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Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція

У Львівській області учень 11-го класу на уроці розпилив газ із балончика, в результаті чого були евакуйовані 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.

9 грудня, близько 13.00 в одній із середніх загальноосвітніх шкіл у місті Червоноград 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпилив вміст газового балончика у приміщенні класу.

Зі школи було евакуйовано близько 400 осіб – учні та вчителі, навчальний процес був зірваний на три години. Наразі медики обстежують п’ятьох школярів та уточнюють їх діагнози.

Співробітники Червоноградського відділу поліції опитали учня, який розпилив газ, у присутності матері. За його словами, він розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, внаслідок чого і сталось розпилення.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

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Топ коментарі
+5
и случайно притащил его в школу?
ой я не специально...я нечаянно и больше не будууу....(а такой крутой был...))))
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09.12.2020 21:16
+4
Це сам учень сказав, що випадково?
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09.12.2020 21:03
+3
Эт какой-то контробандный "балончик" -- не иначе как "новичком" заряженный ?!

Обычно это всёго лишь перцовый распылитель ... Шо это у перца такой радиус действия , шо 400 чуваков обосралось ?!
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09.12.2020 21:16
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Це сам учень сказав, що випадково?
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09.12.2020 21:03 Відповісти
Он и его мама
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09.12.2020 22:18 Відповісти
А чего только 400? Всю область євакуируйте...
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10.12.2020 01:14 Відповісти
если это сын мера .. то случайно принес и случайно распылил сказал учитель .. если рабочего то сам ученик....
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10.12.2020 09:02 Відповісти
Брешет падло, специально распылил...
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09.12.2020 21:11 Відповісти
А почему Случайно , - Значит отпрыск какой то Знати.
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09.12.2020 21:13 Відповісти
и случайно притащил его в школу?
ой я не специально...я нечаянно и больше не будууу....(а такой крутой был...))))
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09.12.2020 21:16 Відповісти
Эт какой-то контробандный "балончик" -- не иначе как "новичком" заряженный ?!

Обычно это всёго лишь перцовый распылитель ... Шо это у перца такой радиус действия , шо 400 чуваков обосралось ?!
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09.12.2020 21:16 Відповісти
А это у нас новые стандарты. Выводим новое тепличное поколение. А баллончик скорей всего самый обычный. Если бы один класс вывели и помещение проветрили, то я бы понял, но вывести 400 человек и отправить учеников в больницу?
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09.12.2020 21:52 Відповісти
Случайно отламал клапан...не,нормально так при рассмотре на уроке,сосредототчиться училка-зараза не дает...
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09.12.2020 21:18 Відповісти
Да никак нельзя отламать клапан ,чтобы выпустить баллон. Значит был один пшик. Скорей всего ребята хотели пропетлять с контрольной, а получилось вот это.
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09.12.2020 21:54 Відповісти
Скучно не интересно... А я стырил дустовые шашки в санчасти....ящик ))) и мы пару штук подбросили в подъезд соседей казармы...было весело....
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09.12.2020 21:31 Відповісти
Так и "контрольная" намечалась.....
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09.12.2020 21:35 Відповісти
я когда то случайно в классе миллионник распылил, проветрили к директору сходил,поговорили по душам и все.какое то поколение нежное шибко...
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09.12.2020 21:53 Відповісти
Любители компьютерных игр могут и убить учителя, думая, что он потом оживёт, так что баллончик , то такое )
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09.12.2020 22:16 Відповісти
та не, игры то развлечение умных детей, тут скорее всего плод алкогольной любви и никакое воспитание - прям как твой случай.
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09.12.2020 22:31 Відповісти
Я школу с медалью закончила. А игры с утра и до ночи - это уже не развлечение, а зависимость. Твой случай?
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09.12.2020 22:34 Відповісти
Случайно? Добре, що хоч чуть-чуть не вбив нікого.
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09.12.2020 22:25 Відповісти
переплутав з антисептиком, ще й профілактика від короновірусу Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8439
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09.12.2020 23:35 Відповісти
Не представляю содержимое баллончика, если 400 чел эвакуировали. Боевое отравляющее вещество, как минимум.
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09.12.2020 23:57 Відповісти
 
 