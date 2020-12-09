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Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції

Незважаючи на посилені карантинні заходи в січні 2021 року, всі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі продовжать працювати в штатному режимі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, на засіданні Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови N641.

Відтак, з 8 по 24 січня включно 2021 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження задля того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності на COVID-19.

При цьому, за ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було збережено штатну роботу усіх КПВВ. Члени уряду підтримали цю  пропозицію.

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"Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди і так перебувають у заручниках окупаційних режимів. При цьому, аби потрапити на підконтрольну територію люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро вдячний членам уряду за підтримку", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Хай шастають та заразу розносять "годувальники" : ковід, тубік, гепатит, СНІД тощо
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09.12.2020 20:41 Відповісти
Еще один показатель того что " январский карантин" это пародия, и отмазка. Просто для галочки. Интересно будет ли когда то такое время в Украине когда попередников за подобные вещи будут сажать.. Или как всегда дальше разговоров дело не пойдет. Помните еще Ющенко кричал " бандитам тюрьмы"... ну и де.
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09.12.2020 20:49 Відповісти
Пенсы ордло должны вовремя получать пенсии!!!!!!!!!!!!!фашизды.....
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09.12.2020 21:20 Відповісти
На правах самоцензури: тут, мали бути порушення п.4.1...
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09.12.2020 21:37 Відповісти
А может наоборот? А то странно---всё ограничено, а там в штатном режиме. Может ещё ключ от квартиры где деньги лежат!?
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09.12.2020 21:39 Відповісти
Нет. Не наоборот. Только так, и ключи приготовьте.
Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9220

Как работают КПВВ на Донбассе? В Донецкой области.
1. Работает 4 КПВВ - каждый день, без выходных. Ща зима (по памяти) с 8:00 до 17:00
2. Пропускает ОДИН (Новотроицкое) понедельник и пятница.
3. Выехать из ДНР пенсы-годувальныки уже год не могут. Работает система нипель Выпускают только с украинской пропиской (справка переселенца не канает) Въехать можно только с пропиской в ОРДЛО (для те кто в теме адресная справка не канает). Максимальный движняк 20 - 25 человек в оба конца.

Ещё раз на 3-х КПВВ движняка С марта нет. Зимой хорошо. Летом их начальство заставляло груши ями околачивать.
Весь трафик идёт через Россию (Гоптовка и Меловое.)
Вот так.
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09.12.2020 22:24 Відповісти
В реале конечно стоит давно всё назвать своими именами, и конечно примерно так разложить саму схему как есть на самом деле. Тогда и решение возможно найдём. Просто вспомнил великую фразу комбинатора и чуть пошутил. Но как бы пытались многие решать всё всеми вместе, но скорее всего те кто звал пусть как можно скорее и примут основное решение. И нам с этой стороны станет легче. Тут не звали, тут тянули----и деваться не куда---конечно дотянем. Можем и обойтись без некоторых. Когда идут не лёгкой дорогой---то весь балласт выбрасывают, и назад не оглядываются---не на кого там.
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10.12.2020 18:20 Відповісти
А ведь в дырах с COVIDом страшная засада. Моя родня в Донецке болеют через одного. Лекарств НИТ кислорода НИТ, в порядке живой очереди, где чаще встречаются уже мертвые. Болеют много и тяжело, легкие у них в основном и до пандемии были на грани из-за экологии, а сейчас это удар в поддых. И зачем таких болеющих, часто и бессимптомно, пускать сюда в карантин??? Для "коррекции" статистики?
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09.12.2020 22:40 Відповісти
А для кого оті КПВВ для підтримання режиму окупантів?
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10.12.2020 06:20 Відповісти
 
 