Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають місцеві жителі, туристи і економіка півострова.
Про це він сказав журналістам 9 грудня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Ситуація з питною водою в Криму є дуже серйозною проблемою, а в умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка ..., страждають і громадяни, і туристи. Робиться все можливе, щоб наслідки цього дефіциту води мінімізувати, але вони однак відчуваються" , - сказав Пєсков.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікували карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.
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Народ уріна.
Коротко, і ясно.
весной возможна интервенция на юг Украины "за попить"
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего… (2014 р.)
*
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались! (2018 р.)
*
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад… (2018 р.).
*
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка… (2017 р.).
*
- Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «хахлів», що так Крим запаскудили… (2017 р.).
Пускай местные жители знают кого за все ето *благодарить*
на то время секретарь СНБО.
хотя и был у жЮльки на то время, оччень толковый и деятельный человек
Украина всё это время в максимально возможном объёме поставляет воду - только через Чёрное море.
А если отбросить его выходки к Украине, то в остольном он красавец - гнобит русню не по детски, продаёт ресурсы нам, награбленные денги отправляет нам у нас и тратит. Класно ведь, вот он перегнул с нападками на соседей, вот за это его надо гнобить.
Но опять, ведь украинцы на столько глупы, что руцких себе братьями принимали и это до 2014 было реально, опять, если смотреть немношко шире - ну красава *****, открыл глаза украинцам и русня получила врага не только от балтииских народов а и от украинцев - так что как то так.
кранеКрыме нет воды - значит выпили российские военные
Я только за.
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Krychek
Так и сказали: "Кабинетов не 2, а 4.
Песковых вообще штук 5,
а этих Путиных никто и сосчитать толком не могут. То ли 7, то ли 10.
Сам же и признал, что военские формирования - не страдают ! Ну так сделай наоборот... - и от дефицита воды в Крыму местные жители, туристы и экономика полуострова страдть перестанут !
Ну прямо таки гігант мислі ...🤣🤣🤣.... цікаво, а хто ж менше всіх страдає?
Да ребята почитал я что тут пошути и мне страшно какие мы озлобленные к своим бывшим согражданам. А в той ненависти и желчи что в нас тоже Путин виноват? Что то с нами не так.