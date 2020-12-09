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Новини Політика України Конституційна криза
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Венеціанська комісія (211) законопроєкт (1790) Зеленський (17531) КС (1153) Офіс Президента (1752)

Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати ініційований ним для перезавантаження Конституційного Суду законопроєкт доти, поки не будуть отримані висновки Венеціанської комісії.

Про це сказано в повідомленні на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Конституційна криза: Венеціанська комісія надасть висновки цього тижня

В ОП додали, що чекають на висновки Венеціанської комісії вже в кінці поточного тижня. І зазначили, що у Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з конституційної кризи, спровокованої суддями Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+14
На сайте есть кто-нибудь из 2024 года?..
скажите, Зеленского и Ермака повесили в будущем?
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09.12.2020 19:01
+9
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП - Цензор.НЕТ 5746
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09.12.2020 19:09
+4
Земаразм крепчает
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09.12.2020 19:10
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На сайте есть кто-нибудь из 2024 года?..
скажите, Зеленского и Ермака повесили в будущем?
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09.12.2020 19:01 Відповісти
Нет,они успели в Ростов.
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09.12.2020 19:17 Відповісти
та ще три роки можна тягнути ..аби не Порошенко..
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09.12.2020 19:05 Відповісти
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП - Цензор.НЕТ 5746
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09.12.2020 19:09 Відповісти
Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 3811
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09.12.2020 19:24 Відповісти
око, чи очко государєво? Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 7027
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09.12.2020 19:27 Відповісти
какаяразница Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 8567
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09.12.2020 19:30 Відповісти
Земаразм крепчает
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09.12.2020 19:10 Відповісти
Тут не перезагружать нужно. Тут расстреливать пора
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09.12.2020 19:11 Відповісти
рипнувся на стадіон, але рильце в пушку
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09.12.2020 19:23 Відповісти
Конституційна криза спровакована діяльністю зеленої плісняви !!!)))
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09.12.2020 19:25 Відповісти
рада, я не я і хата не моя
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09.12.2020 19:30 Відповісти
Зєля заплутавсь. Спочатку він наполягав на роспуску всього складу КС, бо КС відправляв його "ринок землі" в смітник. За такого "ринку" іноземні ТНК могли оптом скупити всю українську землю і залишити українців жебраками у власній країні. КС встояв і не піддавсь на маскарадні "протести" тітушок. Але Зєля від іноземних спекулянтів за українську землю аванс вже отримав і опинивсь у ножицях. Можна легко вирішити питання прийнявши два коротеньких законопроекта від Тімошенко і Власєнко, але тоді землю іноземцям точно не продадуть. А як же аванс? Віддавати? Зєля в складном становищі опинивсь. Може Зєлє краще у відставку?
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09.12.2020 19:38 Відповісти
Он только во вкус вошел. ОВДП лопатой гребет, а Вы "в отставку"! Жалости у Вас нет, батенька.
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09.12.2020 19:59 Відповісти
Нам треба узгодити якусь одну нормальну кандидатуру на дострокові і Зєля піде.
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09.12.2020 20:41 Відповісти
Так спешили, что забыли про Венецианскую комиссию, или думали, что "сами с усами", и как хочу, так и кручу. Поэтому и бардак в стране. Вначале скажут или сделают, а затем оправдываются, или начинают думать....
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09.12.2020 19:47 Відповісти
Уточните, пожалуйста. Комиссия венецианская или венерианская, откуда все-таки ждать ответа?
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09.12.2020 20:00 Відповісти
По Зе і СН план Б.
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09.12.2020 21:02 Відповісти
ой! а шо такое??? а скока было негодования.... а своим решением нельзя вопрос решить? или боитесь реакции опзж и каломыйского???
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09.12.2020 21:51 Відповісти
 
 