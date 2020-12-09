УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6804 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
22 274 181
Міноборони (5323) Бутусов Юрій (3127)

Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов протягом доби не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і просить Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

Про це Бутусов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, після вчорашньої термінової пропозиції взяти мене на роботу, після публікації моєї програми Міністерство оборони ... перестало виходити на зв'язок. Вчора я їм був терміново потрібен, а сьогодні на фейсбук-сторінці МО про мою посаду немає жодних  повідомлень", - написав Бутусов.

Він зазначив, що це "дивне мовчання" показує міністерство і його главу Андрія Тарана "в дуже скандальному вигляді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов

"Навіщо ж ви так екстрено запрошували людину на роботу, якщо ви насправді нікуди не поспішайте і навіть не приймаєте для бесіди? Невже для вас проблеми оборони країни - це просто дешевий піар і гра слів?" - запитує Бутусов.

Журналіст звернувся до народних депутатів з оборонного комітету ВР.

"Прошу народних депутатів:

Звернутися до президента і уряду терміново розглянути мою програму, реальну ситуацію в Міноборони, заслухати у Верховній Раді міністра А.Тарана і дати публічну оцінку його роботі.
Запросити міністра оборони А.Тарана і мене на комітет з оборони і нацбезпеки для доповіді про реальні проблеми МО і програмі вирішення проблем. Ми маємо відповісти обидва перед народними депутатами.
Підтримати моє призначення на посаду, яка дозволить вирішити ті проблеми в армії, про рішення яких я багато разів писав, і які мене попросило вирішити Міноборони, пропонуючи роботу", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" (оновлено)

