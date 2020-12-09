Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов протягом доби не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і просить Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
Про це Бутусов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, після вчорашньої термінової пропозиції взяти мене на роботу, після публікації моєї програми Міністерство оборони ... перестало виходити на зв'язок. Вчора я їм був терміново потрібен, а сьогодні на фейсбук-сторінці МО про мою посаду немає жодних повідомлень", - написав Бутусов.
Він зазначив, що це "дивне мовчання" показує міністерство і його главу Андрія Тарана "в дуже скандальному вигляді".
"Навіщо ж ви так екстрено запрошували людину на роботу, якщо ви насправді нікуди не поспішайте і навіть не приймаєте для бесіди? Невже для вас проблеми оборони країни - це просто дешевий піар і гра слів?" - запитує Бутусов.
Журналіст звернувся до народних депутатів з оборонного комітету ВР.
"Прошу народних депутатів:
Звернутися до президента і уряду терміново розглянути мою програму, реальну ситуацію в Міноборони, заслухати у Верховній Раді міністра А.Тарана і дати публічну оцінку його роботі.
Запросити міністра оборони А.Тарана і мене на комітет з оборони і нацбезпеки для доповіді про реальні проблеми МО і програмі вирішення проблем. Ми маємо відповісти обидва перед народними депутатами.
Підтримати моє призначення на посаду, яка дозволить вирішити ті проблеми в армії, про рішення яких я багато разів писав, і які мене попросило вирішити Міноборони, пропонуючи роботу", - написав Бутусов.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Будь ласка, зачекайте...
1. Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
Они почитали комменты на цензоре и передумали.🙂
расчет был на активное отнекивание бутусова.
просчитались...впрочем,как всегда.
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.
Там сейчас полный шухер, затихарились, потеют.
Чтоб они заткнулись, их просто прикармливают как лещенайомов.Не соблазниться трудно.Всем нам с этой властью трудно и просвета не видать.
Потом уже если будут вякать, найдут на них какой-никакой копромат ... и дело в шляпе.
И будут трубить - "вот оне какие ваши леворуцианеры"
К власти пришли страшные люди. Липкие, цепкие как клещи.
От них теперь так просто не отделаться.
Революция Гідності будет вспоминаться как сказочка, хоть и грустная
В результате мы живем под собою ни чуя страны...
Но по любому поход в эту власть ничем положительным не закончится. Для репутации.
А деньги - да, чуть-чуть прибарахлится можно
.. судячи президент відразу зреагував ...
- В первый раз слышу.
- Ну, ты же подарок обещал.
- Во второй раз слышу.