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До 8 січня святкові заходи в кафе і ресторанах заборонено, відвідувачів пускатимуть до 22:00, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

До 8 січня святкові заходи в кафе і ресторанах заборонено, відвідувачів пускатимуть до 22:00, - Ляшко

До 8 січня діятиме заборона на святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах громадського харчування.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішенням уряду карантин продовжено до 28 лютого. Зокрема до 8 січня будуть діяти ті помаранчеві обмеження, які діяли в адаптивному карантині, з деякими оновленнями", - сказав Ляшко.

За його словами, оновлення будуть стосуватися роботи церков та інших релігійних установ, закладів культури, зокрема театрів, кінотеатрів, музеїв, де буде дозволено заповнення або 50% посадкових місць, або присутність з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів.

Також до 8 січня буде діяти заборона на святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах громадського харчування.

Для закладів громадського харчування подовжено роботу до 23 години, за умови, що замовлення та розрахунки за харчові продукти, а також розрахунки за спожиту їжу мають бути здійснені до 22 години.

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"Фактично це означає заборону на вхід після 22 години, але останній відвідувач має залишити заклад після 23 години", - сказав Ляшко.

Окрім цього, за словами Ляшка, будуть заборонені масові заходи — свята, концерти в школах і садочках. Святкові заходи в закладах освіти та дитсадках будуть дозволені лише за участі дітей одного класу або групи без батьків.

З 8 січня з 00 годин до 00 годин 25 січня набувають чинності жорсткіші карантинні обмеження. Зокрема-  заборона приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе, тощо.

За словами Ляшка, заборона не буде стосуватися діяльності з надання послуг громадського харчування на виніс або доставкою адресних замовлень.Також ці обмеження не будуть стосуватися діяльності закладів громадського харчування в аеропортах.

Буде заборонено відвідування ТРЦ, окрім закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, ветеринарними препаратами, кормами та засобами зв’язку.

Торгівля іншими групами товарів може відбуватися виключно із здійсненням адресної доставки замовлень.

Після 25 січня поновлюється дія карантинних заходів помаранчевого рівня.

Нагадаємо, 9 грудня Кабмін продовжив карантин і режим НС до кінця зими.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні введуть 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.
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Топ коментарі
+4
Театр абсурда. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6810
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09.12.2020 20:35
+3
Вирусу предъявлен ультиматум украинских властей " до 22 .00 сидеть и не высовываться."
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09.12.2020 20:38
+3
Вирус стой до 22:00!!! Раз, два... До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5569
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09.12.2020 20:40
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И правильно: нормальные люди дома отмечают...
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09.12.2020 20:32 Відповісти
но с друзьями До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 974.а в этот новый год-с теми друзьями,кого не жалко
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09.12.2020 20:36 Відповісти
Ну это Вы жестоко как-то. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5797
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09.12.2020 20:46 Відповісти
Это с чего это? Нормальные люди вообще-то отмечают в кругу семьи и близких. Место встречи как бы значения не имеет. Иначе говоря не важно где ты его отмечаешь - важно с кем. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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09.12.2020 20:39 Відповісти
Ага, ага. Раньше они после смены по соточке и домой. А ща с литровкой на кухне расположились.
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09.12.2020 20:40 Відповісти
Театр абсурда. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6810
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09.12.2020 20:35 Відповісти
Все по норам !!!
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09.12.2020 20:35 Відповісти
С 22:00 будет пролетать коронавирус !
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09.12.2020 20:37 Відповісти
Вирусу предъявлен ультиматум украинских властей " до 22 .00 сидеть и не высовываться."
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09.12.2020 20:38 Відповісти
Вирус стой до 22:00!!! Раз, два... До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5569
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09.12.2020 20:40 Відповісти
Вирус обидется и пошлет всех ....й ...
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09.12.2020 20:57 Відповісти
А к "Велюру" это тоже относится, или как всегда.
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09.12.2020 20:57 Відповісти
"-смотрите на часы, взгляните-ка в окно: валит народ на улицы давно; а в ресторанах стук, ходьба, метут и убирают"
- "велюры" часов не наблюдают" (С) )
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09.12.2020 21:00 Відповісти
А вирус знает, что до 22 ему запрещено помещать кафе и рестораны, а можно только после этого времени, когда посетителей не будет?
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09.12.2020 21:25 Відповісти
До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

по-моему абсурднее и безумнее уже не сказать - запрещены...но после 22...ну 23... точка!
это не комендантский час при хотелках .. это пандемия и карантин...он не может быть до обеда а потом нет...или через день...или только по ночам.... это уже такой бред от жадности и вседозволенности...что просто смахивает на шизофрению ...и массовый психоз !
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09.12.2020 21:49 Відповісти
Умер Чёрный вчера от коронавируса, тот , кого обвиняли в пожаре в гостинице в Одессе. Труханов заболел коронавирусом, а он очень себя берег. После нового года и Рождества нас накроет конкретно.
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09.12.2020 22:06 Відповісти
 
 