже и не помню, но по моему высмеивали их вакцину.
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09.12.2020 19:14 Відповісти
флажок от vpn. именно при нём в купе с остальными блокерами, вообще не пролезает никакая реклама. а я всегда в австрии. и таки время от времени слышу тут о *****, то по одному поводу, то по другому. понятно, шо на госуровне и в основной массе праздновать не будут, но есть здесь те, для которых смерть ***** будет всегда праздник )))
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09.12.2020 19:39 Відповісти
странно, это с одной стороны отлично если ***** сдохнет в муках, а с второй хочеться чтоб он сволочь в тюрме повесилься на 5 год сидки.
А если отбросить его выходки к Украине, то в остольном он красавец - гнобит русню не по детски, продаёт ресурсы нам, награбленные денги отправляет нам у нас и тратит. Класно ведь, вот он перегнул с нападками на соседей, вот за это его надо гнобить.
Но опять, ведь украинцы на столько глупы, что руцких себе братьями принимали и это до 2014 было реально, опять, если смотреть немношко шире - ну красава *****, открыл глаза украинцам и русня получила врага не только от балтииских народов а и от украинцев - так что как то так.
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09.12.2020 20:06 Відповісти
я б не сказал, шо он всем украинцам открыл глаза на гнусную сущность параши и особенно в индустриальных районах. иначе бы сегодня снова не приводились к будущей власти опзж-опники и их прихвостни. а балты да, просто молодцы. они органически не переносили и ненавидели парашу все годы совковой окупации.
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09.12.2020 20:15 Відповісти
да вот тут согласен на 100%, да есть "слепыем" с рождению, но увы, с ними труднее.
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09.12.2020 20:22 Відповісти
Здесь есть одна проблема: Запад начнет опять перезагрузки с Мордором, объятия, поставки ножек Буша и пр... Нет уж --- пусть х...йло сначала загонит расею в гроб и хлопнет крышкой!
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09.12.2020 19:17 Відповісти
та да, такая проблема есть. тут многие гонят на меркельшу, за то, шо она не отказывается в полной мере от санкций и из за этого тем же бауэрам некуда девать кучу своей продукции, в то время как параша бездонный рынок для её сбыта. чисто бизнес, который сегодня превыше всего. а параша по любому сдохнет. остатки последней империи. чисто вопрос времени, а оно у истории течёт по другому чем у людей.
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09.12.2020 19:44 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2693
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09.12.2020 19:09 Відповісти
Провидец, ты знал, ты знал...
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09.12.2020 19:09 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 854 Місцевим вистачає. Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 4284 Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2695
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09.12.2020 19:09 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 3584
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09.12.2020 19:10 Відповісти
а морячок уже сдох однако
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09.12.2020 19:17 Відповісти
Ну... Хоч поплясал напослєдок... Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 6700
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09.12.2020 20:22 Відповісти
Естественно , военные базы не страдали и страдать не будут,даже если из высохшей пустыни Крым отселят за урал последнего мирного ватника.
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09.12.2020 19:12 Відповісти
Дойдет очередь страдать и росийских военных и других предателей, когда в окупированном крыму наступит реальная жопа и начнутся бунты и тыканье пальцев в виноватых кто все ето заварил.
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09.12.2020 19:56 Відповісти
Довелося мені служити в червоній армії з привозною водою. Що таке воші і дизентерія я з тих пір знаю. Я прямо бачу завшивлених кримчан...
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09.12.2020 23:02 Відповісти
Пускай едущее в крым туристо, берут в собой ведра с водой Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 6780
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09.12.2020 19:12 Відповісти
В Брюсселе стоит памятник - «Писающий мальчик»… В Симферополе пора ставить памятник - «Срущий кирпичами медведь»…
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09.12.2020 19:49 Відповісти
Обезвоживание. кажется, приводит к жесточайшему запору... Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 6143
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09.12.2020 20:36 Відповісти
Які туристи, млять?! Кацапсини? І то по прінуждєнію від проХВсоюза Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 4478
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09.12.2020 19:13 Відповісти
если попрутся на водопой к днепру, напоить их огоньком
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09.12.2020 19:15 Відповісти
"от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители" да кто бы сомневался . если в кране Крыме нет воды - значит выпили российские военные Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 850
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09.12.2020 19:15 Відповісти
Не спроста они это уже ****.. ят, надо быть готовыми к возможной целенаправленной агрессии. Эти ***** верить категорически нельзя
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09.12.2020 19:16 Відповісти
весело їм буде, плюс 4 роки за згадку про Україну.
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09.12.2020 19:16 Відповісти
не страдают, а жертвуют собой на честь вяликого мордора!, зиг хайль!....
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09.12.2020 19:17 Відповісти
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
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09.12.2020 19:18 Відповісти
Отлично.
Я только за.
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09.12.2020 19:23 Відповісти
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09.12.2020 19:24 Відповісти
От і чудовенько. Які проблеми?
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09.12.2020 19:25 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 599
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09.12.2020 19:28 Відповісти
На следующем этапе ограничения подачи воды будут расстреливать,если увидят с помытой головой.Родная говень-она такая. Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 7076
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09.12.2020 19:30 Відповісти
Это он признался, что военные структуры от недостатка воды не страдают, ибо забирают сколько нужно, а остальным остатки и кивание на Украину "биндеры не дают"
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09.12.2020 19:32 Відповісти
Военных там больше 43 тысяч человек + их семьи!Вот и забирают воду у всех гражданских!А дальше - "хоть камни с неба"!Воду выкачали из водоносных пластов - далее - пустиня!
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09.12.2020 19:58 Відповісти
Писька, а что *****? Когда дадите возможность, подать воду в Крым? Уже и актриса взрослого кино няша, желает Илона Маска пригласить в Крым для испытаний техники для Марсе! "Таким образом, она считает, что Крым похож на Марс. И Поклонская пожелала, чтобы Маск на моделе оккупированного Крыма якобы показал свою компетентность решать проблемы на Марсе." - Цензору нет.
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09.12.2020 19:32 Відповісти
их там нєт
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09.12.2020 19:35 Відповісти
ну прям елей в уши )
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09.12.2020 19:36 Відповісти