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень 01
Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Если ты им и нужен, так только для того, чтоб тебя "погасить"
Зеленое оно обидчивое и мстительное.
показати весь коментар
09.12.2020 19:31
+34
лоханулись ЗЕльоные генерраллиссимуссы Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений - Цензор.НЕТ 3376
показати весь коментар
09.12.2020 19:28
+29
Это был фальстарт, проверка реакции. Эти ублюдки так просто никого не пустят в свое логово.
показати весь коментар
09.12.2020 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Моя версия кейса - вчера доступ к сайту МО был у Арестовича, сегодня - нет. Это как несостоявшийся батл Бутусов-Арестович. Му-ха-ха-ха-ха!
показати весь коментар
09.12.2020 20:05 Відповісти
Бутусов, ты такой большой - а в сказки веришь. Нахрен ты им нужен - они и без тебя воровать будут спокойнее. В этой стране никто из умных и образованных не нужен - будешь мешать воровать и путаться под ногами енералов. Какой король в стране - такая и свита - вся махрово проворовавшаяся.
показати весь коментар
09.12.2020 20:06 Відповісти
+ им не нужны честные патриоты.
показати весь коментар
09.12.2020 22:08 Відповісти
+ ,будет еще один пример Дон Кихота, восставшего против системы и поглощенного ею же. Не потому, что Бутусов плохой или хороший, а потому, что в одиночку такие вопросы не решаются. Его просто сожрет внутренняя бюрократия
показати весь коментар
10.12.2020 02:16 Відповісти
Що робити патріотичної і справжньої владі сьогодні:
1. Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
показати весь коментар
09.12.2020 20:06 Відповісти
Вы из Чехии собираетесь воевать?
показати весь коментар
09.12.2020 20:31 Відповісти
Стратег
показати весь коментар
09.12.2020 20:34 Відповісти
З Чебоксар. Теж на "Ч" Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
09.12.2020 20:36 Відповісти
Якщо ми ще не готові то 4 пункт можна перенести до кращіх часів. В чому проблема з першими 3 пунктами? Коломойша та ахмєтка обідніють? Чи нам важливо що думає росія та даунбас? Повний розрив з рашей прискорить перехід на західні стандарти та допоможе адаптувати економіку на західний ринок. Шокотерапія буде корисною для малороського бидла, яке мені не жалко зовсім якшо воно вимре
показати весь коментар
09.12.2020 21:53 Відповісти
Миша, у нас внутри дебилоидов завались. Ограничение связей с даунбасом ничего практически не даст. Просто на линии пересечения будут больше наживатся на контрабасе
показати весь коментар
10.12.2020 02:19 Відповісти
Во блин даже из Чехии собираются воевать а у нас ни как не собируться.
показати весь коментар
09.12.2020 21:54 Відповісти
Нічого цього не було зроблено за 6 років війни.
показати весь коментар
09.12.2020 21:16 Відповісти
Ха! Ха!
Они почитали комменты на цензоре и передумали.🙂
показати весь коментар
09.12.2020 20:06 Відповісти
Ну, ещё не вечер
показати весь коментар
09.12.2020 20:09 Відповісти
Они в шоке. Думают, как бы слить по умному. Но ничего пока в голову не приходит. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 1599
показати весь коментар
09.12.2020 20:09 Відповісти
Предлагаю предложить должность Министра обороны Арьеву. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 3717
показати весь коментар
09.12.2020 20:13 Відповісти
