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Новини Політика УкраїниСуспільство Боротьба з корупцією
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акція (1101) Богачук Олег (1174) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358)

Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Києві біля Офісу Президента відбувається акція "Дезінфекція". Організатори в Міжнародний день боротьби з корупцією вимагають від президента Зеленського "продезінфікувати свій офіс": звільнити підозрюваного НАБУ в корупції заступника голови ОП Олега Татарова, главу ОП Андрія Єрмака і звернутися до Верховної Ради з поданням про звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, "яка прикриває вже не першого корупціонера ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 01
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 02

Також читайте: "Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 03

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 04
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 05
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 06

Також читайте: "Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 07

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 08
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 09
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 10
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 11

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 12
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 13
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 14
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 15
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 16
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 17
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 18


Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 19

Також дивіться: Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 20
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 21

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+49
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7624
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09.12.2020 19:42
+30
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7413
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09.12.2020 19:56
+21
Просить ермака уволить ермака )))
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09.12.2020 19:30
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Україна на 100% корумпована країна!!))
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09.12.2020 19:27 Відповісти
Україною править мафія олігархічних кланів і їх посіпак.
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09.12.2020 21:49 Відповісти
Так зване Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))
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09.12.2020 22:03 Відповісти
Просить ермака уволить ермака )))
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09.12.2020 19:30 Відповісти
Брат Єрмака порішає і це.
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09.12.2020 19:33 Відповісти
100% треба нормальний прес занести і продасть посаду
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09.12.2020 20:02 Відповісти
Людей пришло очень мало.
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09.12.2020 19:40 Відповісти
Все починається з малого, з початку.
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09.12.2020 19:51 Відповісти
А виглядає як біг по граблях та по колу.
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09.12.2020 20:34 Відповісти
платили мало плюс холодно
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09.12.2020 21:20 Відповісти
Так треба було не йти.
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10.12.2020 11:03 Відповісти
ермака пока нельзя... он один дозу знает...без поводыря напольён пойдет в разнос...
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09.12.2020 19:41 Відповісти
А тебе обділили чи недоплатили? Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7211
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09.12.2020 19:44 Відповісти
Жаба давит?)
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09.12.2020 19:48 Відповісти
Выйди помаши против своего фюрерка, русский.
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09.12.2020 20:19 Відповісти
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7624
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09.12.2020 19:42 Відповісти
Скорее всего родителей! А янелоху передалось по наследству...
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09.12.2020 21:43 Відповісти
Самое смешное, что если завтра вазелин запилит видосик с призывом прийти и поддержать его и его команду, то бесплатно никто и не прийдет. И это речь идет про чувака с поддержкой 73%.
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09.12.2020 19:53 Відповісти
Пора нам визнати, що ми стали країною з мафіозним державним устроєм який пронизав зверху до низу практично всі державні структури. Мафія треть за століття ще не так давно багатющу країну перетворила в жебрака і своїми діями створила багато передумов для геноциду власного народу. А наші вибори розраховані так, щоб приводити до корита тільки той чи інший мафіозний клан або їх маріонеток..
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09.12.2020 19:55 Відповісти
А хто народу забороняє думати пид час виборів? Хто? Так ось саме народ і
несе відповідальність за свій вибір! Коли срані телевізійникі. особливо прокацапського походження, починають цькувати якогось кандидата,то саме на нього треба звернути
увагу,бо він небажана особа для олігархів та мафії.У виборчий епопеї Зеленського було Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 3019
тільки одне вдале слово "ДУМАЙТЕ !". А ви добре подумали коли голосували?
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09.12.2020 21:17 Відповісти
С кем поведешься от того и наберешься.Дружили не с теми...
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09.12.2020 21:28 Відповісти
ВОТ ТАК ЕПРСТ И ЖИВЕМ --- ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ ИЗ ХУДШИХ --- У НАС БЫЛ СВОЙ ВАЦЛАВ ГАВЭЛ . ТАК ЕГО КУЧМА УБИЛ И МАЕМО ТЭ ЩО МАЕМО --- А ВЫБРАЛИ Б ТОГДА ЧЕРНОВОЛА . МОЖЕТ ЖИЛИ Б УЖЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ --- БЕЗ ОЛИГАРХАТА ПОБУДОВАНОГО КУЧМОЙ БУДЬ ОН ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТ.............
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10.12.2020 05:51 Відповісти
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7413
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09.12.2020 19:56 Відповісти
Найкращі смаколики в країні тільки від ROSHEN - купувала, купую і буду купувати Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 2454 А ЗЕбіли нехай жеруть пластилін з додаванням пальмового масла Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 530 вони на це заслуговуют!!!
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09.12.2020 20:11 Відповісти
А ЗЕбіли нехай жеруть пластилін з додаванням пальмового масла -- при случае прочитай состав любого кондитерского изделия. тебя ждет невероятное открытие. если это фабричное производство, в 90% случаев будет пальмовое масло (в последнее время стыдливо прячут за "жиры кондитерские").
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 8449
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09.12.2020 21:12 Відповісти
Ох и дурак...
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09.12.2020 21:32 Відповісти
ага, ты. пока-пока

Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 131
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09.12.2020 21:35 Відповісти
Из копростана???
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09.12.2020 21:45 Відповісти
в копростане пишут по-украински?
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09.12.2020 21:46 Відповісти
Даже на китайском, про английский уже молчу...
Не знал???
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09.12.2020 21:51 Відповісти
хз. я не бывал в копростане. тебе виднее наверное
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09.12.2020 21:52 Відповісти
А мне приходилось, потому и виднее!
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09.12.2020 21:56 Відповісти
здорово! а от меня что нужно то?
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09.12.2020 22:03 Відповісти
Ви думаєте що вам зелебобіки Вам повірять?
Сомневаюсь однако!
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09.12.2020 21:19 Відповісти
Те, що закликав вийти на протест Єгорка Соболєв - найбільша дискредитація протесту.
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09.12.2020 20:15 Відповісти
Мамуля! Часом це не той кацап Зимін який разом з кримськім козлом
Грішиним воду мутили у Верховній Раді? Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 8269
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09.12.2020 21:27 Відповісти
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 5925
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
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09.12.2020 20:19 Відповісти
самое печальное что ОНО, зеленое чмо будет уверено что это происки подлого кондитера и на самом деле народ так не думает....петухович тоже думал что это американцы а не его тупое и бандитское руководство страной его выгнало....
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09.12.2020 20:21 Відповісти
А шута с бубенцами прогнать тяжело?
Он только дурной головой и шатает звуки бубенцами издает..
Днбил.. А вокруг умники для своего кармана.. Падающие что оно бебиберн.. А сколько воплей было.. Он империю построил бизнес.. Кто? Он? Я вас умоляю.. Гнцсавое дебильное что... Я вот только не понимаю раз наши люди проголосовали за это ничтожество.. Значит они сами такие? Мелкие ничтожны гадкие противные и гнусавые..
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09.12.2020 20:23 Відповісти
Танечка Вам громадний плюсище!!!++++++
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09.12.2020 21:22 Відповісти
К огромному сожалению...
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09.12.2020 22:05 Відповісти
Треба ще "Дезинсекцію" (від кацапських гнид) та "Дератизацію" (від місцевих щурів) провести!
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09.12.2020 20:24 Відповісти
Серо-ртутне мастило !!!))
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09.12.2020 20:45 Відповісти
О, рЄдутніки...)))
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09.12.2020 20:32 Відповісти
Слуги Сороса против Слуг народа. Опупеть.
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09.12.2020 20:46 Відповісти
Стули пельку,тампакс московський !!))
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09.12.2020 20:49 Відповісти
Йєгорка Зімін активізувався...
Транш отримав від мєртвечвка, бєні чи ахмєтова???
Хто з них дресирує бубочку???
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09.12.2020 20:53 Відповісти
Жалкое зрелище. У белорусских женщин слезы на глазах от смеха.
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09.12.2020 21:04 Відповісти
да, пошумели...
и????
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09.12.2020 21:40 Відповісти
Для тех кто понимает , развитие и становление государств , не будет спорить с утверждением , что Украина сейчас , это феодальное государство со слабой королевской властью . Англия и Франция через это прошли , Румыния , Италия , Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7779 Пока народ не продет через кровь правителей , дальше развития не будет , у них нет страха . Все кто управлял Украиной эти 30-ть лет , живы и здоровы . И не несут никакой ответственности Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7779
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09.12.2020 21:44 Відповісти
Золотые слова. Жаль только, что немногие могут понять их смысл...
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10.12.2020 01:44 Відповісти
парасюк и соболев - мрази и подонки - которые привели зелЮ к власти!
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09.12.2020 21:51 Відповісти
Банкова у Києві - то якесь прокляте місце. Я пам'ятаю як ще у 1991 році зразу після путчу у серпні при мені від цк комуністів швидко-швидко від'їздили чорного кольору машини "волга" з пихатими злими особами обох статей. Мабуть щось вивозили. Зле місце, недобре.
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09.12.2020 21:55 Відповісти
Не Банкова виновата, а люди
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09.12.2020 22:07 Відповісти
Это не "Дезинфекция", это стучится-стучится Горе лютое, беспощадное к Дупам Венедиктовой, Ермака и Татарова рыхлым, разнеженным; в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемым - вознамерились антикоррупционеры злобные, безжалостные врезать пендели булкодробительные промеж полужопий комфортом избалованных; вытряхнуть из кресел насиженных на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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09.12.2020 22:02 Відповісти
майдан. 30 человек.
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10.12.2020 00:57 Відповісти
але дуже потужний )
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10.12.2020 11:07 Відповісти
На ранок 20 січня 2014 року на Груші нас було в рази менше, ніж учора під ОП.
Риги і бєркутасти тоді раділи, що все закінчилось. А воно он як неочікувано повернулось.
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10.12.2020 11:09 Відповісти
дада, ждем-с. все на каток!
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10.12.2020 15:55 Відповісти
Полное видео акции (от начала и до конца) с комментарием:

https://fb.watch/2h6x02Pf4G/
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10.12.2020 01:41 Відповісти
зеленую шимпан--зе на ростов пановэ вместе со всей зеленой шоблой --ПОТОМУ ЧТО ДО КОНЦА ИХ ПРАВЛЕНИЯ У НАС НЕ БУДЕТ НИ АРМИИ НИ ПЕНСИЙ НИ ЗАРПЛАТ И УКРАИНУ СДАДУТ ОПОЗАЖОПНОМУ МЕДВЕДЧУКУ СЛОВЕСНОМУ ПОНОСУ РАБИНОВИЧУ . ШИЗОНУТОМУ КИВЕ И ***** ПОСАДИТ НА БАНКОВОЙ НОВОГО ..ПРОФФЕСОРА..
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10.12.2020 05:41 Відповісти
на мітингу ті, що проти ПП виступали та агітували за ЗЕ їжте тепер. А поява Соболєва та його компашки, які проти рошен виступали дуже знизили позитивне моє відношення до Бутусова.
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10.12.2020 07:53 Відповісти
Для Бутусова, Соболєва, Шевченка і Парасюка, які виступали на мітингу, думка "Світлани №се7" має неоціненне значення.
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10.12.2020 10:59 Відповісти
Дякую,що звернули увагу,але маю право на свою думку,бо їм не вірю, а Бутусова поважаю тому якось прикро ...
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10.12.2020 15:13 Відповісти
 
 