Krychek

Так и сказали: "Кабинетов не 2, а 4.

Песковых вообще штук 5,
а этих Путиных никто и сосчитать толком не могут. То ли 7, то ли 10.

Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 7123
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09.12.2020 19:37 Відповісти
А кого он не назвал? т.е. кому хорошо?
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09.12.2020 19:38 Відповісти
Никому. Татар жалко. А кацапе*долочи пусть мочу пьют
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09.12.2020 20:01 Відповісти
Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 7986
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09.12.2020 19:40 Відповісти
Одно не понятно, людей или маасквичей?
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09.12.2020 19:49 Відповісти
Только камни с неба и нехер какая то вода грызите там есть остатки воды из чего размечтались воды им подавай как никак родная гавянь Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі - Цензор.НЕТ 3331
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09.12.2020 20:04 Відповісти
Для будівництва дорого Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". Та й розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалуження, водосховищ та зрошувально -дренажної системи в українському Криму, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за величезні кошти з українського бюджету. І якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила свою воду в наш але тимчасово окупований фашистським кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати хоч якісь свої претензії на подачу води цим кривавим ворогам. А так як цей канал це українське дуже дороге штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі, це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і деяким його вірним холуям виродкам при продажній анти- українській прокремлівській владі в Україні..
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09.12.2020 20:32 Відповісти
нам как то пох вы отжали вы и поите кормите ....
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09.12.2020 20:43 Відповісти
Потому что РФ не хочет туда деньги вкладывать от и придумали причину.
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09.12.2020 20:47 Відповісти
России нужна только территория, им ***** на людей.
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09.12.2020 20:49 Відповісти
А делать шо? Может гундяя позвать? Местным пионерам обойти крестным ходом, с пением псалмов , украденный полуостров и..... чудо случиться!? Превратит спаситель загаженные земли в цветущий Эдем....
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09.12.2020 21:08 Відповісти
,,, местные жители, туристы и экономика Крымского полуострова,больше всего страдают от рашистской оккупации,которая не в состоянии решить дефицит воды
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09.12.2020 21:08 Відповісти
Удмуртским зелёным гуманоидам хватает и норм, холопы и без воды посидят 😁
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09.12.2020 21:30 Відповісти
"от дефицита воды в Крыму больше всего страдают местные жители, туристы и экономика" - ********** сам себя спалил...!

Сам же и признал, что военские формирования - не страдают ! Ну так сделай наоборот... - и от дефицита воды в Крыму местные жители, туристы и экономика полуострова страдть перестанут !
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09.12.2020 23:18 Відповісти
Камни пусть выжимают.
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09.12.2020 23:20 Відповісти
військові не "страждають".... знач все збс.
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09.12.2020 23:24 Відповісти
« Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители»
Ну прямо таки гігант мислі ...🤣🤣🤣.... цікаво, а хто ж менше всіх страдає?
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10.12.2020 02:27 Відповісти
Самое страшное что вода нужна не ей и не Путину а нашим согражданам. Мы же считаем что крым это Украина. А значит жители Крыма наши сограждане. И страдают они. Так чего же мы такие «проевропейские» не сочувствуем а злорадствуем? Интересно кто из тех кто пишут комментарии готовы поддержать подачу воды не Путину не Поклонской а ЛЮДЯМ ЖИВУЩИМ В КРЫМУ? Уверен что таких очень мало. Поэтому Украина это не Европа. Украина это часть России судя по ненависти и злобности к своим согражданам.
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10.12.2020 07:09 Відповісти
Так Крым надо вернуть. Но я так понимаю без даунов. Чистую землю. А даунов куда? Или тогда Крым возвращать не надо раз там дауны которых мы ненавидим? Я не пойму как это сделать? Мы по европейской традиции в печь или в газовые камеры их?
Да ребята почитал я что тут пошути и мне страшно какие мы озлобленные к своим бывшим согражданам. А в той ненависти и желчи что в нас тоже Путин виноват? Что то с нами не так.
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10.12.2020 07:17 Відповісти
От дефицита воды в Крыму, который создала Россия, оккупировав Крым, больше всего страдают экономика, туристы и местные жители. Следовательно, необходимо оккупированный Крым снова вернуть Украине и никто не будет страдать. И всем будет счастье.
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10.12.2020 08:52 Відповісти
и забыл добавить "тамушта вся вода отдается в первую очередь военным"
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10.12.2020 08:58 Відповісти
 
 