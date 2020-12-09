Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві біля Офісу Президента відбувається акція "Дезінфекція". Організатори в Міжнародний день боротьби з корупцією вимагають від президента Зеленського "продезінфікувати свій офіс": звільнити підозрюваного НАБУ в корупції заступника голови ОП Олега Татарова, главу ОП Андрія Єрмака і звернутися до Верховної Ради з поданням про звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, "яка прикриває вже не першого корупціонера ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.
Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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несе відповідальність за свій вибір! Коли срані телевізійникі. особливо прокацапського походження, починають цькувати якогось кандидата,то саме на нього треба звернути
увагу,бо він небажана особа для олігархів та мафії.У виборчий епопеї Зеленського було
тільки одне вдале слово "ДУМАЙТЕ !". А ви добре подумали коли голосували?
Не знал???
Сомневаюсь однако!
Грішиним воду мутили у Верховній Раді?
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
Он только дурной головой и шатает звуки бубенцами издает..
Днбил.. А вокруг умники для своего кармана.. Падающие что оно бебиберн.. А сколько воплей было.. Он империю построил бизнес.. Кто? Он? Я вас умоляю.. Гнцсавое дебильное что... Я вот только не понимаю раз наши люди проголосовали за это ничтожество.. Значит они сами такие? Мелкие ничтожны гадкие противные и гнусавые..
Транш отримав від мєртвечвка, бєні чи ахмєтова???
Хто з них дресирує бубочку???
и????
Риги і бєркутасти тоді раділи, що все закінчилось. А воно он як неочікувано повернулось.
https://fb.watch/2h6x02Pf4G/