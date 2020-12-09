Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Старшокласниця підготувала засновану на документах доповідь про Голодомор, але вчителька історії не дала їй сказати і кількох речень, заявивши, що це все спеціально вигадують вороги Росії.
Ця історія трапилася з племінницею відомого російського ліберального журналіста Антона Доліна. Про неї розповів у фейсбуці батько школярки Олег Долін, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя старша дочка підготувала доповідь (вони зараз в школі з історії проходять 30-ті роки ХХ ст.) Про голод в Україні - "Голодомор". Благо в Україні відкриті архіви КДБ, і багато вже викладено у відкритий доступ в мережу. Нарила в інтернеті купу документів про закриття цілих областей, де люди були приречені на голодну смерть, про експорт з цих областей зерна ... і про визнання Голодомору європейськими країнами ... Одним словом, дитина захопилася темою, дуже серйозно підготувалася і, по-справжньому, в неї занурилася", - написав Долін.
Доповідь мала відбутися на уроці історії, але варто було дівчинці її почати, як вчителька перервала виступ.
"Вчителька зупинила її, не давши сказати і кількох речень. Справа в zoom відбувається. І стала пояснювати, що все це підступи Заходу. Що це вороги Росії все вигадують спеціально. І що все це брехня ..." - додав Долін.
Будь ласка, зачекайте...
под день геноцида подогнали "фашиский геноцид совецкого народа"
да, после войны погибли десятки миллионов мирного населения, как и после каждой войны, начиная с самой первой - племени мумба против племени юмба
поетому я 9 мая не праздную
Один сполшной фальсификат !
РуССкий, це назва ВИГАДАНА царьом Петром Кобило-Романовим в 1721 році замість слова МОСКОВИТ/КАССАБ.
А , РУСЬКІ, то так звались предки УКРАЇНЦІВ.
Не проходять там про Голодомор, дівчинка вибрала сама цю тему, як подію, що відбулася у цьому інтервалі.
2. "Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.Источник: https://censor.net/ru/n3236006
Россиянин с флагом Украины провел у стен Кремля пикет против Путина. Фото и видео
https://www.obozrevatel.com/russia/rossiyanin-s-flagom-ukrainyi-provel-u-sten-kremlya-piket-protiv-putina-foto-i-video.htm
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В імперії/СРСР, населення НЕ ВОЛОДІЛО МОВАМИ СВІТОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
Зокрема- англійською.
Таким чином про події в світі, населення тюрми народів знало, з брехливих московських перекладів- інтерпретацій кассабів, на «общєпонятний їзик».
А глушити перестали десь з 1989 року. От Вам і відповідь на Ваше «совпадєніє» про 90-ті.
Бритва Оккама.
ТАК ВОТ, ТУСУЮТСЯ НА САЙТАХ УКРАИНЦЕВ И ПЛЮЮТСЯ ДЕРЬМОМ В МАТУШКУ РУСЬ КИЕВСКУЮ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫЕ ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ВСЯКОГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ НУ И.... !!!
ДА И ВСЕМУ МИРУ ВЕДОМО, ЧТО ПРОСТО НА САЙТАХ РЕЗЕРВАЦИИ ЧУХОНСКОЙ, ЛИЧНЫХ ЗЕМЛЯХ путина, НЕВОЗМОЖНО ОСТАВЛЯТЬ КОМЕНТАРИИ.
99% САЙТОВ УДАЛИЛИ ТАКУЮ ФУНКЦИЮ, А ВДРУГ КТО ПРАВДУ ПРО ЛУНОЛИКОГО ПУууууу СКАЖТ.
А ПРАВДА ОХЛОСУ НЕ НУЖНА. !!!
ДЕРЬМОКРАТИЯ ПО путински И ДЕРМОПЛЕВАНИЕ ПО российски - ВОТ ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА СЛОВА ПО МАСКОВСКИ.
АЙ ЯЙ ЯЙ.
НЕ ЗАПРОСИЛИ САМОГО ГОЛОДАЮЩЄГО !!!!
А НА )(УЙ ВОНО МЕНІ, НА ТОЙ ЧАС ПІДПОЛКОВНИКУ., ВЕРЕСК ЯКОЇСЬ ТАМ МОКШАНСЬКОЇ СВИНІ НАКШТАЛТ * ЕТО ВСЬО ПРОІСКІ ІМПЄРЄАЛІЗМА*??
ТІ ВИРОДКИ ЖЕРЛИ СИТНО І СПАЛИ М'ЯКО.
МЕНІ ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛА МЕНІ ПРАБАБЦЯ ПРО КОЛОСКИ В Т30-тих!!!ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛИ ТАТО І МАМА ПРО МЕРЗЛУ КАРТОПЛЮ У 47-му.
Отака то сволота ті московити.
Да .................. россия это холодная, континентальная территория .Всё там страдает скудоумием и озлоблено на всех и вся. В россии майданом не ограничится. российские революции сразу переходят в такую разруху в сопровождении оргий самоистребления, что лучше обойтись жителям этой территории без выхода на улицу ( именно территории так как страной, теперешнюю россию, назвать сложно).
А каким будет переход - гадать не берусь: и дай Бог, что бы он непременно сопровождался масштабными военными поражениями и нескончаемой чередой техногенных катастроф на этой территории, населенной лгунами, ворами и кровожадными убийцами