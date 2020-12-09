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У 2021 році інструктори з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Данії візьмуть участь у підготовці підрозділів ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2021 році інструктори з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Данії візьмуть участь у підготовці підрозділів ВМС України

В Одесі представники командування підготовки Командування ВМС ЗС України обговорили з представниками штабу британської тренувальної місії "Орбітал" координацію спільних заходів з підготовки особового складу й підрозділів національного військового флоту на наступний 2021 рік із залученням іноземних інструкторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Очікується, що наступного року до проведення курсів підготовки особового складу й підрозділів ВМС ЗС України залучаться такі держави-партнери України як Велика Британія, США, Канада, Швеція й Данія.

Наразі для українського флоту пріоритетом є підготовка корабельно-катерного складу, підрозділів морської піхоти й оперативна підготовка штабних офіцерів. При цьому планується, що значну увагу приділятимуть підготовці інструкторів ВМС ЗС України за різними напрямками. Головна ідея проведення курсів підготовки із залученням іноземних інструкторів полягає у підвищенні бойових та оперативних спроможностей національного флоту.

Як повідомила АрміяInform представниця командування підготовки Командування ВМС ЗС України Оксана Сторожук, у 2021 році для особового складу Флотилії та Морського командування ВМС ЗС України заплановано провести курси з підготовки вахтових офіцерів, питань висвітлення надводної обстановки, логістичного й оперативного планування, а також очікується менторська допомога з питань боротьби за живучість корабля.

Для морської піхоти сплановано курси з підготовки снайперів, контрснайперської боротьби, амфібійних операцій і практичних дій в урбанізованій місцевості й в умовах поганої видимості. Крім того, очікується, що будуть курси підготовки для морської авіації та інструкторів Водолазної школи.

У рамках візиту британські партнери оглянули інфраструктуру частин і підрозділів ВМС ЗС України, особовий склад яких залучений до проведення заходів у межах операції "Орбітал".

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В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5047
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09.12.2020 21:54 Відповісти
Постоянные учения и расширение стран-участниц, Швеция и Дания респект, это конечно хорошо, но по снайперской войне на 7-м году войны мы уже сами кому хочешь должны преподавать, просто необходимо активнее обмениваться опытом внутри ВСУ и других наших ведомств. А по поводу войны в городе, так это все пехотные подразделения должны не вылазить из этих актуальных учений, а то нас тут Хомчак пугал густо населёнными агломерациями и стрельбой в спину от благодарных получателей наших пенсий, субсидий, регрессов. Так вот чтобы потом по кустам не сидеть, надо трениться и это вам без всяких стандартов НАТО У 2021 році інструктори з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Данії візьмуть участь у підготовці підрозділів ВМС України - Цензор.НЕТ 4734
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09.12.2020 22:08 Відповісти
о где наши братья
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09.12.2020 22:11 Відповісти
Адиннарот!А может даже и один салун.
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09.12.2020 22:48 Відповісти
 
 