Арьєв разом з агентом фсб "Тереза"(Ганна Герман) брав участь у спецоперації проти Тімошенко під час Молитовного сніданку у Обами. Юля була захоплена кількістю знаних осіб світового рівня і фактом, що її добре знають і вітаються. Але раптом з середовища гостей вискочила Герман і кинулась до Юлі в обійми. Юля у піднесеному і налаштованому на любов стані теж її обійняла, як близьку людину, що природньо в тих обставинах. І треба ж такому статись, що поруч опинивсь Арьєв з своїм гаджетом і зробив фото!!! А через 10 хв. вже по всіх олігархічних ЗМІ гуляло це фото з підписом: "Тепла зустріч двух агенток ФСБ в Америці". Схоже, що Арьєв з самого початку працював проти Юлі навіть, коли Юля взяла його в прохідний список в Раду від своєї партії. Але зрештою зробив все, щоб Юля програла у 2010му. І досі він є відвертим юлєфобом рівня Богословської на всіх каналах ТБ. Пояснити таку "вдячність" Арьєва до Тімошенко неможливо нічим. То хто такий Арьєв, насправді?
показати весь коментар
09.12.2020 20:33 Відповісти
ванька-дурачок, уймись ты, йуле давно пора на пенсию внучат глядеть
показати весь коментар
09.12.2020 20:41 Відповісти
А с чего бы ? А чего бабушку на пенсию , а твоего дедушку на ,,царство" ? Пусть тоже к внукам нянчиться идет , сбитый летчик. У нее антирейтинг намного МЕНЬШЕ и она опытный политик .Все познается в сравнении .Тут я с Иваном согласен . Согласен в том что провокаций против ЮВТ было чуть ли не больше чем против всех остальных украинских политиков вместе взятых .
показати весь коментар
09.12.2020 22:25 Відповісти
Класний мужык !
показати весь коментар
09.12.2020 20:44 Відповісти
Арьев вроде и наш, с другой стороны типичный представитель змеиного кубла, служащий олигархам, теперь олигарху Порошенко. Такой себе Лещенко номер два.
показати весь коментар
09.12.2020 22:13 Відповісти
Факты есть? Или только влажные мечты?
показати весь коментар
10.12.2020 02:21 Відповісти
Та ні, пан Володимир - справжній порошенківець. Такий-собі патріотєць(штопаний). На грудях у себе всю пиляку повибивав за Україну
показати весь коментар
10.12.2020 08:22 Відповісти
Можливо юля свого часу і кравчуку підсказала, як в біловезькій пущі ссср розвалити ? Треба уважніше подивитися на фотки з того часу. Напевне, десь на задньому плані стоїть юля в скромній але стильній сукенці.
показати весь коментар
10.12.2020 00:06 Відповісти
Она ручку чернилами заправляла.
показати весь коментар
10.12.2020 02:22 Відповісти
Как раз наоборот.
показати весь коментар
09.12.2020 20:14 Відповісти
хотели бы пригласить-подошли бы индивидуально,не афишируя раньшек времени.
расчет был на активное отнекивание бутусова.
просчитались...впрочем,как всегда.
показати весь коментар
09.12.2020 20:14 Відповісти
Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 8990 Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 6632
показати весь коментар
09.12.2020 20:14 Відповісти
Все намного проще. Юра, где эти борцуны с Порохом, Наемы всякие, Серлещи... Им закрыли рот огромными зарплатами в ведомствах, в работе которых эти борцуны не разбираются. От слова абсолютно. То-же самое решили сделать и с тобой. А когда ты сказал, что будешь заниматься расследованием предательства в деле вагнеровцев, ЗЕбанутые потеряли всякий интерес.
показати весь коментар
09.12.2020 20:15 Відповісти
Ну так не всем же так везет. Вот например Мустафе Найему, Лещенко который Сергей повезло. Главное сразу же их и не видно и не слышно стало а так кричали так боролись аж страшно было. Пацаны достигли цели и притихли. А если серьезно все что связано с властью в нашей стране нужно десятой дорогой обходить и не важно кто у власти нормальных людей там нет от слова совсем.
показати весь коментар
09.12.2020 20:16 Відповісти
А как же мы государство построим без нормальных людей во власти?
показати весь коментар
09.12.2020 22:15 Відповісти
"А как же мы государство построим" а вот так вот как сейчас --- никак не построим.
показати весь коментар
10.12.2020 01:36 Відповісти
Ти казала у середу
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.

Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.
показати весь коментар
09.12.2020 20:16 Відповісти
Блажен, кто верует...
показати весь коментар
10.12.2020 12:33 Відповісти
Шютка.
показати весь коментар
09.12.2020 20:17 Відповісти
Все очень просто.Нужен был план его действий.Они его узнали.И теперь будуть грабить осторожно...
показати весь коментар
09.12.2020 20:17 Відповісти
Наївність гірше невігластва....
показати весь коментар
09.12.2020 20:19 Відповісти
Приколы 95 квартала в руководстве страны. Пункт 1 в обращении к раде должен быть "У нас государство и им управляют ответственные государственные мужи? или у нас 95 квартал с клоуном во главе который и срежисировал это обращение?"(к сожалению ответ ясен "Да, клоуны и в государстве и в раде".)
показати весь коментар
09.12.2020 20:22 Відповісти
Зеленский с поклоном в конце мизосцени- "дякую, дякую. дякую, дякую всім кто мене обрав ! Дійсно я ж прикольний клоун?"
показати весь коментар
09.12.2020 20:27 Відповісти
Юрий, деньги любят тишину, Вы нарушите баланс коррупционеров и взяточников.
показати весь коментар
09.12.2020 20:26 Відповісти
Может у них там ТРОЛЬ 80 левела сидит
показати весь коментар
09.12.2020 20:35 Відповісти
А сьогодні Зелений трубадур дав відмашку.
показати весь коментар
09.12.2020 20:34 Відповісти
чего следовало ожидать, если почитать программу Юрия, становится понятно, что половину МО надо разогнать, а вторую заставить работать, кому ж это понравится, гораздо спокойнее ниче не делать и как-то оно там рассосется
показати весь коментар
09.12.2020 21:06 Відповісти
По моему,это спецоперация ОП и Бубочки. Назначают его на должность,ограничивают подписками,и при вытоке любой негативной для Янелоха информации,привлекают за разглашение гостайны.
показати весь коментар
09.12.2020 21:17 Відповісти
С пунктом программы " расследовать дело вагнеровцев" - Юрий, какая должность в МО? т Вам впрору охрану нанимать.И перейти к активному но негласному сотрудничеству с адекватами в ВСУ. У армиии наивысшая поддержка. Думайте
показати весь коментар
09.12.2020 21:20 Відповісти
Его разведут и опозорят. Хоч он поверил.
показати весь коментар
09.12.2020 21:24 Відповісти
Они боятся Вас. Этому осиному гнезду Вы не нужны.
Там сейчас полный шухер, затихарились, потеют.
показати весь коментар
09.12.2020 21:27 Відповісти
Прям с языка сняли. Там еще не все прибарахлились. А тут еще Бутусов
показати весь коментар
09.12.2020 21:40 Відповісти
квартальные хвойди
показати весь коментар
09.12.2020 21:50 Відповісти
Зельоные, изображая сяку-таку демократию, не отрубают журналистам голову. Зачем лишний шум?
Чтоб они заткнулись, их просто прикармливают как лещенайомов.Не соблазниться трудно.Всем нам с этой властью трудно и просвета не видать.
Потом уже если будут вякать, найдут на них какой-никакой копромат ... и дело в шляпе.
И будут трубить - "вот оне какие ваши леворуцианеры"
К власти пришли страшные люди. Липкие, цепкие как клещи.
От них теперь так просто не отделаться.
Революция Гідності будет вспоминаться как сказочка, хоть и грустная
показати весь коментар
09.12.2020 21:52 Відповісти
Тенденции парадоксальных иллюзий .
показати весь коментар
09.12.2020 21:52 Відповісти
Да, нынешняя власть - это иллюзия власти.
В результате мы живем под собою ни чуя страны...
показати весь коментар
09.12.2020 23:16 Відповісти
Бюрократія... Пропоновані реформи пана Бутусова при впровадженні напевно розтягнулися б на десятиліття ((
показати весь коментар
09.12.2020 22:13 Відповісти
Навіщо потрібна армія якщо зараз стійке перемир'я з Ордою???
показати весь коментар
09.12.2020 22:15 Відповісти
Скільки було всього перемирь за 6 років війни?
показати весь коментар
09.12.2020 23:04 Відповісти
Бутусов вскрыл карты, теперь уже и не нужен.
показати весь коментар
09.12.2020 22:18 Відповісти
Працювати , а не ігнорувати проблеми МО України, потрібно всім. Мовчанка з приводу працевлаштування Бутусова означає відмову у працевлаштуванні. Чи не так?
показати весь коментар
09.12.2020 22:51 Відповісти
Еще не вечер.
Но по любому поход в эту власть ничем положительным не закончится. Для репутации.
А деньги - да, чуть-чуть прибарахлится можно
показати весь коментар
09.12.2020 23:14 Відповісти
😩 Наівні Бутусов і Міноборони ?))) забули це питання у лагодити з президентом ..
.. судячи президент відразу зреагував ...
показати весь коментар
10.12.2020 00:04 Відповісти
Хоча ... наївних в Україні 73% .., вірять в казку про дурачка Іванушка
показати весь коментар
10.12.2020 00:06 Відповісти
Зробилось "нехочеться" чи страшно ? Якщо не візьмуть--це для тебе на краще. Хоча б не замараєшся .
показати весь коментар
10.12.2020 00:06 Відповісти
Пан редактор робить свою справу на 200% Але проблема в тому, що нема реалізації цих журналістських розслідувань. Суди продажні. Прокуратура продажна. Парламентської фракції, яка б активно опозиціонувала зєлєнінцям - нема ! Пан редактор вже оприлюднив принаймі три злочини яких вистачить і для імпічменту Президента, і для парламентських перевиборів. І що, знову закликати людей на Майдан ? Під час ковіду ? Де механізм реалізації цих журналістських розслідувань ?
показати весь коментар
10.12.2020 00:12 Відповісти
А как ты там работать собираешься, если начинаешь со скандала? В любом коллективе результат может дать командная работа. Без неё- только ругань и склоки с нулевым результатом. Не позвонили? Значит, подыскивают должность. Тем более, я так понимаю, ничего конкретного, кроме двух направлений (логистика и ещё что-то), озвучено не было. Или изучают твою программу. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 8843 Не вижу поводов для скандала на всю страну.
показати весь коментар
10.12.2020 01:29 Відповісти
А ніхто вам, росіянам, Бутусова і не нав'язує. Смокчіть свого пуйла
показати весь коментар
10.12.2020 09:49 Відповісти
а какое ты отношение имеешь к МО?
показати весь коментар
10.12.2020 08:05 Відповісти
Вони просто слямзили в тебе програму і всьо....завтра її прочитати можна буде від типа "Уряду". Все.
показати весь коментар
10.12.2020 08:17 Відповісти
Вот это я понимаю "мама любит скорость", когда за день хочется стать замминистра...
показати весь коментар
10.12.2020 08:22 Відповісти
- Папа, ты мне подарок обещал.
- В первый раз слышу.
- Ну, ты же подарок обещал.
- Во второй раз слышу.
показати весь коментар
10.12.2020 12:38 Відповісти
Бутусов порядочный человек, а в Украине на госслужбе не нужны порядочные люди. Там кубло из подонков и любителей легких денег.
показати весь коментар
11.12.2020 01:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 