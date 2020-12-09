Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу"

Старшокласниця підготувала засновану на документах доповідь про Голодомор, але вчителька історії не дала їй сказати і кількох речень, заявивши, що це все спеціально вигадують вороги Росії.

Ця історія трапилася з племінницею відомого російського ліберального журналіста Антона Доліна. Про неї розповів у фейсбуці батько школярки Олег Долін, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя старша дочка підготувала доповідь (вони зараз в школі з історії проходять 30-ті роки ХХ ст.) Про голод в Україні - "Голодомор". Благо в Україні відкриті архіви КДБ, і багато вже викладено у відкритий доступ в мережу. Нарила в інтернеті купу документів про закриття цілих областей, де люди були приречені на голодну смерть, про експорт з цих областей зерна ... і про визнання Голодомору європейськими країнами ... Одним словом, дитина захопилася темою, дуже серйозно підготувалася і, по-справжньому, в неї занурилася", - написав Долін.

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Доповідь мала відбутися на уроці історії, але варто було дівчинці її почати, як вчителька перервала виступ.

"Вчителька зупинила її, не давши сказати і кількох речень. Справа в zoom відбувається. І стала пояснювати, що все це підступи Заходу. Що це вороги Росії все вигадують спеціально. І що все це брехня ..." - додав Долін.